В Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплати

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Путін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоПутін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоПалац спорту в Києві перейменують. Стала відома нова назваПалац спорту в Києві перейменують. Стала відома нова назваСили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. ВідеоСили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. ВідеоКонтролював наркозбут та усував конкурентів: на Черкащині судитимуть "смотрящого" за містом Чигирин. ФотоКонтролював наркозбут та усував конкурентів: на Черкащині судитимуть "смотрящого" за містом Чигирин. ФотоІлюстративне фото. УспіхТри знаки зодіаку, для яких у середині жовтня відкриються двері до нового життя: ангели дали вам зелене світло"Зміна політичного курсу": Портников пояснив, який небезпечний "сигнал" дав Путін на Валдайському форумі"Зміна політичного курсу": Портников пояснив, який небезпечний "сигнал" дав Путін на Валдайському форумі"У мене починається". Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри"У мене починається". Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри"Ольго Павлівно, ви будете задоволені!" Цибульська розсекретила головні джерела своїх доходів: це не концерти"Ольго Павлівно, ви будете задоволені!" Цибульська розсекретила головні джерела своїх доходів: це не концертиНеподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. ФотоНеподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. ФотоІлюстративне фото, IT-спеціалісти, робота в Україні.В Україні різко впав попит на IT-фахівців: кому тепер найважче знайти роботу

В Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплати

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read3 хв
icon 417
Ілюстрація - пенсіонера та пенсія
Ілюстрація - пенсіонера та пенсія. Джерело: Getty Images

В Україні з 1 січня 2027 року посилять умови для виходу на пенсію в 60 та 63 роки. Якщо зараз для того, щоб "вчасно" отримати пенсію, достатньо мати 33 роки стажу, то з наступного року "норму" збільшать на 12 місяців – до 34 років. Разом з тим вимогу для виходу на пенсію в 63 роки збільшать до 24 роки стажу.

Про це йдеться в ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Рішення про поетапне підвищення вимог для виходу на пенсію ухвалили ще у 2017-му. Воно реалізовується поступово, останній етап – у 2028-му. Тоді для виходу на пенсію вчасно треба буде мати щонайменше 35 років стажу.

Чи реально вийти на пенсію в 60 років

Попри посилення норм щодо стажу та появу "коридору" з трьома опціями (вихід на пенсію у 60, 63 чи 65 років), Україна залишається європейською країною з найменшим пенсійним віком. Щоправда, ця "перевага" повністю нівелюється найнижчою в Європі пенсією.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 4,3 т.
Українка показала ремонт хати в селі за 2 млн грн: що пішло не так
icon 4,3 т.
Українка показала ремонт хати в селі за 2 млн грн: що пішло не так
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 2,3 т.
Країна ЄС припинить надавати захист частині біженців з України: кого стосується
icon 2,3 т.
Країна ЄС припинить надавати захист частині біженців з України: кого стосується
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 891
Українців лякають втратою пенсій і виплат: ПФУ попередив про нову шахрайську схему
icon 891
Українців лякають втратою пенсій і виплат: ПФУ попередив про нову шахрайську схему

Якщо працювати майже безперервно, то пенсію дійсно можна отримати і в 60. Насправді теоретично можливо заробити навіть більше стажу. Якщо, наприклад, почати працювати у 22 роки, одразу після навчання, то до 60-річчя реально встигнути заробити 38 років стажу (за необхідних 35 років).

Але тут є багато нюансів. По-перше, в Україні все ще достатньо високий рівень тіньової зайнятості. Багато українців погоджуються на зарплати в конвертах і втрачають і майбутню пенсію, і можливість захищати свої права. Навіть 5 років роботи "в тіні" можуть призвести до фактичного збільшення пенсійного віку.

По-друге, через коронавірус та повномасштабну війну частина українців втратили роботу. І це об’єктивна обставина, яка могла вдарити навіть по тих, хто планував безперервно працювати.

Погана новина для українців полягає в тому, що щороку кількість тих, хто виконає вимоги до стажу та зможе вчасно вийти на пенсію, скорочуватиметься. Ще впродовж двох років вимоги зростатимуть. Зараз вони складають 33 роки, у 2027-му буде 34 роки, а у 2028-му – вже 35 років стажу.

Ті, хто не виконає цей норматив, зможуть вийти на пенсію або у 63, або у 65 років. Для пенсії у 63 необхідно цьогоріч мати щонайменше 23 роки стажу (на 10 років менше, ніж для пенсії у 60). Впродовж наступних двох років ця вимога зростатиме на 12 місяців щороку, поки не досягне 25 років.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

Схожі теми
Підвищення зарплат і пенсійпенсіїПенсійний фонд України (ПФУ)Накопичувальна пенсія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись