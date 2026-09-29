Українці з визначених прифронтових громад можуть отримати 19 400 грн на домогосподарство, але їм виставили важливу умову – місце подання заяви залежить від того, чи розташована громада у зоні 0-20 км або 20-50 км від лінії фронту. У першому випадку звертатися можна до ПФУ, ЦНАПу або місцевої влади, у другому – до відповідного органу місцевої влади чи військової адміністрації, а подати заяву потрібно не пізніше 30 жовтня 2026 року.

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Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Важливо зазначити, що місце подання заяви залежить від того, до якого переліку включена конкретна громада та на якій відстані від лінії фронту вона розташована.

Українцям потрібно спочатку перевірити свою громаду

"Зимова підтримка" передбачає виплату 19 400 грн один раз на весь опалювальний сезон 2026/27 року. Сума встановлена на домогосподарство, а не на кожного його члена окремо.

Програма розрахована на вразливі категорії населення, які проживають у визначених прифронтових громадах. Загалом очікується, що допомогу зможуть отримати понад 380 тис. домогосподарств, у яких проживає близько 1 млн людей. Програма охоплює визначені громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Однак для отримувачів фактично діють два механізми оформлення допомоги. Різниця пов'язана з тим, де розташована громада та з якого джерела фінансуватиметься виплата.

Саме тому перед поданням документів потрібно з'ясувати, до якого переліку належить громада. Від цього залежить, чи можна звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу, чи заяву необхідно подавати через орган місцевої влади.

Громада розташована у 0-20 км від фронту: куди звертатися

Для громад із першого переліку – тобто територій, розташованих у зоні до 20 км від лінії фронту, – передбачено ширший вибір місць для оформлення виплати. Заяву можна подати:

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безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через ЦНАП;

через виконавчий орган сільської, селищної, міської або районної у місті ради;

через військову адміністрацію населеного пункту, якщо її утворено, або визначений нею орган.

Такий порядок передбачений постановою Кабміну №1084. Для цієї групи громад виплата здійснюється за відповідним механізмом через Пенсійний фонд. У Мінсоцполітики також повідомляли, що для людей, які проживають на територіях у зоні до 20 км, необхідні кошти вже зарезервовані на Гуманітарному рахунку міністерства в Національному банку.

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Громада розташована у 20-50 км від фронту

Інший порядок діє для громад із другого переліку – тих, що розташовані в зоні 20–50 км від лінії фронту. У такому разі заяву необхідно подавати до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради або військової адміністрації населеного пункту, якщо її утворено, чи визначеного нею органу.

Тобто для цієї категорії отримувачів безпосереднє звернення до сервісного центру Пенсійного фонду не передбачене. ПФУ окремо звертає увагу українців на цю відмінність і радить перед поданням заяви обов'язково перевірити, до якого переліку належить громада.

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Різниця пояснюється механізмом фінансування. Для громад у зоні 20-50 км виплати здійснюватимуть міжнародні гуманітарні організації, тоді як для територій до 20 км застосовується інший порядок фінансування. Таким чином, похід до ПФУ без попередньої перевірки переліку може виявитися марним.

Онлайн оформити 19 400 грн не вийде

Ще один важливий нюанс – самостійно подати заяву онлайн не можна. У Мінсоцполітики прямо зазначили, що прийом заяв здійснюється під час безпосереднього звернення до ПФУ, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування – залежно від того, до якого переліку входить громада.

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Водночас постановою передбачено, що ЦНАПи та відповідні місцеві органи за наявності технічної можливості передають заяви засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду. Для самого отримувача це все одно означає необхідність особистого звернення до визначеної установи.

Звернутися можна за задекларованим, зареєстрованим або, у передбачених програмою випадках, фактичним місцем проживання чи перебування у відповідній громаді. Від імені людини, яка має право на допомогу, заяву також може подати її законний представник – наприклад, опікун, піклувальник або усиновлювач.

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Подавати декілька заяв не потрібно

Допомога становить 19 400 грн на одне домогосподарство незалежно від кількості його членів, це одноразова виплата, розрахована на весь опалювальний сезон 2026/27. Тому подавати декілька заяв до різних установ у надії отримати кілька виплат не потрібно.

Для оформлення допомоги достатньо однієї заяви відповідно до механізму, встановленого для конкретної громади. Зволікати з оформленням допомоги не варто. Кінцевий термін подання заяви – 30 жовтня 2026 року. За даними Мінсоцполітики, кошти планують перераховувати після надходження та перевірки заяв, не очікуючи формування великих реєстрів отримувачів.

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