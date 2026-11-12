"В пентхаусі з крокодилами водія вантажівки били битами, він помер": OBOZ.UA дізнався нові деталі про фігуранта справи щодо розкрадання на енергетиці

Дніпровський бізнесмен Владислав Соколов, який фігурує у справі щодо можливого розкрадання бюджетних коштів, виділених на захист енергетичних об'єктів, також є обвинуваченим у справі про смертельне побиття людини. За версією слідства, він разом зі своїм заступником Олександром Піскуном побив водія вантажівки Сергія Мігая, який вимагав виплатити йому заробітну плату. Інцидент стався в офісі на восьмому поверсі будівлі (пентхаус) у Дніпрі – саме там, де розташований тераріум із крокодилами, фотографії та відео якого нещодавно облетіли українські медіа. Від отриманих травм водій помер.

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До редакції OBOZ.UA звернулася колишня дружина загиблого Тетяна Мігай. Вона розповіла про обставини загибелі чоловіка та заявила, що Соколов навіть не намагався перед нею вибачитися. Інформацію про кримінальне провадження редакція перевірила в судових реєстрах. Крім того, Тетяна надала відомості про справу та судові повістки, які дозволяють ідентифікувати обвинувачених.

Наразі справу розглядає Соборний районний суд Дніпра. Соколова та Піскуна обвинувачують за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Про те, що сталося в офісі бізнесмена, чому родина загиблого обурена розміром застави та як ця історія пов'язана з гучними обшуками у справі про захист енергетики, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Водій прийшов по зарплату, а отримав смертельні травми

Події, які стали підставою для кримінального провадження, відбулися 2 червня 2025 року. Сергій Мігай працював водієм вантажного автомобіля DAF та перевозив металопродукцію. За словами його колишньої дружини, чоловік мав фінансові труднощі через невиплачену заробітну плату.

Напередодні загибелі Сергій повернувся з рейсу. Він зателефонував Тетяні та попросив позичити гроші на таксі, оскільки планував поїхати до центру міста.

"Він мені зателефонував і каже: "Я їду додому, позич мені грошей на таксі". Я запитую: "Навіщо тобі таксі? У тебе ж поруч гараж". А він відповідає: "Мені треба поїхати в центр". Я переказала йому гроші на картку. А в понеділок увечері мені телефонує поліція і каже, що мій чоловік помер. Я запитую: "Як це помер? Де?" – розповіла OBOZ.UA Тетяна Мігай.

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Жінка пояснює, що вони із Сергієм були розлучені, однак продовжували підтримувати зв'язок. Вона допомагала колишньому чоловікові, стежила за тим, чи все з ним гаразд, а коли не могла додзвонитися – навіть просила сусідку перевірити його вдома.

За викладеною у зверненні Тетяни фабулою обвинувального акта, 2 червня 2025 року Сергій Мігай перебував в офісі на восьмому поверсі будівлі за адресою: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 1А. Там також були Владислав Соколов та Олександр Піскун.

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Між чоловіками виник словесний конфлікт через невиплачену Сергію заробітну плату. За версією обвинувачення, після цього Соколов та Піскун вирішили завдати водієві тілесних ушкоджень.

Особливу увагу привертає опис предмета, яким, за матеріалами слідства, могли бити потерпілого. У судових матеріалах зазначено:

"Використовуючи тупий твердий предмет з циліндричною контактуючою поверхнею прямолінійної форми, довжиною не більше 44 мм. У межах контакту, яким ймовірно могла бути бита або предмет з аналогічними властивостями, завдали ОСОБА_8 невизначену досудовим розслідуванням кількість ударів в область голови, тулубу, верхніх та нижніх кінцівок, спричинивши потерпілому ОСОБА_8 тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, що за своїм характером є тяжкими тілесними ушкодженнями, а також ушкодження у вигляді численних синців на кінцівках, лівій сідниці та грудній клітині, колото-різаного поранення правої гомілки, що за своїм характером є легкими тілесними ушкодженнями".

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Отже, йдеться не просто про бійку. За висновками, викладеними в матеріалах провадження, потерпілому завдали численних ударів, зокрема предметом, який міг бути битою. Унаслідок отриманих травм чоловік помер.

При цьому місце події має особливе значення. Саме офіс на проспекті Дмитра Яворницького, 1А, потрапив у центр уваги після оприлюднення фотографій обшуків у межах іншого кримінального провадження – про можливе розкрадання бюджетних коштів на захист енергетики.

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"Він навіть співчуття не висловив": що розповіла колишня дружина загиблого

Тетяна Мігай стверджує, що після смерті Сергія їй довелося самостійно займатися документами та організацією поховання. За її словами, від обвинуваченого бізнесмена вона не отримала ані допомоги, ані навіть звичайних слів співчуття.

"Я, колишня дружина, збирала документи на похорон. А Соколов навіть не виявив бажання хоча б у будівлі суду вибачитися. Людині було абсолютно байдуже. Ні допомоги, нічого. Він навіть не сказав: "Прийміть мої співчуття". Взагалі нічого", – розповідає Тетяна.

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Жінка наголошує, що Соколов був присутній у суді, коли вона давала свідчення, однак, за її словами, жодних спроб поспілкуватися з нею не зробив.

Окремо вона згадує фінансові проблеми, з якими зіткнувся Сергій перед смертю. За словами Тетяни, чоловік іноді телефонував їй через відсутність грошей. "Він мені телефонував і казав: "Таню, у мене вдома грошей немає, їсти нічого". Він плакав у телефон. Людині не було чого їсти. Йому за борги відключили світло. Ну як це?" – згадує вона.

Тетяна також стверджує, що свідки, які працюють або працювали на підприємствах Соколова, бояться давати свідчення. Водночас це твердження OBOZ.UA перевірити не вдалось.

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"До мене приходять свідки. Вони або взагалі не з'являються, або приходять перелякані. Я впевнена, що є люди, які просто мовчать, тому що бояться", – заявила жінка.

Вона також звернулася через OBOZ.UA до інших людей, які могли постраждати від дій бізнесмена, із проханням не мовчати та розповідати про свій досвід. Свою розповіді можна надсилати на адресу [email protected].

Родина загиблого домагається компенсації

Окрім кримінального переслідування, Тетяна Мігай порушує питання відшкодування шкоди, завданої смертю колишнього чоловіка. У розмові з OBOZ.UA вона повідомила, що подала позовну заяву. Жінка пояснює, що для неї це не лише питання грошей, а й додатковий спосіб домагатися відповідальності обвинувачених.

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"Моя позовна заява – це, грубо кажучи, для того, щоб ви навіть не думали викрутитися від суду. У вас не вийде. Я вам цього не дозволю", – переказує свою позицію Тетяна.

Вона зазначає, що, попри розлучення, залишалася близькою людиною для Сергія та була вказана в його заповіті.

Водночас наявність цивільного позову, його точну суму та процесуальний статус необхідно уточнювати за судовими документами. Сам факт звернення із вимогою про компенсацію ще не означає, що суд її задовольнив.

Кримінальна справа №201/13632/25 перебуває на розгляді Соборного районного суду Дніпра. Згідно з відкритими даними, у ній обвинуваченими є Владислав Соколов та Олександр Піскун, а потерпілою – Тетяна Мігай. Справу розглядає суддя Олексій Конопленко.

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Застава лише 242 тис. грн: чому родина загиблого обурена

Соколову у визначили заставу в розмірі 242 240 грн. На думку Тетяни, така сума є надто малою з огляду на тяжкість обвинувачення та майновий стан бізнесмена. При цьому прокурор, за її словами, наполягала на триманні під вартою без визначення застави, оскільки кримінальне правопорушення пов'язане із застосуванням насильства.

Питання запобіжного заходу щодо Соколова розглядалося, зокрема, у Дніпровському апеляційному суді в межах справи №201/10505/25. При визначенні суми застави суд повинен враховувати як ризики порушення підозрюваним процесуальних обов'язків, так і його майновий стан. Застава має бути достатньою, щоб стримувати особу від порушень, але не завідомо непомірною.

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Проте колишня дружина загиблого вважає, що в цьому випадку суд недостатньо врахував фінансові можливості Соколова.

Крім того, жінка стверджує, що бізнесмена не зобов'язали здати документи для виїзду за кордон. Вона також заявляє про можливі контакти обвинуваченого зі свідками кримінального провадження.

Чи були встановлені судом порушення умов запобіжного заходу, із доступних матеріалів наразі не випливає.

Важливо, що справа вже перебуває на стадії судового розгляду, а отже Соколов та Піскун мають процесуальний статус обвинувачених. Їхня винуватість має бути встановлена обвинувальним вироком суду.

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Крокодили, розкішний офіс і квартира з басейном: що відомо про іншу справу Соколова

Ім'я Владислава Соколова опинилося в центрі суспільної уваги після того, як у мережі оприлюднили фотографії розкішних інтер'єрів, зроблені, за повідомленнями ЗМІ, під час обшуків у справі про можливе розкрадання коштів, призначених для захисту енергетичних об'єктів.

На фотографіях можна було побачити критий басейн, джакузі, масивні меблі, численні статуетки, позолочені елементи декору та навіть живих крокодилів у тераріумі. Спочатку ці приміщення сприймали як один величезний пентхаус. Однак, як раніше з'ясував OBOZ.UA, насправді фотографії зроблені щонайменше у двох різних об'єктах нерухомості у Дніпрі.

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Перший – квартира в будинку на вулиці Бригадній, 11. Саме там розташовані басейн, джакузі та частина розкішних інтер'єрів. За отриманими редакцією даними, ця нерухомість належить Наталії Соколовій – матері Владислава Соколова.

Другий об'єкт – офісні приміщення на сьомому та восьмому поверхах будівлі на проспекті Дмитра Яворницького, 1А. Там розташовані тераріум із крокодилами, великий портрет Соколова та двері з декоративною ліпниною. За інформацією OBOZ.UA, власницею цієї нерухомості є Лариса Прокопенко.

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Саме друга адреса фігурує і в кримінальному провадженні щодо загибелі водія Сергія Мігая. Згідно з версією обвинувачення, смертельні травми чоловікові завдали на восьмому поверсі цього офісу.

Що стосується справи про захист енергетики, то правоохоронці перевіряють можливі зловживання під час виконання державних контрактів на будівництво захисних споруд для енергооб'єктів Київщини.

У публікаціях про це розслідування йдеться про 25 контрактів загальною вартістю близько 1,89 млрд грн. Слідство, зокрема, перевіряє можливе завищення вартості металопродукції. Серед підприємств, які пов'язують з орбітою бізнесмена, називають "Сталь Плюс" та "ТД Тризуб".

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Окремо правоохоронці розслідують можливе заволодіння 129 млн грн під час виконання робіт із захисту енергетичних об'єктів. У цій справі повідомлялося про підозру керівнику компанії-підрядника.

Водночас причетність самого Соколова до розкрадання коштів на енергетиці ще не встановлена обвинувальним вироком. Відкриті матеріали також не дозволяють автоматично ототожнювати його статус у кримінальній справі про побиття зі статусом у розслідуванні можливих фінансових зловживань.