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Українцям почнуть "роздавати" паспорти країни ЄС по-новому: що потрібно знати

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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Ілюстрація - українці в Польщі
У Фінляндії оголосили нові вимоги для натуралізації іноземців. Ілюстраційне зображення. Джерело: Freepik

Українцям, які вирішать отримати громадянство Фінляндії, доведеться складати іспит на громадянство. Нові правила почнуть діяти у березні 2027 року і стосуватимуться всіх іноземців.

Про це, як повідомляє Yle, заявили у фінській Міграційній службі (Migri). Від потреби складати іспит звільнять тих, хто зможе надати:

  • атестат про повну середню освіту (ylioppilastutkinto);
  • диплом про вищу освіту, здобуту фінською або шведською мовами у Фінляндії.

Нововведення набере чинності з початку березня наступного року і стосуватиметься заявників віком від 18 до 64 років. За проведення та адміністрування іспиту відповідатиме Міграційна служба.

"За нинішньої каденції умови отримання громадянства посилювалися вже кілька разів, і запровадження іспиту є завершальним етапом цієї реформи. Раніше зміни вже торкнулися, зокрема, вимог щодо тривалості проживання та рівня доходів", – зазначив генеральний директор Migri Ілкка Хаахтела.

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Наразі робоча група з експертів Гельсінського університету готує навчальні матеріали та зміст іспиту, який проходитиме у формі тестування з вибором відповідей. Питання стосуватимуться таких тем, як:

  • базове законодавство Фінляндії;
  • основні права і свободи людини;
  • рівноправність;
  • ґендерна рівність;
  • історія та культура Фінляндії.

Міграційна служба опублікує навчальні матеріали для підготовки до іспиту на своєму офіційному вебсайті. Серед інших країн Північної Європи подібний іспит на громадянство вже діє у Швеції, Данії та Норвегії.

"Єдиний та відкритий навчальний матеріал гарантує рівні умови для всіх, хто претендує на громадянство Фінляндії", – підкреслив Хаахтела.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Ірландії також планують переглянути правила натуралізації іноземців. Уряд країни пропонує посилити вимоги для отримання паспорт – зокрема, подовживши ценз осілості до 8 років, запровадивши іспити на знання мови та історії країни, а також фінансові перевірки. Правозахисники вже б'ють на сполох –  це суттєво подовжить шлях українців зі статусом тимчасового захисту до отримання громадянства.

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