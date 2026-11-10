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Українцям перерахують пенсії: OBOZ.UA підрахував, яким може бути розмір індексації

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
33
Літня жінка рахує бюджет на калькуляторі за столом із гривневими банкнотами
Розмір і порядок щорічного перерахунку визначає Кабмін у межах бюджету Пенсійного фонду. Джерело: Згенеровано ШІ

В Україні в березні 2027-му проведуть щорічну індексацію пенсій. Розмір індексації може становити від 13,75% до 18,75% за сценарного зростання зарплатного показника на 15–25%.

Це розрахунок OBOZ.UA: його інфляційна складова спирається на прогноз подорожчання товарів і послуг за 2026 рік. Національний банк України у жовтневому Інфляційному звіті прогнозує інфляцію на рівні 12,5% наприкінці 2026 року. Для березневого перерахунку важливе саме зростання цін за попередній календарний рік.

Яку інфляцію врахують у перерахунку

"За прогнозом НБУ, інфляція у 2026 році пришвидшиться до 12,5%, а з наступного року почне знижуватися: до 7,3% наприкінці 2027 року та до 5% у 2028 році", – повідомив Національний банк України.

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Отже, інфляційна частина розрахунку для індексації у 2027 році становить 6,25 відсоткового пункта: прогнозовані 12,5% ділимо навпіл. Очікуване сповільнення інфляції до 7,3% стосується вже наступного річного періоду.

Щорічний перерахунок із 1 березня перебачено ст 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До половини торішньої інфляції додають половину приросту середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески.

Як зарплати впливають на коефіцієнт індексації

Для перерахунку у 2027 році зарплатну складову визначають через порівняння середніх показників за 2024–2026 роки та 2023–2025 роки. Тому значення має накопичена динаміка доходів: у розрахунку новіший рік замінює найстаріший у трирічному періоді.

Держстат оприлюднює ряди середньомісячної зарплати та темпів зростання номінальної й реальної зарплати за 2010–2024 роки. Для аналізу пенсійної формули важлива номінальна динаміка, тоді як реальна показує зміну купівельної спроможності заробітків.

НБУ очікує зростання реальних зарплат у 2026 році на 11,4%. Підтримуватиме заробітки дефіцит працівників через мобілізацію та міграцію, хоча послаблення економічної активності стримуватиме попит бізнесу на кадри. У 2027–2028 роках регулятор прогнозує уповільнення реального зростання зарплат до 4–5% щороку.

Для оцінки майбутньої індексації візьмемо три умовні значення приросту саме трирічного зарплатного показника: 15%, 20% і 25%. Це сценарні припущення редакції, а не статистичні підсумки Держстату чи зарплатний прогноз НБУ.

Яку надбавку дають три сценарії

За приросту зарплатного показника на 15% індексація становитиме 13,75%: до інфляційних 6,25 відсоткового пункта додаємо 7,5 пункта зарплатної складової. Сценарій із приростом зарплат на 20% дає коефіцієнт підвищення 16,25%.

Якщо трирічний зарплатний показник зросте на 25%, розрахункова індексація сягне 18,75%. Кожен додатковий відсотковий пункт приросту цього показника додає до результату пів відсоткового пункта.

Наприклад, для умовного розміру пенсії, що підлягає індексації, у 4000 грн ці сценарії означають підвищення відповідно на 550, 650 або 750 грн. Закон передбачає збільшення показника середньої зарплати, який використовують для обчислення пенсії; розмір і порядок перерахунку визначає Кабінет Міністрів України в межах бюджету Пенсійного фонду.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну пенсію з 2595 до 2878 грн, а максимальну – з 25 950 до 28 780 грн. Крім того, частині пенсіонерів збільшать доплати за понаднормовий страховий стаж. Перерахунок пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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