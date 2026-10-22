В країні ЄС хочуть переписати правила виплат: для кого з українських біженців готують зміни

У Польщі хочуть спростити механізм нарахування виплат у межах програми "800 Плюс" (щомісячне нарахування 800 злотих на одну дитину, тобто 9,2 тис. грн), яку отримують громадяни з дітьми, зокрема й біженці з України. Пропонується автоматично продовжувати надання допомоги для тих сімей, де не відбулося змін.

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Про це повідомляє Gazeta Prawna. Відповідні зміни до Закону про державну допомогу у вихованні дітей наразі готує Міністерство у справах сім'ї, праці та соціальної політики.

Коли чекати змін

В уряді хочуть, аби зміни набули чинності у наступному розрахунковому періоді – тобто з 1 червня 2027 року. Наразі батьків дитини зобов’язані щороку заповнювати та надсилати повторну заяву в Управління соціального страхування (ZUS).

"Держава повинна полегшувати життя сім’ям, а не збільшувати їхній тягар. Оскільки ми знаємо, що діти все ще мають право на допомогу, немає жодної причини вимагати від батьків щороку заповнювати одну й ту саму форму. Ця зміна економить їм час і зменшує непотрібну бюрократію", – наголосила заступниця міністра у справах сім’ї, праці та соціальної політики Александра Гаєвська.

Запуск автоматичного призначення також суттєво розвантажить працівників ZUS, зменшивши кількість однотипних запитів, які потребують опрацювання вручну.

Кому доведеться подавати заяву

Незважаючи на автоматизацію процесу, обов'язок особистого звернення до ZUS зберігатиметься у таких ситуаціях:

при виникненні права на виплати вперше (після народження дитини або після повернення родини до Польщі з-за кордону);

зміна даних в сім'ї.

Батьки залишаються зобов’язаними оперативно повідомляти ZUS про будь-які зміни в родині – зокрема, про зміну місця проживання чи умов догляду за дитиною.

Крім того, сім'ям, які отримують гроші на старшу дитину, все ж доведеться подавати заявку на отримання допомоги на новонародженого. Автоматичне поновлення продовжить дію будь-якої раніше наданої підтримки.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українців в Польщі, які беруть участь у програмі "800 Плюс", попередили про додаткові перевірки. Тим, хто їх не пройде, автоматично скасують виплати від держави.