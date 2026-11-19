Пенсійні системи Данії та Ісландії визнали одними з найефективніших у світі. Але найкраща модель – у Нідерландах, завдяки ефективному поєднанню майже універсальної державної пенсії, масового охоплення працівників професійними програмами та добровільних приватних заощаджень.

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Про це свідчить рейтинг Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026. Дослідження охопило 55 країн, де проживає 66% населення планети, проте через брак порівнюваних статистичних показників не включило Україну.

Країни з найкращими пенсійними системами

Під час формування індексу експерти оцінювали не лише розмір виплат, а й три ключові критерії: достатність забезпечення (40% загальної оцінки), фінансову стійкість системи (35%) та надійність управління (25%). Середній бал серед усіх досліджених держав склав 65,3, а найнижчу позицію посіла Аргентина (43,7 бала).

Топ 10 країн

Нідерланди – 85,8 бала (оцінка A); Данія – 84,1 бала (A); Ісландія – 84,0 бала (A); Сінгапур – 82,0 бала (A); Ізраїль – 81,9 бала (A); Австралія – 80,6 бала (A, найвищий клас отримано вперше); Чилі – 79,2 бала (B+); Швеція – 78,8 бала (B+); Фінляндія – 77,6 бала (B+); Норвегія – 77,0 бала (B+).

Нідерланди очолили рейтинг завдяки ефективному поєднанню майже універсальної державної пенсії, масового охоплення працівників професійними програмами та добровільних приватних заощаджень. Водночас країна продовжує масштабну реформу із переходу від колективної системи з визначеними виплатами до гнучкої індивідуальної моделі з визначеними внесками, яку планують завершити до 2028 року.

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Сполучені Штати отримали 61,6 бала (оцінка C+) і не потрапили навіть до першої тридцятки. Найслабшим місцем американської системи експерти назвали її фінансову стійкість (57,1 бала), тоді як надійність управління оцінили у 60,2 бала, а достатність виплат – у 66,5 бала.

Головні виклики для пенсій у світі

Автори дослідження наголошують, що пенсійні системи по всьому світу стикаються із серйозним демографічним тиском через падіння народжуваності та зростання тривалості життя:

у 43 із 55 досліджуваних країн коефіцієнт народжуваності вже нижчий за 2,1 дитини на жінку (поріг природного відтворення населення), а у 23 державах він впав нижче 1,5;

у розвинених країнах люди віком 65 років у середньому живуть ще близько 20 років , що змушує фонди фінансувати виплати значно довше;

, що змушує фонди фінансувати виплати значно довше; за прогнозами, протягом наступних 30 років співвідношення працездатного населення до літніх людей у розвинених економіках погіршиться – замість нинішніх 4,3 потенційного працівника на одного пенсіонера припадатиме лише 2,7.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у 2027 році Кабінет міністрів України планує знову обмежити пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів (наступного року це від 28 780 грн). Відповідну норму традиційно включили до закону про державний бюджет, хоча Верховний Суд уже сформував правову позицію: такий механізм зменшення виплат є незаконним.