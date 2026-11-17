В Україні попри російські атаки на підприємства харчової промисловості не прогнозують дефіциту соняшникової олії – внутрішній ринок повністю забезпечений продукцією, а експорт триває. За першу половину листопада Україна відправила за кордон 230 тис. тонн олії, водночас частина заводів тимчасово зупинила роботу через безпекові ризики та відновлення пошкоджених потужностей. Наразі ціни на олію в супермаркетах коливаються від 91 до 110 грн.

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Про ситуацію з продуктом розповів міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, ситуація в галузі залишається контрольованою, а наявних ресурсів достатньо для забезпечення потреб українських споживачів.

Чи вистачить українцям соняшникової олії

Наразі внутрішній ринок України повністю забезпечений соняшниковою олією. Навіть попри російські атаки на підприємства галузі, підстав для занепокоєння щодо наявності продукції немає. Одним із чинників стабільності залишається достатня кількість потужностей для переробки врожаю соняшнику.

Зазначається, що це дає змогу підтримувати виробництво та забезпечувати потреби внутрішніх споживачів, попри тимчасові зупинки окремих підприємств. Водночас, ситуація потребує постійного контролю, адже російські удари створюють додаткові ризики для виробників. Частина заводів тимчасово призупинила роботу через загрозу безпеці та необхідність відновлення пошкодженого обладнання й інфраструктури.

Такі зупинки є вимушеним заходом і насамперед пов'язані із захистом працівників. При цьому вони не означають, що Україна зіткнулася з нестачею олії або не може забезпечити внутрішній попит.

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Україна продовжує експортувати олію: скільки вже поставили

Попри складну ситуацію з безпекою, українські виробники продовжують постачати соняшникову олію на зовнішні ринки. Експорт відбувається у прогнозованих обсягах, а українська продукція й надалі залишається важливою частиною аграрного експорту країни.

Зокрема, лише за першу половину листопада Україна експортувала 230 тис. тонн соняшникової олії. Водночас подальша динаміка поставок залежатиме від безпекової ситуації, відновлення пошкоджених потужностей та стабільності роботи підприємств.

Головні історії дня

Олійно-екстракційні заводи є важливою частиною української харчової промисловості. Їхня робота безпосередньо впливає на переробку врожаю соняшнику, забезпечення внутрішнього ринку та можливості експортувати готову продукцію. Через російські атаки окремі підприємства змушені тимчасово зупиняти виробничі процеси.

Причинами стають безпекові ризики та потреба відновлювати пошкоджені потужності. У таких умовах продовження роботи може створювати небезпеку для персоналу, тому підприємства вимушені коригувати свою діяльність. Однак, наразі ці проблеми не призвели до дефіциту продукції.

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В Україні зберігається достатньо потужностей для переробки соняшнику, а внутрішній ринок продовжує отримувати необхідні обсяги олії. Разом із тим остаточно оцінити масштаб завданих галузі збитків поки неможливо. Для цього необхідно проаналізувати ситуацію на підприємствах, визначити обсяг пошкоджень і з'ясувати, скільки часу знадобиться для повноцінного відновлення виробництва.

Коли стане зрозуміло, яких втрат зазнала галузь

Ситуацію на ринку постійно відстежують разом із профільними асоціаціями та учасниками галузі. Зокрема, аналізують, як російські атаки впливають на виробництво, переробку соняшнику та експорт готової продукції. За словами Висоцького, більш ґрунтовну оцінку можливих втрат і наслідків для олійної промисловості планують зробити за результатами аналізу ситуації впродовж місяця.

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Зазначається, що це дасть змогу точніше визначити, наскільки пошкодження підприємств вплинули на виробничі можливості, чи виникнуть додаткові труднощі з переробкою врожаю та чи позначиться ситуація на подальших обсягах експорту. Наразі головним завданням залишається забезпечення стабільної роботи галузі, задоволення потреб українських споживачів і збереження експортного потенціалу країни.

Ціни на олію в супермаркетах

Середня вартість літра, за цими даними, становить близько 99 грн. При цьому пляшка стандартного для роздрібної торгівлі об'єму 850 мл у низці мереж перетинає позначку у 100 грн. За власним аналізом OBOZ.UA, 17 листопада 2026 року соняшникова олія "Олейна" рафінована об'ємом 850 мл коштує:

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"АТБ" – 89,90 грн;

"Varus" – 89,80 грн;

"Сільпо" – 103 грн.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,7% порівняно з вереснем, а річна інфляція прискорилася до 10,9% – проти 10% місяцем раніше. Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць також подорожчали в середньому на 1,7%, а за рік – на 9,2%.