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Українцям почали автоматично розблоковувати банківські рахунки: яка умова

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
993
Чоловік тримає порожній гаманець. Ілюстрація
Ілюстрація на тему непогашеної заборгованості. Джерело: Freepik

В Україні набрав чинності новий цифровий механізм, який дозволяє автоматично знімати арешт із банківських рахунків боржників одразу після повного погашення заборгованості у виконавчому провадженні. Відтепер громадянам більше не потрібно особисто звертатися до державного чи приватного виконавця та подавати довідки про сплату.

Нові норми прописані у законі №4833-IX, який набрали чинності 23 жовтня 2026 року. Про це повідомили в Дії.

Новий механізм розблокування рахунків

Завдяки прямій інтеграції Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), застосунку Дія та банківських IT-систем, процедура розблокування спростилася до кількох автоматичних кроків. Зокрема потрібно:

  • повністю оплатити через Дію заборгованість і супутні платежі в межах провадження (виконавчий збір або винагороду приватного виконавця, витрати на виконавчі дії та нараховані штрафи);
  • система автоматично генерує сповіщення про погашення, закриває провадження та виключає особу з Єдиного реєстру боржників;
  • того ж дня електронне повідомлення про скасування арешту надсилається до фінансової установи;
  • банк зобов'язаний розблокувати кошти на рахунках не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення.
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Раніше процедура вимагала ручного формування постанови виконавцем та її тривалого пересилання до банку (поштою або електронними каналами).

Які борги підпадають під автоматичне зняття арешту

Новація застосовується до виконавчих проваджень, де загальна сума стягнення не перевищує 10 мінімальних заробітних плат (у 2026 році це 86 470 грн). Механізм охоплює адміністративні штрафи (зокрема штрафи ПДР), а також інші суттєві грошові стягнення.

Станом на жовтень 2026 року під цей ліміт підпадають 92% усіх відкритих виконавчих проваджень у країні.

Як перевірити наявність боргу

  • Відкрити застосунок Дія.
  • Перейти у розділ "Сервіси".
  • Обрати "Виконавчі провадження".

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні також хочуть дозволити списувати до 100% прострочених кредитів для військових, полонених, зниклих безвісти цивільних, членів їхніх сімей та людей з інвалідністю внаслідок війни. Водночас списання не буде автоматичним, адже банк сам вирішуватиме, чи "вибачати" борг і яку його частину, а передбачені зміни ще мають доопрацювати через юридичні та фінансові неузгодженості.

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