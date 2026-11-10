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Українцям переписали правила пільгового проїзду: що зміниться для пасажирів

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 хв
1,5 т.
Маршрутка в Києві. Ілюстративне фото.
Маршрутка в Києві. Ілюстративне фото. Джерело: bzh.life

В Україні ухвалили закон, який передбачає перехід до адресної грошової форми пільгового проїзду, електронних квитків і автоматизованого обліку кожної поїздки, але чинні пільги не скасовують. Повноцінний перехід на нову систему планують завершити до 1 липня 2028 року, а фінансування залежатиме від категорії пільговика та розподілу відповідальності між державою і громадами.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті №5651-2, який у другому читанні та в цілому підтримали 235 народних депутатів. Зміни мають впорядкувати механізм, за яким пасажири користуються правом на безоплатний або пільговий проїзд, а перевізники отримують компенсації за такі поїздки.

Замість системи, у якій кількість пільгових пасажирів і фактично здійснених перевезень не завжди можна точно встановити, планують запровадити електронний облік. Зазначається, що це дозволить фіксувати кожну поїздку та використовувати ці дані для розрахунків із транспортними компаніями.

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Як зміниться оплата проїзду для пільговиків

Одна з головних новацій – перехід до адресної грошової форми реалізації пільг. Передбачається, що кошти на оплату поїздок нараховуватимуть безпосередньо пільговику, а сама поїздка фіксуватиметься за допомогою електронної системи.

Зокрема, для оплати проїзду можна буде використовувати банківську картку, до якої прив'язаний відповідний рахунок зі спеціальним режимом використання. Пасажиру потрібно буде прикласти її до валідатора в транспорті – система автоматично зареєструє поїздку та підтвердить факт використання пільги.

Також закон передбачає застосування електронного квитка як документа, що підтверджуватиме право на пільговий проїзд. Його використовуватимуть у разі запровадження відповідної автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Фактично замість звичного пред'явлення посвідчення водієві чи кондуктору основним способом підтвердження поїздки має стати електронна реєстрація.

Водночас важливо, що реформа не передбачає автоматичного скасування або скорочення вже встановлених законом пільг. Ідеться насамперед про зміну механізму їх реалізації та обліку.

Хто оплачуватиме пільгові поїздки

Окремий блок реформи стосується розподілу фінансової відповідальності між державою та місцевою владою. За запропонованою моделлю, джерело фінансування залежатиме від категорії пасажира, який має право на пільгу. Зокрема:

  • пільговий проїзд ветеранів війни фінансуватиметься з державного бюджету, обсяги фінансування визначатиме Кабінет міністрів спільно з Міністерством у справах ветеранів;
  • для інших категорій пільговиків витрати покриватимуть місцеві бюджети з урахуванням фінансових можливостей громад;
  • окремі пільги фінансуватимуть відповідні державні органи.

При цьому громади зможуть самостійно визначати обсяг гарантій для пільговиків, які не належать до категорії ветеранів війни. Тобто конкретні можливості користування пільгами можуть залежати від рішень місцевої влади та наявних ресурсів.

У Міністерстві розвитку громад та територій пояснювали, що нова система має забезпечити оплату перевізникам за фактично здійснені пільгові поїздки. Зараз у багатьох громадах немає повного обліку таких перевезень, тому транспортні компанії не завжди отримують компенсацію в належному обсязі.

Навіщо запроваджують єдину систему обліку

Ще одна важлива складова закону – створення Єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду (ЄАСООП). Вона має об'єднати дані про пільгові поїздки, їх оплату та компенсації перевізникам.

Завдяки цьому держава й місцева влада зможуть бачити, скільки людей скористалися пільгами, на яких маршрутах вони їздили та які суми потрібно компенсувати транспортним підприємствам. Розрахунки планують проводити на підставі фактичних даних, а не приблизних показників чи середніх нормативів.

У Мінрозвитку також зазначали, що територіальні системи обліку зможуть працювати без постійного підключення до інтернету. Якщо зв'язок зникне, дані про поїздки накопичуватимуться, а після його відновлення передаватимуться до системи.

Для розробки та запуску загальнонаціональної системи, за попередніми оцінками міністерства, знадобиться щонайменше 60 млн грн протягом двох років. Водночас остаточна сума може зрости залежно від функціоналу, який передбачатиме система.

Коли запрацюють нові правила

Одразу після ухвалення закону нова система не запрацює. Для її впровадження передбачили перехідний період до 1 липня 2028 року. За цей час уряд і відповідальні органи мають підготувати підзаконні акти, визначити операторів територіальних систем обліку, встановити необхідне обладнання та під'єднати його до єдиної бази.

Також потрібно буде організувати реєстрацію пільговиків, щоб система могла ідентифікувати людей, які мають право на відповідну підтримку. Лише після технічної та організаційної підготовки новий механізм зможе повноцінно працювати в громадах.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні пільга на оплату житлово-комунальних послуг може зменшитися або припинитися після перерахунку через зміну доходів чи складу сім'ї, переїзд або зміну переліку послуг. Для частини пільговиків у 2026 році важливим є дохід до 4660 грн на одну особу, однак для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідні пільги надаються незалежно від доходу.

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