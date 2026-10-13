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Українцям показали оновлені розміри пенсій: як змінилась сума

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
icon 204
Які пенсії отримують українці
Які пенсії отримують українці

В Україні середня пенсія з 1 січня до 1 жовтня зросла з 6544,62 грн до 7287,8 грн. Таке зростання відбулось в першу чергу завдяки березневій індексації. Після неї динаміка зростання пенсій значно сповільнилась. Так, в липні середня пенсія складала 7272,7 грн, отже з липня до жовтня середня пенсія зросла всього на 15 грн.

Про це йдеться в даних ПФУ. Середня пенсія працюючих пенсіонерів за цей період збільшилася з 7 994,17 грн до 8 019,18 грн. Це на 25,01 грн більше, ніж у липні.

За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2026 року пенсії призначали за такими підставами:

  • за віком – 72,25%;
  • за інвалідністю – 15,12%;
  • у разі втрати годувальника – 7,10%;
  • за вислугу років – 5%;
  • соціальні пенсії – 0,49%;
  • довічне утримання суддів – 0,04%.
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Найбільша частка припадає на пенсії за віком – понад 72% від загальної кількості.

Варто враховувати, що середня пенсія не означає, що саме таку суму отримує більшість українців. Фактичні виплати відрізняються залежно від стажу, заробітку, виду пенсії та інших обставин.

Станом на 1 жовтня 2026 року понад половина українських пенсіонерів отримувала більш як 5 тис. грн на місяць. Зокрема, 36,63% мали пенсії від 5 тис. до 10 тис. грн, а ще 19,02% – понад 10 тис. грн. Водночас виплати від 3 тис. до 4 тис. грн отримували 23,79% пенсіонерів.

  • До 3 000 грн – 3,40%.
  • Від 3 001 до 4 000 грн – 23,79%.
  • Від 4 001 до 5 000 грн – 17,16%.
  • Від 5 001 до 10 000 грн – 36,63%.
  • Понад 10 000 грн – 19,02%.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році мінімальн у пенсію планують підвищити з 2595 до 2878 грн. Збільшення становитиме 283 грн, або близько 10,9%. Водночас фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера, який відображає вартість базових товарів і послуг за актуальними цінами, вже у липні 2026 року сягнув 7455 грн. Тобто запланована мінімальна пенсія буде майже в 2,6 раза меншою за суму, необхідну для задоволення базових потреб.

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