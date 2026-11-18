У 2026 році українські батьки, чиї діти народилися за кордоном, можуть оформити 50 тис. грн одноразової допомоги, 7000 грн щомісяця на догляд до року або 10 500 грн для дитини з інвалідністю, а також 8451 грн компенсації "Пакунка малюка". Повертатися в Україну для оформлення не обов'язково, однак потрібно належним чином підготувати іноземне свідоцтво про народження та врахувати строки подання заяв.

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Про це повідомляє "Судова-юридична газета". Головна умова – належним чином підтвердити факт народження дитини документами, виданими за кордоном. Саме через це батькам доведеться врахувати вимоги до легалізації іноземного свідоцтва, перекладу та подання заяви.

Які виплати передбачені для дітей, народжених за кордоном

У 2026 році українські батьки можуть оформити три основні види державної підтримки. Вони мають різне призначення, умови отримання та порядок оформлення.

50 тисяч гривень – одноразова допомога при народженні

Найбільша з передбачених виплат – 50 тис. грн, це одноразова допомога, яку призначають на першу та кожну наступну дитину, народжену починаючи з 1 січня 2026 року. Звернутися за коштами може один із батьків або опікун, з яким постійно проживає дитина.

Водночас, важливо не пропустити строк подання документів, заяву потрібно подати не пізніше ніж через 12 місяців із дня народження малюка. Тобто родина, яка тимчасово перебуває за кордоном, не втрачає права на цю допомогу лише через те, що дитина з'явилася на світ в іншій країні. Однак для призначення виплати необхідно підтвердити народження відповідним документом.

7000 гривень щомісяця – допомога на догляд до одного року

Ще один вид підтримки – щомісячна виплата в розмірі 7000 грн на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Отримувати її може мати або інший законний представник, який фактично доглядає за малюком. Для сімей, у яких виховується дитина з інвалідністю, передбачена підвищена допомога – 10 500 грн на місяць.

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Гроші виплачують до досягнення дитиною одного року з урахуванням установлених строків звернення. Важливо, що призначення такої допомоги не означає автоматичного отримання всіх інших видів підтримки, для кожної виплати передбачена окрема процедура.

8451 гривня – компенсація замість "Пакунка малюка"

Також батьки можуть отримати грошову компенсацію "Пакунка малюка" – 8451 грн, цей варіант передбачений для сімей, які замість натурального набору для новонародженого хочуть отримати кошти. Однак, одночасно скористатися обома варіантами не можна.

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Як оформити допомогу, якщо дитина народилася за кордоном

Для українських родин за кордоном ключовий етап – підготовка документів, які підтверджують народження дитини. Якщо малюк з'явився на світ в іншій державі, факт народження засвідчується документом, виданим компетентним органом цієї країни.

Але іноземне свідоцтво не завжди можна одразу використати для оформлення української державної допомоги. Залежно від країни видачі та міжнародних договорів України може знадобитися апостиль або консульська легалізація. Процедура передбачає кілька етапів:

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крок 1: отримати свідоцтво про народження в іноземній державі;

Спочатку батькам потрібно мати документ, який офіційно підтверджує народження дитини. Його видає відповідний орган країни, де народився малюк.

крок 2: перевірити вимоги до легалізації документа;

Для використання іноземного свідоцтва в Україні необхідно з'ясувати, чи потрібно проставляти апостиль або проходити консульську легалізацію. Це залежить від держави, яка видала документ, та міжнародних домовленостей із нею.

крок 3: перекласти документ українською мовою;

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Свідоцтво потрібно перекласти українською. Переклад або підпис перекладача має бути засвідчений належним чином відповідно до встановлених вимог.

крок 4: підготувати пакет документів і подати заяву.

Після оформлення іноземного документа можна звертатися за призначенням допомоги. Для виплати при народженні дитини знадобляться:

заява встановленої форми;

документ, що посвідчує особу заявника;

документ про народження дитини, оформлений відповідно до вимог законодавства;

рішення про встановлення опіки – якщо за допомогою звертається опікун.

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Куди звертатися за виплатами та чи можна все оформити онлайн

Українським батькам, які перебувають за кордоном, не обов'язково повертатися додому, щоб подати документи на державну допомогу. Залежно від виду виплати та способу звернення заяву можна подати через сервісний центр Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноважений орган громади. У передбачених законодавством випадках документи також можна надіслати поштою до органу Пенсійного фонду.

Водночас, із дистанційним оформленням через електронні сервіси є важливий нюанс. Якщо дитина має іноземне свідоцтво про народження, подати заяву через Дію наразі неможливо. Для такого електронного оформлення потрібні відомості про народження дитини та медичний висновок у державних українських реєстрах.

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Однак це не позбавляє родину права на державну підтримку. Зокрема, допомогу на догляд за дитиною до одного року можна оформити через вебпортал Пенсійного фонду, якщо для цього є необхідні документи та відомості. Для цього потрібно:

перейти на вебпортал Пенсійного фонду України; авторизуватися в особистому кабінеті; відкрити розділ "Комунікації з ПФУ"; обрати послугу "Окремі види державних соціальних допомог"; заповнити заяву та додати необхідні документи; підписати й надіслати звернення.

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Після подання документів стежити за його опрацюванням можна в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

На які рахунки зараховують державну допомогу

Спосіб отримання коштів залежить від того, який саме вид підтримки оформлюють батьки. Для різних програм передбачені окремі правила зарахування грошей. Зокрема:

50 тис. грн при народженні дитини – на особовий рахунок в уповноваженому банку або через "Укрпошту";

7000 грн на догляд до одного року – на спеціальний поточний рахунок в уповноваженому банку;

8451 грн компенсації "Пакунка малюка" – на спеціальний рахунок в Ощадбанку або рахунок "Турбота про дитину" в Дія.Картці.

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Важливо враховувати, що кошти, які надходять на спеціальні рахунки, мають цільове призначення. Тобто їх не можна витрачати на будь-які покупки, оплата дозволена лише за товари та послуги, передбачені відповідною державною програмою.

Які строки подання заяв потрібно врахувати

Одна з найважливіших умов для батьків – своєчасно звернутися за призначенням допомоги. Для різних видів підтримки встановлені окремі строки, тому відкладати оформлення документів не варто. Основні терміни такі:

допомога при народженні дитини – протягом 12 місяців із дня її народження;

допомога на догляд до одного року – звернутися можна не пізніше останнього дня шостого місяця після досягнення дитиною одного року, при цьому виплату призначають лише за період до її першого дня народження;

компенсація "Пакунка малюка" – для неї діють окремі строки та умови оформлення.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в ЄС офіційно розпочали роботу над пілотний проєктом, спрямованим на сприяння добровільному поверненню українських біженців на батьківщину. Ініціатива готується у тісній співпраці із зацікавленими державами-членами Євросоюзу та українською владою.