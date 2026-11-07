В одній з країн ЄС хочуть посилити вимоги для українських біженців: можуть змусити працювати

У Чехії планують значно посилити правила отримання гуманітарної допомоги для українських біженців. Працездатних громадян можуть зобов'язати працювати, займатися підприємницькою діяльністю або перебувати на обліку в службі зайнятості. Крім того, для отримання виплат доведеться фактично проживати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць. У деяких випадках українці також ризикуватимуть втратити тимчасовий захист.

Відео дня

Про це йдеться в урядовому законопроєкті №213, який розглядає Палата депутатів парламенту Чехії. Нововведення також пояснив міністр внутрішніх справ Любомір Метнар під час парламентського засідання. Відповідна стенограма виступу оприлюднена на офіційному сайті парламенту.

Законопроєкт передбачає, що працездатні отримувачі гуманітарної допомоги повинні будуть виконувати хоча б одну з трьох умов:

офіційно працювати;

займатися підприємницькою діяльністю;

перебувати на обліку в чеській службі зайнятості.

Таким чином, сам факт отримання тимчасового захисту більше не гарантуватиме можливості претендувати на допомогу без виконання додаткових вимог. Водночас нововведення щодо зайнятості не повинні поширюватися на дітей та окремі вразливі категорії біженців, зокрема студентів і літніх людей.

Ще одне обмеження стосується фактичного перебування в країні. Українці, які отримують гуманітарні виплати, повинні будуть проводити в Чехії щонайменше 16 днів протягом календарного місяця, за який нараховується допомога.

РЕКЛАМА

Під час представлення законопроєкту міністр внутрішніх справ Любомір Метнар пояснив, що влада прагне запобігти зловживанням системою соціальної підтримки.

За словами міністра, чеські державні органи неодноразово стикалися з випадками так званого соціального туризму, коли іноземці претендують на державні виплати, фактично не проживаючи в країні. Саме для боротьби з такими практиками уряд пропонує встановити мінімальну кількість днів перебування на території Чехії.

Українці можуть втратити тимчасовий захист

Запропоновані зміни стосуються не лише соціальної допомоги. Законопроєкт також розширює підстави для припинення тимчасового захисту.

Головні історії дня

Зокрема, цей статус можуть припиняти, якщо людина перебуватиме за межами країн Шенгенської зони понад 30 днів. Ще однією підставою стане призначення покарання у вигляді видворення.

Метнар пояснив, що уряд прагне зробити систему тимчасового захисту більш контрольованою, щоб вона використовувалася саме тими, хто дійсно потребує допомоги.

Водночас під час парламентського обговорення представники влади уточнювали, що втрата тимчасового захисту через тривалу відсутність не обов'язково означатиме довічну заборону на його повторне оформлення. Після повернення до Чехії людина зможе знову звернутися за захистом, якщо відповідатиме встановленим вимогам.

РЕКЛАМА

Коли запрацюють нові правила

Уряд Чехії подав законопроєкт до парламенту 3 червня 2026 року. Перше читання відбулося 24 червня, друге – 22 жовтня. Станом на 7 листопада документ ще не ухвалений остаточно.

В урядовій редакції передбачено, що зміни щодо гуманітарної допомоги набудуть чинності з 1 січня 2028 року. Водночас під час парламентського розгляду було запропоновано поправки, які можуть змінити строки запровадження нових правил.

Отже, наразі йдеться лише про заплановані обмеження. Українці, які перебувають у Чехії під тимчасовим захистом, продовжують отримувати гуманітарну допомогу за чинними правилами. Остаточні умови та дати змін стануть відомі після завершення законодавчої процедури.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за останні 10 років кількість угод про купівлю житла іноземними громадянами в Польщі зросла майже вп’ятеро, у 2025 році цей показник сягнув позначки у 17,7 тис. Більше половини всіх угод уклали громадяни України – вони придбали приблизно 9,3 тис. квартир.