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У країні ЄС знову переписали консульский збір для українців: скільки тепер доведеться платити

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
1,1 т.
Українські паспорти, оформлення документів. Ілюстрація
Консульский збір для українців у Польщі зріс. Ілюстрація. Джерело: Keystone / Michael Buholzer

Українцям доведеться платити більше за послуги, які їм надаватимуть дипломати в Польщі.  Тарифи у злотих зростуть у всіх дипустановах України у цій країні вже вдруге від початку року. Ціни збільшаться на 7-8%, а у деяких випадках різниця може сягати 116 злотих.

Про це повідомили у пресслужбі посольства України в Польщі. Зазначається, що тарифи було переглянути, згідно із наказом посольства від 12 листопада 2026 року № 72.

Нові тарифи консульського збору почнуть діяти з 23 листопада. За послуги, за які були оплачені до цієї дати, але надаватимуться після неї, доведеться доплатити різницю, враховуючи нову тарифну ставку.

Як змінилася вартість диппослуг

Консульський збір зросте за всі послуги. Ось неповний список з них:

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Послуга

Було, злоті

Стало, злоті

Зміна, злоті

Оформлення закордонного паспорта

326

352

+26 (8%)

Оформлення посвідчення на повернення в Україну

109

117

+8 (7,3%)

Прийняття на консульський облік

72

78

+6 (8,3%)

Витребування документа та його видача

72

78

+6 (8,3%)

Легалізація документа фізичної особи

181

195

+14 (7,7%)

Державна реєстрація шлюбу

362

391

+29 (8%)

Розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя без неповнолітніх дітей

543

586

+43 (7,9%)

Розірвання шлюбу на підставі рішення суду

579

626

+47 (8,1%)

Документи для надання дозволу на імміграцію

1448

1564

+116 (8%)

Державна реєстрація зміни імені

362

391

+29 (8%)

Засвідчення перекладу документів (за сторінку)

145

156

+11 (7,6%)

Автоматизована обробка даних для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

145

156

+11 (7,6%)

Хто звільнений від консульського збору?

  • Діти до 16 років при оформленні закордонного паспорта.
  • О​​​​​‍​‌‌‍​⁠​‍​​​​‍​⁠⁠⁣соби з інвалідністю I та II груп.
  • Діти з інвалідністю та їхні законні представники.
  • Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
  • П​​​​​‍​‌‌‍​⁠​‍​​​​‍​⁠⁠⁣остраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій.

У яких установах діятимуть нові тарифи

  • Консульський відділ посольства України в Польщі.
  • Генеральні консульства в Любліні, Кракові, Вроцлаві та Гданську.
  • Консульство в Познані.
  • Віце-консульство в Жешуві.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, ставки консульського збору для українців у Польщі цьогоріч переглядаються вже не вперше – нові ціни запроваджували у травні. Це пов'язано зі зростанням курсу долара відносно злотого.

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