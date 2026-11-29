Українські фізичні особи-підприємці (ФОПи) та малі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), зареєстровані до 1 квітня 2026 року, які мають до 10 працівників і не заборгували з ЄСВ (єдиний соціальний внесок), зможуть отримати через Дію до 30 000 грн на генератори, акумулятори, інвертори та інше енергообладнання. Подати заявку можна онлайн через послугу "Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість", а відповідність вимогам програми перевірять автоматично.

Відео дня

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Уряд розраховує, що така підтримка дозволить малому бізнесу швидше адаптуватися до енергетичних ризиків, зберегти робочі місця та не припиняти діяльність під час відключень.

Хто з підприємців зможе отримати 30 тисяч гривень

Державна допомога передбачена для представників малого бізнесу, які працюють в Україні та відповідають умовам програми. Отримати кошти зможуть фізичні особи-підприємці (ФОП) і товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), але для цього необхідно відповідати одразу кільком критеріям. Зокрема, претендувати на фінансову підтримку можуть підприємці, які:

зареєстрували бізнес до 1 квітня 2026 року;

мають не більше 10 працівників;

не мають заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Таким чином, програма орієнтована на невеликі підприємства, які вже працюють, мають офіційно зареєстровану діяльність і потребують додаткових ресурсів для забезпечення безперебійної роботи. Наявність боргів зі сплати ЄСВ може стати перешкодою для отримання допомоги. Тому перед поданням заявки підприємцям варто перевірити стан розрахунків із державою та переконатися, що вони відповідають усім вимогам.

РЕКЛАМА

На що дозволять витратити державну допомогу

Кошти у розмірі до 30 000 грн можна буде використати не на будь-які потреби бізнесу, а саме на придбання обладнання для забезпечення енергостійкості. Йдеться про техніку, яка допоможе підприємцям продовжувати працювати, коли централізоване електропостачання відсутнє. Серед дозволених напрямів використання фінансування:

генератори – для забезпечення електроенергією приміщень, обладнання та робочих місць під час тривалих відключень;

павербанки – для заряджання телефонів, планшетів та інших мобільних пристроїв, необхідних для роботи;

інвертори – для перетворення електроенергії та використання її для живлення різного обладнання;

акумулятори – для накопичення електроенергії та забезпечення резервного живлення;

стабілізатори напруги – для захисту техніки від перепадів напруги, які можуть виникати під час відновлення електропостачання.

Головні історії дня

Крім придбання самого обладнання, підприємці зможуть спрямувати кошти на його встановлення. Зазначається, що це важливо для бізнесу, якому недостатньо просто купити генератор або акумулятор, адже для повноцінного використання резервного живлення може знадобитися монтаж та підключення системи.

Допомога може бути актуальною для невеликих магазинів, кав'ярень, майстерень, салонів, сервісних підприємств та інших бізнесів, робота яких залежить від наявності електроенергії. Під час відключень таке обладнання дозволить не припиняти обслуговування клієнтів, підтримувати роботу кас, зв'язку, освітлення та необхідної техніки.

РЕКЛАМА

Як подати заявку на допомогу через Дію

Оформити державну підтримку підприємці зможуть онлайн, без необхідності особисто відвідувати державні установи. Для цього потрібно скористатися порталом Дія, де доступна спеціальна послуга для малого бізнесу. Алгоритм подання заявки такий:

перейти на портал Дія за посиланням на послугу допомоги ФОП та ТОВ на енергостійкість; обрати послугу "Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість"; подати заявку на отримання державної підтримки; дочекатися автоматичної перевірки відповідності встановленим умовам програми.

РЕКЛАМА

Перевірка даних відбуватиметься автоматично, тому підприємцям не потрібно окремо підтверджувати кожен критерій, якщо необхідна інформація вже є в державних реєстрах. Водночас, перед оформленням підприємцям варто переконатися, що їхній бізнес зареєстрований у встановлений термін, кількість працівників не перевищує допустиму та відсутня заборгованість з ЄСВ.

Чому держава підтримує малий бізнес під час відключень

Проблема перебоїв з електроенергією залишається серйозним викликом для української економіки. Для малого підприємства навіть кілька годин без світла можуть означати втрату виторгу, неможливість приймати замовлення, псування продукції або вимушене припинення роботи.

РЕКЛАМА

Особливо вразливими є бізнеси, які не мають достатніх фінансових резервів для самостійної закупівлі дорогого обладнання. Генератори, акумуляторні системи та інші засоби резервного живлення потребують значних витрат, які для невеликих підприємців можуть бути непосильними.

Уряд наголошує, що навіть за обмежених фінансових ресурсів необхідно знаходити можливості для підтримки підприємств. Стабільна робота бізнесу має значення не лише для самих власників, а й для працівників, споживачів та економіки країни загалом.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні збільшили кількість регіонів, у яких можна отримати до 300 тис. грн на встановлення автономних джерел електроенергії – зокрема, сонячних панелей. Виплату передбачено програмою "СвітлоДІМ", а отримати її можуть ОСББ для облаштування своїх багатоквартирних будинків. Подати заяву на отримання допомоги можна через портал Дія.