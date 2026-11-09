У країні ЄС хочуть масово судити пенсіонерів з України: чому вимагають повернути тисячі євро

Сотні українців, що отримали тимчасовий захист у Австрії, можуть зіткнутися з необхідністю повернути виплати базового забезпечення (Grundversorgung). Причиною стало недекларування нарахування української пенсії під час подачі заявки на надання соціальної допомоги.

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За даними місцевих медіа, йдеться про виплати, які отримали біженці у федеральній землі Нижня Австрія. Загальна сума попередніх вимог щодо повернення коштів становить щонайменше 445 тис. євро,

Рішення суду

Наприкінці вересня Земельний адміністративний суд Нижньої Австрії постановив, що українські пенсії є законним доходом, який підлягає обов'язковому обліку при наданні базового забезпечення. Якщо згодом з'ясовується факт отримання таких виплат паралельно з державною допомогою, органи влади мають законне право вимагати повернення переплачених коштів.

В ультраправій Австрійській партії свободи (FPÖ) підтримали такий жорсткий підхід. За словами державного секретаря політсили Александера Мурласітса, що більшість заяв про надання виплат, які нараховувалися з порушеннями, були заповнені українською мовою.

"Це гроші платників податків. Ми повернемо кожен євро – жодних винятків не буде", – заявив політик.

Соціальні ризики та проблема "соціальних щілин"

Представники українських організацій та соціальних служб наголошують, що більшість постражданих – це люди похилого віку, які отримують мінімальні українські пенсії, а великі суми боргів можуть повністю зруйнувати їхнє фінансове становище в еміграції. Так, в одній із розглянутих справ суд зобов'язав пенсіонера повернути 11 569 євро.

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Згідно з місцевим законодавством, у разі загрози екзистенційній безпеці особи влада може повністю або частково скасувати вимогу щодо відшкодування, якщо доведено факт соціальної скрути. Проте судова практика демонструє суворий підхід: в одному з нещодавніх рішень суд відмовив у списанні боргу через наявність постійної пенсії та можливість розстрочки платежів.

Соціальні служби радять українським біженцям самостійно та своєчасно декларувати будь-які надходження з-за кордону, а в разі отримання вимог про повернення коштів – оперативно звертатися по юридичну допомогу для оформлення реструктуризації чи звільнення від виплат через загрозу бідності.

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