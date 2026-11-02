В Україні почнуть виплачувати нову допомогу до 95 тис. грн: хто зможе отримати гроші

Понад 3 тисячі ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, зможуть отримати одноразову допомогу до 95 тисяч гривень на побутову техніку та спеціалізовані пристрої. Виплати триватимуть до 1 листопада 2027 року, а використати кошти потрібно буде до 1 грудня 2027 року.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ініціатива спрямована на підтримку ветеранів і ветеранок, які зазнали тяжких наслідків війни та потребують додаткових засобів для самостійного життя.

До 95 тисяч гривень на побутову техніку та спеціальні пристрої

Програма передбачає надання одноразової фінансової допомоги ветеранам і ветеранкам, які повністю або частково втратили зір унаслідок участі в захисті України. Максимальний розмір виплати становитиме 95 тисяч гривень.

Кошти матимуть цільове призначення. Їх можна буде використати на придбання побутової техніки та спеціалізованих пристроїв, які допомагають людям із порушеннями зору в повсякденному житті.

Такі засоби можуть бути важливими для облаштування домашнього простору, виконання побутових справ та підвищення рівня самостійності. Після втрати зору навіть звичні дії можуть потребувати додаткових пристосувань, тому можливість придбати необхідну техніку є одним зі способів полегшити адаптацію.

Водночас, допомога не передбачає звичайної грошової виплати без визначеної мети. Отримані кошти мають бути спрямовані саме на товари, передбачені умовами програми.

Коли виплачуватимуть допомогу

Виплати ветеранам і ветеранкам здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року. Таким чином, реалізація програми охоплюватиме тривалий період, протягом якого передбачено забезпечити фінансовою підтримкою визначену категорію громадян.

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Використати отримані гроші можна буде до 1 грудня 2027 року. Після завершення періоду виплат у ветеранів і ветеранок залишатиметься додатковий час для придбання необхідної побутової техніки або спеціалізованих пристроїв.

Важливо враховувати, що виплата є одноразовою. Її максимальний розмір становить 95 тисяч гривень, однак конкретні умови надання підтримки мають визначатися правилами реалізації програми.

Програму реалізують разом із Червоним Хрестом

Ініціатива реалізується у співпраці з Товариством Червоного Хреста України. Організація залучена до підтримки ветеранів і ветеранок, які втратили зір під час війни.

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Спільна реалізація програми державою та партнерами має забезпечити надання цільової допомоги людям, які потребують додаткової підтримки після отриманих поранень. Йдеться не лише про фінансовий ресурс, а й про можливість придбати засоби, що можуть полегшити повсякденне життя.

Водночас, уряд разом із партнерами продовжує працювати над пошуком додаткового фінансування для підтримки ветеранів і ветеранок. Зазначається, що це необхідно для розширення можливостей допомоги та реагування на потреби людей, які повертаються до цивільного життя після участі в бойових діях.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, через перенаправлення бюджетних коштів на першочергові потреби оборони та безпеки в Україні скасували або призупинили низку супутніх фінансових і соціальних ініціатив – "Ветеранський спорт", єПідтримки і "Національний кешбек". Натомість продовжують діяти програми з адресного захисту вразливих верств населення та енергетичній стійкості громадян, ОСББ і бізнесу.