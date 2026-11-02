Українцям видають по 9 тисяч: хто може отримати і на що можна витратити виплату

Українці можуть подати заявку на житлову субсидію, призначену на придбання дров. Максимальний розмір виплати – 9 205 грн, чого має вистачити на 2 тонни палива. Втім, субсидія призначена лише тим, чий дохід не покриває витрат на опалення. Тобто право на таку допомогу мають не всі.

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Про це повідомили у Пенсійному фонді. Там зазначили, що пріоритетними отримувачами субсидії є ВПО, жителі прифронтових і звільнених територій, а також:

багатодітні сім’ї;

самотні пенсіонери;

люди з інвалідністю.

"Головна умова: житло має опалюватися виключно піччю. Для централізованого, газового чи електричного опалення ця субсидія не діє", – йдеться в повідомленні.

Які документи потрібні для отримання виплати

Заява та інформація про доходи й майновий стан.

Паспорт та РНОКПП (ІПН).

Банківські реквізити (IBAN).

Документ, що підтверджує наявність пічного опалення.

Як подати заяву на виплату коштів на дрова

Онлайн . Через портал "Дія" або електронний кабінет Пенсійного фонду (з КЕП/BankID).

. Через портал "Дія" або електронний кабінет Пенсійного фонду (з КЕП/BankID). Офлайн. У сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах, органах місцевого самоврядування або поштою.

"Пенсійний фонд розглядає заяву протягом 10 робочих днів. У разі схвалення кошти виплачуються одноразово на банківський рахунок", – повідомили у фонді.

Скільки можуть виплатити на дрова у 2026 році

Загалом, зазначається, для розрахунку субсидії на тверде паливо у 2026 році використовується норматив 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична вартість однієї тонни, яка враховується при розрахунку, становить 4 602,57 грн. Таким чином, розрахункова вартість двох тонн сягає 9 205,14 грн.

Однак слід пам’ятати, що 9,2 тис. грн – це не фіксована виплата, яку гарантовано перерахують кожному заявнику. Адже фактичний розмір субсидії залежить від матеріального становища сім’ї. Зокрема, Пенсійний фонд:

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оцінює сукупні доходи домогосподарства;

визначає, яку частину витрат на паливо людина або сім’я може оплатити самостійно, а яку компенсує держава.

Відповідно, дві сім’ї, які опалюють однакові за площею будинки дровами, можуть отримати різні суми допомоги.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, сім’ї з низькими доходами можуть оформити базову соціальну допомогу – через Дію. Вона дозволяє об’єднати кілька окремих видів державної підтримки в одну виплату. При цьому розмір такої виплати не є фіксованим: суму розраховують індивідуально залежно від складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу. У 2026 році базова величина для розрахунку складає 4 500 грн.

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