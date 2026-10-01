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В Україні помітно впали зарплати чиновників: де платять понад 100 тис. грн

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 436
Ілюстрація - гривні в гаманці
Скільки заробляють держслужбовці в Україні
Джерело: Getty Images

Виплати держслужбовцям в Україні скоротилися – середня зарплата працівників центральних органів виконавчої влади у серпні становила 63,28 тис грн. Це практично вдвічі вище за середній рівень доходів по країні загалом.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів. Порівняно з липнем, середня зарплата чиновника скоротилися майже на 5 тис. грн (це понад 7%), але водночас вона є вищою, аніж у березні, коли цей показник становив 58,64 тис. грн.

Тим часом, за даними Держстату у серпні середня зарплата в Україні теж впала (але лише на 1,1%) – до 31 892 грн. Таким чином, держслужбовці більш ніж удвічі більше за пересічного громадянина.

Де чиновникам платять найбільше

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 114,2 тис. грн.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – 98,5 тис. грн.
  • Антимонопольний комітет України (АМКУ) – 96,2 тис. грн.
  • Секретаріат Кабінету міністрів – 92,8 тис. грн
  • Апарат Верховної Ради – 87,0 тис. грн.
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Також у Мінфіні зазначають, що загальна фактична чисельність працівників держорганів (без урахування сектору безпеки і оборони) у серпні 2026 року становила 165,07 тис. осіб. Це що на 1,7 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найнижчі зарплати в держсекторі

Але справедливо буде зазначити, що великі гроші отримують далеко не у всім державних установах. В деяких з них виплачують втричі менше, аніж в НКРЕКП, втім це все одно значно більше за середнє по країні. Таким чином, найменші середні зарплати у співробітників таких установ:

  • Державна служба статистики України – 39,18 тис. грн;
  • Державна служба у справах дітей – 39,84 тис. грн;
  • Державна екологічна інспекція – 40,08 тис. грн;
  • Державне агентство з управління зоною відчуження – 40,78 тис. грн;
  • Національна соціальна сервісна служба  – 40,86 тис. грн.

 

Зарплати чиновників: від чого залежать

В Мінфіні нагадали, що зарплати українських чиновників включають не тільки "голу" ставку, але й надбавки за вислугу років, ранг держслужбовця і різні одноразові виплати. Інші складові їхніх доходів:

  • компенсації за невикористану відпустку;
  • матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;
  • вихідну допомогу при звільненні;
  • інші виплати, передбачені законодавством.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Україні розпочали масштабну реформу державного апарату, яка полягатиме в оптимізації кількості чиновників. Зокрема вона включатиме суттєве скорочення вакантних посад у центральних органах виконавчої влади і кількості заступників у міністерствах.

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