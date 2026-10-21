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У комітеті Ради ухвалили важливе рішення щодо зарплат військових: що це означає

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
27
Купюри гривні та військовослужбовець ЗСУ
Зарплата військових. Ілюстрація. Джерело: Генштаб ЗСУ, Pixabay

Народні депутати хочуть зобов’язати уряд України переглянути зарплати військових на тилових посадах. Ці виплати пропонується збільшити одразу на 20% – тобто з 30 тис. одразу до 36 тис. грн.

Відповідні правки до проєкту Державного бюджету на 2027 рік 21 жовтня ухвалив комітет Верховної Ради з питань бюджету. Про це повідомив Ярослав Железняк ("Голос"), який є автором однієї з них.

Про що йдеться

  • Правка №1279 – передбачає збільшення грошового забезпечення військових (автор – Железняк, підтримала одноголосно).
  • Правка №1283 – зобов'язує Кабінет Міністрів переглянути поточні виплати військовослужбовцям (авторка – Анна Пуртова зі "Слуги народу").

"Це буде доручення уряду, тож ще треба буде відстояти в залі і потім дотиснути уряд змінити свою постанову щодо зарплат військових. Але це великий крок, який може зробити Парламент для підняття зарплат військових", – пояснив Железняк про свою правку.

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Він додав, що авторами ініційованої ним правки підписало багато народних депутатів як від "Слуги народу", так і від опозиції. "Тут без будь-яких політичних прапорів, всі обʼєднали зусилля для цього важливого питання", – наголосив нардеп.

Від чого залежить грошове забезпечення військових в Україні

Як відомо, єдиної фіксваної однакової суми виплати для всіх військовослужбовців немає. Розмір грошового забезпечення визначається індивідуально та залежить від:

  • штатної посади;
  • військового звання;
  • тривалості служби;
  • умов проходження служби;
  • характеру та тривалості виконання бойових або спеціальних завдань;
  • передбачених надбавок і премій.

Водночас у 2026 році діє додаткова винагорода у розмірі 10 тис. грн. Вона передбачена для військовослужбовців, які виконують обов'язки військової служби, але не беруть участі у бойових діях, не виконують відповідні завдання на пунктах управління та не отримують інших додаткових бойових винагород у розмірі 30, 50 або 100 тис. грн. Тому із базовим грошовим забезпеченням мінімальна виплата за виконання обов'язків служби становить від 30 тис. грн на місяць.

 

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні військовослужбовцям гарантуватимуть збереження грошового забезпеченняна весь період стаціонарного лікування та реабілітації, зокрема й за кордоном, без колишнього обмеження у 12 місяців. Нововведення також передбачають покращене харчування під час лікування та забезпечення високофункціональними протезами й ортезами за державний кошт.

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