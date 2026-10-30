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В Україні хочуть ускладнити користування картками без ідентифікації: що готують для населення

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
933
НБУ перепише правила використання передплачених карток
НБУ перепише правила використання передплачених карток. Джерело: Freepik/Drazen Zigic

В Україні планують переписати умови використання електронних грошей та передплачених карток. Оновлені правила стосуються коштів і електронних гаманців, які можуть випускатися без проведення повної ідентифікації та верифікації клієнта.

Про це повідомили у Національному банку України. Головна мета ініціативи – гармонізація українського фінансового законодавства з нормами Європейського Союзу та протидія відмиванню коштів і фінансуванню тероризму через анонімні платіжні інструменти.

 

Ключові аспекти пропонованих змін

Запропоновані зміни не стосуються звичайних банківських карток (зарплатних, кредитних або розрахункових), тому лля переважної більшості громадян правила переказів, зняття готівки та оплати товарів залишаться незмінними. Тоді як для користувачів передплачених інструментів без повної ідентифікації правила можуть суттєво посилитися:

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  • емітентів зобов'яжуть застосовувати суворіші заходи фінансового моніторингу;
  • від користувачів можуть вимагати проходження додаткової перевірки особи.

У Нацбанку нагадують, що з 24 лютого 2022 року в Україні тимчасово призупинено випуск, розповсюдження та поповнення електронних гаманців електронними грошима.

Українці можуть висловитися щодо змін

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт постанови щодо оновлення правил використання електронних грошей та передплачених (prepaid) карток. Ініціатива переслідує дві мети:

  • гармонізація українського фінансового законодавства з нормами Європейського Союзу;
  • протидія відмиванню коштів і фінансуванню тероризму через анонімні платіжні інструменти.

Остаточні ліміти та порядок застосування нових вимог будуть визначені після завершення публічного обговорення та затвердження фінального тексту документа. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НБУ приймає до 11 листопада 2026 року включно.

Також OBOZ.UA повідомляв, що Національний банк України ухвалив низку рішень, що змінять правила роботи для банків. Це означатиме розкриття фінансової звітності, пом'якшення валютного контролю, а також оновлення вимог до капіталу.

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