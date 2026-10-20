Українцям відкрили оформлення нових виплат через Дію: хто може отримати гроші

З 20 жовтня 2026 року українки можуть оформити через портал Дія допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами в розмірі 7 000 гривень щомісяця, а також виплати на догляд за дитиною до року – 7 000 гривень або 10 500 гривень для дітей з інвалідністю. Для цього потрібно авторизуватися на порталі, пройти автоматичну перевірку та підписати заяву Дія.Підписом, а за відсутності можливості оформити допомогу онлайн можна звернутися до Пенсійного фонду, ЦНАПу або уповноваженої особи громади.

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Про це офіційно повідомила прес-служба Дії. Там розповіли, кому доступна допомога, які документи потрібні, як працює нова процедура та на що можна витрачати отримані кошти.

Які нові виплати можна оформити через Дію

З 20 жовтня українцям стали доступні дві окремі онлайн-послуги, спрямовані на фінансову підтримку родин у період вагітності, народження дитини та протягом першого року її життя.

Перша – допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Її розмір становить 7 000 гривень щомісяця.

Друга – допомога на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. За цією програмою передбачено 7 000 гривень щомісяця, а для дітей з інвалідністю – 10 500 гривень. Хоча суми двох стандартних виплат однакові, їх не слід плутати. Вони призначені для різних періодів та мають окремі умови оформлення і використання коштів.

Важливо й те, що зазначені суми не означають автоматичного призначення грошей кожній вагітній жінці або родині з немовлям. Для отримання підтримки потрібно відповідати критеріям конкретної програми та подати заяву.

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7 000 гривень для вагітних: хто може отримати допомогу

Одна з доступних у Дії послуг – оформлення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Вона призначена для жінок, які не охоплені загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок тимчасової втрати працездатності.

Йдеться про категорії жінок, які не мають права на відповідні страхові виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Розмір допомоги становить 7 000 гривень на місяць. Водночас це не означає, що гроші виплачуватимуться протягом усіх дев'яти місяців вагітності. Допомога пов'язана з визначеним законодавством періодом вагітності та пологів, а не з усім терміном виношування дитини.

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Для її оформлення потрібен медичний висновок про тимчасову непрацездатність у зв'язку з вагітністю та пологами. Згідно з умовами, оприлюдненими на порталі Дія, онлайн-звернення можливе, якщо відповідний медичний висновок ще чинний або з моменту завершення його дії минуло не більше шести місяців.

Жінкам, які вже народили дитину, але раніше не оформили належну допомогу, також варто перевірити можливість подання заяви. Вирішальне значення матимуть дата завершення відповідного медичного документа та виконання інших умов програми. Після призначення допомоги гроші зараховуватимуть на основний рахунок Дія.Картки.

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На відміну від виплат на догляд за дитиною, ця допомога не має спеціальних обмежень щодо категорій покупок. Отримувачка зможе самостійно вирішувати, на що витратити кошти. Зазначається, що це можуть бути продукти харчування, ліки, побутові витрати, товари для новонародженого або інші потреби родини.

7 000 гривень щомісяця на дитину до року: які умови

Друга програма передбачає фінансову підтримку сімей, які доглядають за дитиною протягом першого року її життя. Розмір допомоги становить 7 000 гривень щомісяця. Якщо дитина має інвалідність, сума збільшується до 10 500 гривень.

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Таким чином, для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачена на 3 500 гривень більша щомісячна підтримка. Допомога призначена для покриття визначених витрат, пов'язаних із доглядом за малюком. Зокрема, йдеться про придбання дитячого харчування, одягу, засобів догляду та інших дозволених товарів і послуг.

Водночас, наявність дитини відповідного віку ще не означає, що виплату буде призначено автоматично. Необхідно подати заяву та пройти перевірку права на допомогу. Окрему увагу варто звернути на вікові обмеження для онлайн-оформлення. У повідомленні Дії зазначено, що заяву через портал можуть подати матері, які мають дитину віком до одного року і семи місяців та ще не отримують відповідну допомогу.

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Проте це не означає, що щомісячну виплату нараховуватимуть до одного року і семи місяців. Програма передбачає підтримку саме на догляд за дитиною до досягнення нею одного року, а вказаний додатковий віковий проміжок стосується можливості звернення за призначенням допомоги.

Як оформити виплати через Дію: покрокова інструкція

Для отримання допомоги більше не обов'язково особисто відвідувати державні установи. Заяву можна подати онлайн через портал Дія, а значну частину необхідних відомостей система перевірить автоматично. Процедура передбачає три основні етапи:

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авторизуватися на порталі Дія – після входу до особистого кабінету потрібно обрати відповідну послугу та заповнити першу частину заяви, на цьому етапі система автоматично перевіряє наявність права на допомогу; дочекатися повідомлення на електронну пошту – якщо попередня перевірка пройшла успішно, заявниця отримає посилання для заповнення другої частини заяви; завершити оформлення протягом 24 годин – необхідно перейти за отриманим посиланням, заповнити решту інформації та підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.

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Особливу увагу варто звернути на останній етап. Після отримання посилання на другу частину заяви її потрібно підписати протягом доби. Якщо заявниця не завершить процедуру, звернення може залишитися неоформленим, а отже, рішення про призначення допомоги не буде ухвалено на підставі незавершеної заяви.

Які документи та дані потрібні для отримання допомоги

Однією з головних переваг нового механізму є автоматичне отримання частини інформації з державних реєстрів. Згідно з роз'ясненням Дії, для онлайн-оформлення необхідно відповідати встановленим вимогам щодо ідентифікації особи та наявності відповідних даних у державних системах.

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Зокрема, заявниця повинна мати паспорт, відомості про який містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі, та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також необхідні дані про зареєстроване місце проживання. Для внутрішньо переміщених осіб може враховуватися фактичне місце проживання за наявності відповідного статусу.

Для оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами потрібен медичний висновок, який підтверджує відповідний період тимчасової непрацездатності. Для виплати на догляд за дитиною система перевірятиме відомості про дитину, її вік та інші обставини, що впливають на право на допомогу.

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При цьому автоматична перевірка не гарантує, що всі дані в реєстрах будуть правильними або повними. Якщо відомості відсутні чи містять розбіжності, онлайн-оформлення може потребувати уточнення інформації. У такій ситуації можна звернутися до відповідної державної установи для з'ясування причин.

Як Пенсійний фонд перевірятиме заяви

Після подання електронної заяви інформація передається з Дії до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Система забезпечує обмін даними між державними реєстрами та дозволяє перевіряти необхідні відомості без повторного подання заявником усіх документів у паперовій формі.

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На основі отриманої інформації формується проєкт рішення щодо призначення допомоги. Проте остаточне погодження не відбувається виключно автоматично. Сформоване рішення перевіряє та погоджує працівник Пенсійного фонду України.

Попри запуск нових онлайн-послуг, традиційні способи оформлення державної підтримки залишаються доступними. Жінки та родини, які не мають можливості скористатися порталом Дія, можуть подати документи особисто. Зокрема, заяви приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду України, центрах надання адміністративних послуг, а також через уповноважених осіб територіальних громад.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, сім’ї з низькими доходами можуть оформити базову соціальну допомогу – через Дію. Вона дозволяє об’єднати кілька окремих видів державної підтримки в одну виплату. При цьому розмір такої виплати не є фіксованим, суму розраховують індивідуально залежно від складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу.