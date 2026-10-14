Українцям почнуть "роздавати" паспорти країни ЄС по-новому: що потрібно знати
Українцям, які вирішать отримати громадянство Фінляндії, доведеться складати іспит на громадянство. Нові правила почнуть діяти у березні 2027 року і стосуватимуться всіх іноземців.
Про це, як повідомляє Yle, заявили у фінській Міграційній службі (Migri). Від потреби складати іспит звільнять тих, хто зможе надати:
- атестат про повну середню освіту (ylioppilastutkinto);
- диплом про вищу освіту, здобуту фінською або шведською мовами у Фінляндії.
Нововведення набере чинності з початку березня наступного року і стосуватиметься заявників віком від 18 до 64 років. За проведення та адміністрування іспиту відповідатиме Міграційна служба.
"За нинішньої каденції умови отримання громадянства посилювалися вже кілька разів, і запровадження іспиту є завершальним етапом цієї реформи. Раніше зміни вже торкнулися, зокрема, вимог щодо тривалості проживання та рівня доходів", – зазначив генеральний директор Migri Ілкка Хаахтела.
Наразі робоча група з експертів Гельсінського університету готує навчальні матеріали та зміст іспиту, який проходитиме у формі тестування з вибором відповідей. Питання стосуватимуться таких тем, як:
- базове законодавство Фінляндії;
- основні права і свободи людини;
- рівноправність;
- ґендерна рівність;
- історія та культура Фінляндії.
Міграційна служба опублікує навчальні матеріали для підготовки до іспиту на своєму офіційному вебсайті. Серед інших країн Північної Європи подібний іспит на громадянство вже діє у Швеції, Данії та Норвегії.
"Єдиний та відкритий навчальний матеріал гарантує рівні умови для всіх, хто претендує на громадянство Фінляндії", – підкреслив Хаахтела.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Ірландії також планують переглянути правила натуралізації іноземців. Уряд країни пропонує посилити вимоги для отримання паспорт – зокрема, подовживши ценз осілості до 8 років, запровадивши іспити на знання мови та історії країни, а також фінансові перевірки. Правозахисники вже б'ють на сполох – це суттєво подовжить шлях українців зі статусом тимчасового захисту до отримання громадянства.
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