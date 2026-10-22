В Україні переписали правила для ВПО: що буде зі старими документами та виплатами

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Що відомо про бізнес ЗлочевськогоІмперія на надрах: як родина Злочевського заробляє мільярди та уникає відповідальностіШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивМарко РубіоРубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в УкраїніПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівГендиректор Philip Morris в Україні Артем Конік та головний редактор NV Віталій СичПро високі зарплати, відбір людей та інвестиції в розвиток персоналу: чому Philip Morris визнали найкращим роботодавцемРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відеоУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

В Україні переписали правила для ВПО: що буде зі старими документами та виплатами

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
294
Ілюстрація: гривневі купюри та монети
Допомога для ВПО стане більш адресною та доступною. Джерело: Getty Images

З 22 жовтня в Україні набрав чинності новий закон, який змінить підходи до системи обліку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Втім, усі довідки ВПО, видані раніше, залишаються чинними, тому повторно ставати на облік або замінювати документи громадянам не потрібно.

Про це розповіла секретарка координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Харківській міській раді Вікторія Івченко. Загалом для адаптації порядків під нове законодавство розроблено відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів.

"Хочу одразу запевнити всіх внутрішньо переміщених осіб, які мають наразі довідку ВПО, що її не потрібно буде змінювати, вона є дійсною. Тому не треба ніякої паніки, займати черги та формувати саме цей витяг з єдиної інформаційної бази даних", – сказала вона.

Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
24,5 т.
Квартира, оформлена за день до "Карфагена", і 1 млн грн зарплати: Кравченко подав нову декларацію з Відня
24,5 т.
Квартира, оформлена за день до "Карфагена", і 1 млн грн зарплати: Кравченко подав нову декларацію з Відня
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
14,5 т.
Пенсіонерам дали час до 31 грудня: кому можуть зупинити виплати з 2027 року
14,5 т.
Пенсіонерам дали час до 31 грудня: кому можуть зупинити виплати з 2027 року
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
6,7 т.
У комітеті Ради ухвалили важливе рішення щодо зарплат військових: що це означає
6,7 т.
У комітеті Ради ухвалили важливе рішення щодо зарплат військових: що це означає

Що буде з довідками

Автоматичний перехід до нової системи обліку не вимагає від переселенців жодних додаткових дій чи відвідування органів влади. Що мають знати ВПО:

  • отримані раніше довідки зберігають юридичну силу.
  • громадяни, які звертатимуться за статусом ВПО вперше після 22 жовтня, зможуть зробити це за звичною процедурою – через застосунок Дія, у ЦНАПах або органах соціального захисту населення.

Що ще зміниться

Ключовою зміною стане перехід до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Після повноцінного запуску реєстру підтвердження статусу ВПО здійснюватиметься за допомогою спеціального витягу, який можна буде отримати як в електронному, так і в паперовому вигляді. У Мінсоцполітики підкреслюють, що впровадження системи відбуватиметься поетапно, тому терміново отримувати витяги не потрібно.

Крім того, у відомстві запевнили: зміна системи обліку жодним чином не вплине на нарахування соціальних виплат – чинні процедури оформлення та отримання грошової допомоги для ВПО залишаються без змін.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запропонували з 1 січня 2027 року підвищити щомісячні виплати переселенцям на 1000 грн – до 4000 грн для дітей і людей з інвалідністю та до 3000 грн для інших ВПО, які мають право на допомогу. Відповідні поправки включили до доручень уряду під час підготовки держбюджету на 2027 рік, однак остаточне рішення ще не ухвалене, а також пропонується розширити підтримку дітей зі статусом ВПО з 2014 року та скасувати вимогу щодо обов'язкового очного навчання за новим місцем проживання.

Схожі теми
Виплати і документипереселенці (ВПО)виплати
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел