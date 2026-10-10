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Українцям перерахують пенсії через кілька місяців: якими будуть виплати з 1 січня

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
icon 1,8 т.
Ілюстрація - гроші, виплата
Ілюстрація на тему пенсій в Україні

В Україні у 2027 році мінімальну пенсію планують підвищити з 2595 до 2878 грн. Збільшення становитиме 283 грн, або близько 10,9%. Водночас фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера, який відображає вартість базових товарів і послуг за актуальними цінами, вже у липні 2026 року сягнув 7455 грн. Тобто запланована мінімальна пенсія буде майже в 2,6 раза меншою за суму, необхідну для задоволення базових потреб.

Про це йдеться в матеріалах проєкту державного бюджету на 2027 рік, на які звернув увагу OBOZ.UA. Запропоновані показники ще мають пройти бюджетний процес, тому остаточні параметри пенсійних виплат можуть змінитися.

Різниця між фактичною вартістю базових потреб і запланованою мінімальною пенсією становить 4577 грн на місяць. Інакше кажучи, виплата покриватиме лише близько 38,6% від розрахункової суми, необхідної пенсіонеру для задоволення основних потреб.

Це означає, що навіть після передбаченого підвищення люди, які отримують мінімальну пенсію, матимуть значний дефіцит коштів на харчування, придбання одягу, оплату комунальних послуг, ліків та інших необхідних витрат.

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В Україні використовують два різні показники прожиткового мінімуму. Перший – офіційний, який затверджують законом про державний бюджет. Саме з ним пов'язана значна частина соціальних гарантій і розрахунків виплат.

Другий – фактичний прожитковий мінімум. Його розраховує Міністерство соціальної політики на основі вартості набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг за поточними цінами.

Фактичний показник дає змогу оцінити, скільки грошей потрібно людині для задоволення базових потреб. Проте він не означає автоматичного збільшення пенсій до відповідного рівня.

Важливо також враховувати інфляцію. Урядові прогнози передбачають, що у 2027 році споживчі ціни зростуть на 8,6%. Якщо вартість товарів і послуг збільшуватиметься, частина номінального підвищення пенсій фактично компенсуватиме подорожчання, а не забезпечуватиме суттєве поліпшення добробуту пенсіонерів.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році має зрости не лише мінімальна, а й максимальна пенсія. Максимальний розмір виплати становитиме 28 780 грн проти 25 950 грн у 2026-му. Тобто гранична виплата зросте на 2830 грн, або майже на 10,9%.

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