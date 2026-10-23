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В Антарктиді шукають працівників для підрахунку пінгвінів: скільки платять та які умови роботи

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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В Антарктиді шукають працівників для підрахунку пінгвінів: скільки платять та які умови роботи
Британці шукають людей, що згодні за гроші рахувати пінгвінів в Антарктиді. Джерело: UK Antarctic Heritage Trust, колаж OBOZ.UA

Британський фонд антарктичної спадщини UKAHT шукає робітників для виконання обов'язків на полярній базі Порт-Локрой. Зарплату обіцяють невелику – в залежності від займаної посади, від 1700 до 2500 євро на місяць. Але й вимоги для потенційних працівників невеликі – треба вести підрахунок пінгвінів, проводити обслуговування гостей та працювати в поштовому відділенні.

Про це з долею іронії повідомляє італійський щоденник Іlmessaggero. Причому видання чомусь не вказує, що база Порт-Локрой наразі не працює.

Де це

В Антарктиді шукають працівників для підрахунку пінгвінів: скільки платять та які умови роботи

Пінгвіни в Антарктиді. Джерело: UK Antarctic Heritage Trust

База розташована на острові Гудьє в архіпелазі Палмера – це у південній частині протоки Дрейка в Антарктиді. Вона була заснована британцями у 1944 році, і до 1962 року це був військовий об’єкт Сполученого Королівства.

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Пізніше базу було реорганізовано на туристичну локацію. До минулого року там функціонували музей, магазин сувенірів та поштове відділення Penguin Post Office.

У травні минулого року UK Antarctic Heritage Trust повідомило про закриття об’єкту, принаймні, на "невизначений час" через "небувале нашестя пінгвінів". Фонд антарктичної спадщини обіцяв пізніше "відновити роботу відомої туристичної локації", але до сьогодні функціонування об’єкту не відновлено.

В Антарктиді шукають працівників для підрахунку пінгвінів: скільки платять та які умови роботи

Повідомлення UK Antarctic Heritage Trust про припинення роботи станції. Джерело: скриншот

 

Натомість UKAHT пропонує британцям… "усиновити" одного-двох чи більше пінгвінів.

Що треба робити

Співробітники, яких запрошують попрацювати на базі, повинні зустрічати туристів з круїзних суден, розповідати про історію бази, продавати сувеніри та сортувати кореспонденцію. Щорічно через Penguin Post Office – "поштове відділення пінгвінів" – проходить більш як 80 тисяч листівок, які потрібно розподілити та проштампувати.

В Антарктиді шукають працівників для підрахунку пінгвінів: скільки платять та які умови роботи

Пінгвіни в Антарктиді. Джерело: UK Antarctic Heritage Trust

Також треба проводити щоденне прибирання у приміщеннях бази та загалом підтримувати будівлі у належному стані.

Але головний обов’язок – "спостереження за колонією субантарктичних пінгвінів". А саме – треба "стежити за чисельністю птахів і характеристиками їхнього розмноження". Співробітники повинні підраховувати пінгвінів, гнізда та пташенят, а "зібрані дані будуть використані для наукових досліджень".

Чи важко це

Контракти пропонуються на період з листопада по березень – це "літній сезон" в Арктиці, коли база приймає відвідувачів. Організація надає співробітникам житло, харчування та спецодяг для роботи в екстремальних температурних умовах.

В Антарктиді шукають працівників для підрахунку пінгвінів: скільки платять та які умови роботи

Пінгвіни в Антарктиді. Джерело: UK Antarctic Heritage Trust

Проте побутові умови залишаються складними, зазначає італійський щоденник. Звідки в нього такі дані, видання не пояснює.

"На базі немає проточної води, а запаси питної води доставляють кораблями", – пише Іlmessaggero.

Через обмежені запаси води персонал змушений її економити та зазвичай може приймати душ лише раз на тиждень. Погодні умови також можуть ускладнювати постачання і подовжувати періоди, коли працівники не мають доступу до звичних зручностей.

Як повідомляв OBOZ.UA, в акваторії острова Галіндез в Антарктиці українські полярники зняли субантарктичних пінгвінів, які активно живляться. Саме тут, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", нині перебуває вже кілька тисяч цих птахів.

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