Українцям відмовляють в оренді квартир через поширену причину: чого хочуть власники

Українським сім'ям із дітьми складніше знайти квартиру для довгострокової оренди. Одна з причин – побоювання власників, що діти можуть пошкодити меблі, техніку або ремонт. Хоча, як показує дослідження, насправді у більшості випадків жодних пошкоджень майна дітьми взагалі не було.

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Майже половина опитаних українців, які мали досвід оренди житла з дітьми, зіткнулася з труднощами під час пошуку. Про це свідчать результати аналізу "OLX Нерухомість", які є в розпорядженні OBOZ.UA. Загалом 51% опитаних мали досвід оренди житла з дітьми.

Чому власники не хочуть здавати квартири сім'ям

Серед респондентів із досвідом оренди житла з дітьми 41% повідомили, що під час пошуку виникали певні труднощі, а ще 8% назвали цей процес дуже складним. Водночас 34% опитаних зазначили, що знайти квартиру було не дуже складно, а 16% – що це було легко.

Однією з причин такої ситуації можуть бути побоювання орендодавців щодо збереження майна. Власники квартир нерідко припускають, що через дітей доведеться частіше ремонтувати житло або замінювати меблі.

"На ринку оренди досі можна зустріти упередження, що наявність дітей автоматично означає вищий ризик пошкодження житла. Проте на практиці відповідальність орендарів значно більше залежить від самих людей, їхнього ставлення до чужого майна та дотримання домовленостей, ніж від того, чи є в родині дитина", – пояснила керівниця розвитку продажів "OLX Нерухомість" Оксана Остапчук.

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Чи справді діти часто псують орендоване майно

Результати опитування не підтверджують поширене побоювання, що оренда квартири сім'ї з дітьми обов'язково призводить до пошкодження майна. Так, 56% респондентів відповіли, що таких випадків узагалі не було.

Ще 35% повідомили про незначні пошкодження. А про серйозні проблеми з майном розповіли лише 8% опитаних.

Коли пошкодження все-таки траплялися, орендарі зазвичай самостійно вирішували питання з власниками. Зокрема:

35% частково ремонтували або замінювали пошкоджені речі;

29% повністю замінювали зіпсоване майно;

19% компенсували його вартість;

14% покривали витрати коштом застави;

у 4% випадків власники не вимагали компенсації.

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Як уникнути проблем

Щоб уникнути конфліктів, сторони можуть заздалегідь обговорити умови проживання та відповідальність за пошкодження майна. Зокрема, варто зафіксувати в договорі, хто оплачуватиме ремонт або заміну зіпсованих речей, у яких випадках використовуватиметься застава та як повертатимуть кошти після завершення оренди.

Також доцільно скласти опис майна та зафіксувати стан квартири фотографіями перед заселенням. Це допоможе уникнути суперечок щодо того, які пошкодження існували до початку оренди, а які виникли вже під час проживання.

За словами Остапчук, відповідальність орендарів залежить передусім від ставлення до чужого майна та виконання домовленостей. Тому для власників важливо оцінювати не лише склад сім'ї, а й готовність людей дотримуватися умов договору.

Як повідомляв OBOZ.UA, українці більше не хочуть купувати квартири в Києві. Для придбання нерухомості найчастіше обирають інше місто.