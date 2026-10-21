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В країні Європи екстрено змінюють правила виплат: до чого готуватися біженцям з України

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Ілюстрація - жінка з прапором України
У Швейцарії планують змінити правила соцвиплат українським біженцям. Джерело: Unsplash/kate mcdaniel

У Швейцарії готуються до суттєвого перегляду правил надання соціальної допомоги для українських громадян зі статусом S (тимчасовий захист). Наступного року близько 46 тис. біженців вперше мають отримати право на стандартну соціальну допомогу, кантонам хочуть дозволити самостійно знижувати розмір цих виплат.

Зміни планують ухвалити до кінця осені 2026 року. Це дасть кантонам час, аби внести відповідні правки до місцевих законів до 1 березня 2027 року, пише Swissinfo.

У чому терміновість зміни правил

Відсутність змін надає українцям зі статусом S право на таку ж соціальну допомогу, як і громадяни Швейцарії. У Конференції кантональних директорів із соціальних питань (SODK) попередили, що це призведе до різкого зростання навантаження на місцеві бюджети.

Ситуація ускладнилася тим, що раніше федеральний центр скасував фіксовані компенсаційні виплати кантонам за осіб зі статусом S, якщо він пов’язаний із посвідкою на проживання терміном від п'яти років. Після цього кантони звернулися до центру з вимогою надати їм право самостійно встановлювати розмір виплат.

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Якщо ініціативу підтримають, місцева влада зможе знизити допомогу для українців до базового рівня, який виплачують звичайним шукачам притулку. Швейцарська асоціація муніципалітетів також привітала ці зміни, наголосивши, що саме на громади ляже головний фінансовий тягар.

"За" чи "проти": позиції сторін

  • Що кажуть праві

Представники Правої народної партії (SVP) не лише повністю підтримали скасування рівності виплат зі швейцарцями, але й назвали запропоновані заходи недостатніми. Вони вимагають ще більшого посилення режиму економії у сфері притулку.

  • Які застереження озвучили

Соціал-демократична партія, "Зелені" та провідні благодійні організації Caritas, Heks і Швейцарська служба допомоги біженцям (SFH) різко розкритикували проєкт. Вони попереджають, що скорочення виплат призведе до масової бідності, правової нерівності та серйозно ускладнить інтеграцію українців у суспільство.

  • Юридичні ризики

Правозахисники та представники Вільної демократичної партії (FDP) застерігають уряд від можливих судових позовів. У разі визнання нововведень незаконними кантонам доведеться заднім числом виплачувати біженцям усю різницю в коштах, а також постає питання щодо відповідності рішень Конвенції про статус біженців.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Швейцарії готують суттєве спрощення умов для працевлаштованих іноземців із тимчасовим захистом (статус S), які зокрема зачеплять й українців, що знайшли в цій країні прихисток від війни. Зокрема їм хочуть дозволити змінювати кантон проживання без бюрократичних перешкод, а також запровадить низку інших важливих змін на ринку праці.

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