Польща повинна припинити надання громадянства громадянам України і знайти механізм позбавлення вже наданого. Таким чином українці не зможуть "проникнути" в політику і впливати на неї.

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Про це на своїй сторінці X заявила євродепутатка від Польщі Єва Зайончковська-Гернік.Таким чином вона відреагувала на заклик ексміністра закордонних справ України глави Дмитра Кулеби до українців у Польщі та інших країнах стати у них "політичною силою".

Зайончковська-Гернік назвала це "потенційною загрозою національній безпеці" і закликала владу вжити контрзаходів. Йдеться вже не про звичайну інтеграцію, а про чітко визначений план збільшення політичного впливу за допомогою українських іммігрантів", – заявила вона.

Євродепутатка нагадала, що у Польщі легально проживає понад 1,5 млн українців. Зайончковська-Гернік боїться, що вони домагатимуться польського громадянства, і разом із ним отримають "виборчі права та можливість впливати на долю нашої країни".

Для прикладу вона згадала про заступника міністра науки Анджея Шептицького, який публічно оголосив себе представником української національної меншини.

"Ми маємо відреагувати на цей процес. Тому ми маємо припинити видачу польського громадянства іммігрантам, запровадити можливість відкликання раніше наданого громадянства та рішуче протистояти вступу України до ЄС, оскільки це лише посилить неконтрольований приплив українських іммігрантів", – написала вона у X.

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Українці встановили новий економічний рекорд у Польщі

У Польщі зафіксували новий максимум кількості українців, які працюють у країні, – 784 тис. громадян України. Це близько 68% усіх іноземців, які мали роботу в Польщі. За рік кількість українських працівників зросла на 9,7%, а попередній рекорд був перевищений приблизно на 15 тис. осіб.

Загалом на кінець березня в Польщі працювали 1 млн 152,7 тис. іноземців. За рік їхня кількість збільшилася на 8%, або на 85,7 тис. людей. Якщо порівнювати з кінцем лютого 2026 року, іноземних працівників стало більше на 20,2 тис. – це приріст на 1,8%.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за останні 10 років кількість угод про купівлю житла іноземними громадянами в Польщі зросла майже вп’ятеро, у 2025 році цей показник сягнув позначки у 17,7 тис. Більше половини всіх угод уклали громадяни України – вони придбали приблизно 9,3 тис. квартир.

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