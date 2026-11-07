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В Києві здають квартиру "головного столяра Верховної ради": дерев'яні стіни та стелі здивували соцмережі

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
2,8 т.
Як виглядає квартира
Як виглядає квартира. Джерело: Facebook групи "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

У Києві виставили в оренду незвичайну двокімнатну квартиру, фотографії якої викликали бурхливе обговорення в соцмережах. Майже всі приміщення житла оздоблені деревом: від стін і стелі до дверей, шаф та вбудованих меблів. За таке житло власники просять 18 тис. грн на місяць.

Відповідне оголошення опублікували у Facebook-групі "Оренда квартир Київ Здам – Зніму". Йдеться про квартиру на Печерську, неподалік станції метро "Звіринецька". Автор оголошення описує житло як просторе, затишне та з унікальним дизайном.

"Виконано унікальний дизайн інтер'єру в дереві. Все ручні витвори відомого українського художника-столяра та головного столяра Верховної ради (мого діда)", – йдеться в оголошенні.

Як виглядає оголошення

Як виглядає оголошення. Джерело: Facebook групи "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

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Судячи з фотографій, інтер'єр квартири справді важко назвати типовим. Значна частина стін обшита дерев'яними панелями, стелі прикрашені геометричними конструкціями, а меблі фактично зливаються зі стінами.

Особливо незвично виглядає коридор. По обидва боки вузького проходу розташовані високі дерев'яні шафи, які займають майже весь простір від підлоги до стелі. Через це приміщення більше нагадує коридор старого поїзда або декорації до фільму, ніж передпокій звичайної квартири.

Як виглядає коридор

Як виглядає коридор. Джерело: Facebook групи "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

У спальні також встановлені масивні шафи, що займають практично всю стіну. При цьому частина меблів настільки велика, що здається продовженням дерев'яного оздоблення.

Як виглядає спальня

Як виглядає спальня. Джерело: Facebook групи "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

Вітальня оформлена не менш оригінально. Стеля складається з великих квадратних дерев'яних панелей із вбудованими світильниками. Уздовж стін тягнуться численні полиці та шафи. А на підлозі лежить яскравий килим із геометричними візерунками.

Як виглядає вітальня

Як виглядає вітальня. Джерело: Facebook групи "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

Кухня теж має незвичайний вигляд. Її стіни оздоблені плиткою під цеглу, стеля прикрашена дерев'яними панелями, а під вікном розміщена конструкція з дерев'яних рейок. При цьому на кухні є холодильник, стіл та інші необхідні меблі.

Кухня незвичної квартири

Кухня незвичної квартири. Джерело: Facebook групи "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

Що пишуть українці про незвичайну квартиру

У коментарях під оголошенням користувачі почали активно обговорювати інтер'єр. Частина українців висміює незвичайний дизайн, тоді як інші вважають квартиру цікавою та навіть затишною.

Коментарі до оголошення

Коментарі до оголошення. Джерело: Facebook групи "Оренда квартир Київ Здам – Зніму"

"Матір божа, дєдушка молодець, пів Верховноі ради перетягав домів", – пожартувала одна із коментаторок.

Інші користувачі звернули увагу на те, що інтер'єр виглядає ніби декорації до старого фільму.

"Вау. Ваш дід молодець. Атмосферна квартира, можна кіно знімати", – написали під оголошенням.

"Шикарні фотки... закажу собі років через 50 труну в такому стилі, щоб із середини виглядала... стильно, маладьожно", – іронізує ще один користувач.

Втім, знайшлися й ті, кому дерев'яний інтер'єр сподобався.

"Вайбова квартира, не для всіх, для тих хто мислить не шаблонно", – вважає ще один учасник обговорення.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні рієлторів хочуть зобов'язати складати іспити, отримувати кваліфікаційні свідоцтва та проходити реєстрацію в єдиній базі, а комісії готівкою без договорів можуть опинитися під забороною. Також агенти не зможуть вимагати оплату одночасно від покупця та продавця без письмової згоди обох сторін.

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