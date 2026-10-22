В країні ЄС хочуть переписати правила виплат: для кого з українських біженців готують зміни

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиЗбір на генератори для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивВолодимир ЗеленськийЗеленський оцінив, чи може Путін зважитися на застосування ядерної зброїШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріМарко РубіоРубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в УкраїніЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоІлюстрація - нотаріусВ Україні чоловік оголосив себе невійськовозобов’язаним через нотаріуса: справа дійшла до судуУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відеоУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

В країні ЄС хочуть переписати правила виплат: для кого з українських біженців готують зміни

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
123
Ілюстрація - мати дає дитині гроші
Уряд Польщі розробляє зміни до програми виплат "800 Плюс". Ілюстративне зображення. Джерело: Pexels

У Польщі хочуть спростити механізм нарахування виплат у межах програми "800 Плюс" (щомісячне нарахування 800 злотих на одну дитину, тобто 9,2 тис. грн), яку отримують громадяни з дітьми, зокрема й біженці з України. Пропонується автоматично продовжувати надання допомоги для тих сімей, де не відбулося змін.

Про це повідомляє Gazeta Prawna. Відповідні зміни до Закону про державну допомогу у вихованні дітей наразі готує Міністерство у справах сім'ї, праці та соціальної політики.

Коли чекати змін

В уряді хочуть, аби зміни набули чинності у наступному розрахунковому періоді – тобто з 1 червня 2027 року. Наразі батьків дитини зобов’язані щороку заповнювати та надсилати повторну заяву в Управління соціального страхування (ZUS).

"Держава повинна полегшувати життя сім’ям, а не збільшувати їхній тягар. Оскільки ми знаємо, що діти все ще мають право на допомогу, немає жодної причини вимагати від батьків щороку заповнювати одну й ту саму форму. Ця зміна економить їм час і зменшує непотрібну бюрократію", – наголосила заступниця міністра у справах сім’ї, праці та соціальної політики Александра Гаєвська.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
447
В Україні переписали правила для ВПО: що буде зі старими документами та виплатами
447
В Україні переписали правила для ВПО: що буде зі старими документами та виплатами
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
24,7 т.
Квартира, оформлена за день до "Карфагена", і 1 млн грн зарплати: Кравченко подав нову декларацію з Відня
24,7 т.
Квартира, оформлена за день до "Карфагена", і 1 млн грн зарплати: Кравченко подав нову декларацію з Відня
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
15,4 т.
Пенсіонерам дали час до 31 грудня: кому можуть зупинити виплати з 2027 року
15,4 т.
Пенсіонерам дали час до 31 грудня: кому можуть зупинити виплати з 2027 року

Запуск автоматичного призначення також суттєво розвантажить працівників ZUS, зменшивши кількість однотипних запитів, які потребують опрацювання вручну.

Кому доведеться подавати заяву

Незважаючи на автоматизацію процесу, обов'язок особистого звернення до ZUS зберігатиметься у таких ситуаціях:

  • при виникненні права на виплати вперше (після народження дитини або після повернення родини до Польщі з-за кордону);
  • зміна даних в сім'ї.

Батьки залишаються зобов’язаними оперативно повідомляти ZUS про будь-які зміни в родині – зокрема, про зміну місця проживання чи умов догляду за дитиною.

Крім того, сім'ям, які отримують гроші на старшу дитину, все ж доведеться подавати заявку на отримання допомоги на новонародженого. Автоматичне поновлення продовжить дію будь-якої раніше наданої підтримки.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українців в Польщі, які беруть участь у програмі "800 Плюс", попередили про додаткові перевірки. Тим, хто їх не пройде, автоматично скасують виплати від держави.

Схожі теми
Українці за кордономвиплатибіженціПольщаукраїнці в Польщідіти
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел