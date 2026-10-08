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В Україні хочуть створити нову виплату для батьків з дітьми: що пропонують

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Ілюстрація: готівкові гривні
Ілюстрація до виплат в Україні. Джерело: Freepik

Українці пропонують запровадити нову щомісячну державну виплату для сімей з дітьми, що не відвідують заклади дошкільної освіти. Ідея полягає у тому, аби підтримати батьків, які з незалежних від них причин не мають змоги віддати свого сина чи доньку до дитсадка.

Максимальний термін надання виплат пропонують обмежити 5 роками, якщо дитина з незалежних від батьків причин не має змоги відвідувати дитсадок. Деталі пропозиції викладено у петиції №41/011061-26еп, зареєстрованій на сайті Кабінету Міністрів України.

"В Україні сім’ї з маленькими дітьми несуть значні щоденні витрати на харчування, одяг, взуття, засоби гігієни, підгузки, ліки та інші необхідні потреби дитини. Після досягнення дитиною одного року потреба в таких витратах не зникає. Навпаки, дитина продовжує потребувати повноцінного харчування, догляду, одягу та інших необхідних речей", – наголошує авторка пропозиції.

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Водночас реальна можливість віддати дитину до дитсадка часто обмежена через черги, відсутність вільних місць або вікові рамки прийому в конкретних закладах. Через це один із батьків змушений залишатися вдома та відкладати повноцінне повернення до трудової діяльності.

Що пропонують

Петиція пропонує встановити чіткі критерії та правила для надання нової грошової допомоги:

  • період надання – з 1 року до моменту фактичного початку відвідування дитсадка, але не довше ніж до досягнення дитиною 5 років;
  • розмір та індексація – сума допомоги має відповідати реальним витратам на базові потреби дитини з обов'язковим регулярним переглядом та індексацією відповідно до рівня інфляції;
  • незалежність від інших пільг – нову виплату пропонують надавати без прив'язки до інших видів державної підтримки, зберігши за родиною право на всі вже призначені соціальні виплати.

Авторка наголошує, що турбота держави про дитину не повинна припинятися по досягненні нею одно- чи трирічного віку, якщо об'єктивні обставини заважають її соціалізації та дошкільному навчанню.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українські родини, в яких дитина у 2026 році пішла до першого класу, ще можуть до 1 листопада оформити одноразову виплату 5000 грн за програмою "Пакунок школяра" через Дію або сервісний центр ПФУ. Гроші можна витратити на одяг і взуття, зокрема осінньо-зимові речі, книги, канцелярію та шкільне приладдя, а виплату зараховують на спеціальний рахунок "Турбота для дитини" Дія.Картки.

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