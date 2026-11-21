У березні 2027 року в Україні очікується щорічна індексація пенсій. За попередніми розрахунками OBOZ.UA, вона може становити близько 16,5%. За такого сценарію розрахункова пенсія у 5 000 грн може зрости на 825 грн. Остаточні параметри перерахунку визначить Кабмін після оприлюднення даних про інфляцію та зарплати за 2026 рік.

Відео дня

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Коефіцієнт індексації враховує половину інфляції за попередній рік і половину приросту середньої зарплати, з якої сплачували страхові внески. Для перерахунку у 2027 році порівняють середні зарплати за 2024–2026 та 2023–2025 роки. Якщо інфляція за 2026 рік становитиме 12,5%, а зарплатний показник зросте приблизно на 20%, індексація буде близькою до 16,5%.

Скільки можуть додати до пенсії

За індексації на 16,5% розрахунковий розмір пенсії може змінитися так:

3 000 грн – до 3 495 грн, підвищення на 495 грн;

4 000 грн – до 4 660 грн, підвищення на 660 грн;

5 000 грн – до 5 825 грн, підвищення на 825 грн;

6 000 грн – до 6 990 грн, підвищення на 990 грн;

8 000 грн – до 9 320 грн, підвищення на 1 320 грн.

Це орієнтовні суми. Коефіцієнт застосовують до зарплатного показника у формулі пенсії. Фактична надбавка залежатиме від умов перерахунку, зокрема від того, чи встановить уряд мінімальну та максимальну суми підвищення.

На розмір підвищення впливатиме й те, коли людині призначили пенсію. Для тих, хто вийшов на пенсію нещодавно, уряд у попередні роки застосовував нижчі коефіцієнти. Пенсії цієї групи вже обчислені з урахуванням новіших зарплатних показників. Які правила діятимуть для цих пенсіонерів у березні 2027 року, визначить Кабмін.

РЕКЛАМА

Меншою за розрахункову може бути надбавка й у тих, хто отримує доплату до гарантованого мінімуму. Якщо після індексації основний розмір пенсії зросте, доплата до мінімуму може зменшитися. У такому разі загальна виплата збільшиться на меншу суму, ніж основна пенсія.

Як повідомив у відповіді на запит OBOZ.UA міністр соціальної політики Денис Улютін, у проєкті держбюджету на 2027 рік на пенсійні виплати за бюджетними програмами та покриття дефіциту Пенсійного фонду передбачили 292,8 млрд грн. Це на 25,1 млрд грн, або приблизно на 9,4%, більше, ніж у 2026 році. Ці кошти також покривають надбавки та інші пенсійні зобов’язання держави.

Головні історії дня