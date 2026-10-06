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Заяву приймають лише до 1 листопада: як українцям отримати виплату 5 тис. грн

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read4 хв
icon 1,0 т.
Ілюстрація - жінка тримає телефон і банківську картку
Як українцям змінити свої реквізити. Ілюстраційне зображення. Джерело: Freepik

Українські родини, в яких дитина у 2026 році пішла до першого класу, ще можуть до 1 листопада оформити одноразову виплату 5000 грн за програмою "Пакунок школяра" через Дію або сервісний центр ПФУ. Гроші можна витратити на одяг і взуття, зокрема осінньо-зимові речі, книги, канцелярію та шкільне приладдя, а виплату зараховують на спеціальний рахунок "Турбота для дитини" Дія.Картки.

Про це повідомляє прес-служба Дія. "Пакунок школяра" – це одноразова державна виплата для сімей, діти в яких у 2026 році пішли до першого класу.

Отримати 5000 грн на дитину може один із батьків. Також право на оформлення допомоги мають усиновлювачі та законні представники дитини, які є громадянами України. Окремий порядок передбачений для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У таких випадках заяву від імені дитини подає її законний представник через сервісний центр Пенсійного фонду України. Важливо, що початок навчального року не означає завершення програми. Якщо родина не оформила допомогу у серпні чи вересні, зробити це ще можна. Кінцевий термін подання заяв – 1 листопада.

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Як отримати "Пакунок школяра" через Дію

Для більшості батьків найпростіший спосіб оформлення – через застосунок Дія. Відвідувати для цього державну установу не потрібно. Спочатку необхідно авторизуватися у застосунку та перейти за таким шляхом: сервіси → допомога від держави → пакунок школяра.

Після цього потрібно обрати дитину, яка у 2026 році пішла до першого класу. Наступний етап – визначити рахунок для отримання грошей. Для дитячих державних виплат тепер використовується спеціальний рахунок "Турбота для дитини", прив'язаний до Дія.Картки.

Якщо такого рахунку ще немає, його можна відкрити під час оформлення послуги. Далі необхідно обрати відповідний рахунок для зарахування 5000 грн, перевірити зазначені в заяві дані та підписати документ за допомогою Дія.Підпису. Після опрацювання заяви допомогу перерахують на вказаний спеціальний рахунок.

Для виплати потрібен рахунок "Турбота для дитини"

У 2026 році змінився механізм отримання низки державних виплат на дітей. Їх об'єднали на одному спеціальному рахунку Дія.Картки – "Турбота для дитини". Він використовується не лише для "Пакунка школяра", а й для низки інших програм підтримки сімей із дітьми. Зокрема, спеціальний рахунок можна оформити під час подання заяви на:

  • "Пакунок школяра";
  • "Пакунок малюка";
  • єЯсла;
  • допомогу до досягнення дитиною одного року.

Відкрити рахунок можна через застосунок одного з банків-партнерів. Йдеться про ПриватБанк, monobank, Абанк, Банк Кредит Дніпро та Sense Bank. Якщо Дія.Картки у людини ще немає, спочатку потрібно оформити її. Якщо картка вже відкрита, достатньо перейти до розділу відкриття рахунків та створити спеціальний рахунок "Турбота для дитини".

Що робити, якщо немає Дії

Відсутність застосунку Дія не позбавляє родину можливості оформити допомогу. Для українців, які не користуються цифровими державними сервісами або хочуть подати документи особисто, передбачений офлайн-варіант.

У такому випадку необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Фахівці допоможуть оформити та подати заяву на отримання допомоги. Такий спосіб, зокрема, використовується законними представниками дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На що можна витратити 5000 грн

"Пакунок школяра" не є звичайною грошовою допомогою, яку дозволено витрачати на будь-які потреби родини. Виплата має цільове призначення. Держава передбачила кілька основних категорій товарів, які можна оплачувати цими коштами.

Серед них – одяг та взуття для дитини. Причому гроші можна використати не лише на речі, необхідні безпосередньо 1 вересня. Оскільки навчальний рік уже триває і наближається холодний сезон, виплату можна спрямувати, зокрема, на осінньо-зимовий одяг та сезонне взуття для першокласника.

Також дозволено купувати книги, канцелярію та різноманітне шкільне приладдя. Водночас використати 5000 грн на будь-який товар для дитини не вийде.

Зокрема, виплата не призначена для придбання смартфонів, планшетів та інших гаджетів. Не можна оплачувати нею й інші товари, які не належать до передбачених програмою категорій.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні готуються перейти до нової системи соціальної підтримки, за якої кілька видів допомоги об'єднають в одну виплату для родини, а її розмір визначатимуть індивідуально з урахуванням доходів і майнового стану. Законопроєкт уже підтримав профільний комітет Ради до другого читання, однак остаточно закон ще не ухвалений – наступним кроком має стати голосування народних депутатів у сесійній залі.

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