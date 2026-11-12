Українцям переписали правила іпотеки: хто зможе отримати "знижку" та за яких умов

Від 15 січня 2027 року молодь до 25 років включно зможе оформити єОселю з першим внеском 10%, а молоді сім'ї до 35 років – із внеском 20. Базові ставки становитимуть 7%, 10% і 12% залежно від строку кредитування. За народження або усиновлення кожної дитини ставку знижуватимуть на 2 відсоткові пункти, а допустимі параметри площі та вартості житла збільшать на 40%.

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Про нововведення розповіла народна депутатка Ірина Борзова ("Слуга народу") в коментарі медіа. Водночас частина нововведень передбачає не лише зменшення початкових витрат, а й зміну вартості кредиту протягом усього строку його погашення.

Хто зможе взяти кредит із першим внеском 10%

Однією з головних змін стане зниження початкового внеску для наймолодших учасників програми. Українці віком до 25 років включно зможуть оформити іпотеку єОселя, сплативши на початку лише 10% вартості нерухомості. "Молоді люди до 26 років, тобто до 25 включно, зможуть оформити кредит в межах програми єОселя, і для них перший внесок становитиме 10%", – пояснила Борзова.

Для молодих сімей віком до 35 років також передбачили окремі умови. Їм доведеться сплатити початковий внесок у розмірі 20% вартості житла. Таким чином, для частини потенційних покупців зменшиться сума, яку необхідно мати ще до звернення до банку. Зазначається, що це особливо важливо для молодих людей, які лише починають кар'єру, мають обмежені заощадження або не можуть розраховувати на значну фінансову допомогу родини.

Наприклад, якщо квартира коштує 2 млн грн, молодому позичальнику віком до 25 років за умови застосування внеску 10% потрібно буде підготувати 200 тис. грн. Для молодої сім'ї з внеском 20% початкова сума становитиме 400 тис. грн.

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Однак, менший перший внесок не означає автоматичного схвалення кредиту. Позичальникам, як і раніше, потрібно буде пройти банківську перевірку та відповідати вимогам програми.

Які відсотки доведеться платити за новою єОселею

Ще одне нововведення стосується відсоткових ставок. Для нової молодіжної моделі передбачили поступове їх збільшення залежно від тривалості користування кредитом. Зокрема, базові умови будуть такими:

перші три роки кредитування – 7% річних – це початковий пільговий період, протягом якого позичальник сплачуватиме найнижчу передбачену ставку;

з четвертого до десятого року – 10% річних – після завершення перших трьох років відсотки збільшаться;

починаючи з одинадцятого року – 12% річних – така ставка передбачена для тривалого періоду користування кредитом.

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Отже, молодим позичальникам варто враховувати не лише початкові 7%, а й те, як змінюватиметься вартість кредиту в майбутньому. Адже за тривалого строку іпотеки різниця між початковою та наступними ставками може суттєво впливати на загальну суму виплат.

Водночас для сімей із дітьми передбачили механізм, який дозволить зменшити відсоткове навантаження.

Народження кожної дитини знижуватиме ставку ще на 2%

Найцікавіша частина оновленої програми стосується сімей, у яких після оформлення іпотеки народжуватимуться або будуть усиновлені діти. За кожну таку дитину базову відсоткову ставку зменшуватимуть на 2 відсоткові пункти. Тобто передбачена така система знижок:

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після народження або усиновлення першої дитини – мінус 2 відсоткові пункти;

після другої дитини – ще мінус 2 відсоткові пункти;

після третьої дитини – додаткове зниження ще на 2 відсоткові пункти.

Таким чином, за наявності трьох дітей загальне зменшення базової ставки може становити 6 відсоткових пунктів. Мінімальна ставка за цією моделлю становитиме 0,1%.

Важливо, що йдеться саме про дітей, які народилися або були усиновлені після оформлення іпотечного договору. Тобто нововведення має заохотити молоді сім'ї не відкладати придбання власного житла через побоювання, що з появою дітей фінансове навантаження стане надто великим.

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За словами Ірини Борзової, аналогічний механізм передбачений і для молодих сімей. Таким чином, розмір відсотків залежатиме не лише від тривалості кредитування, а й від змін у складі родини.

Наскільки вигідною буде нова модель кредитування

Попри зниження початкового внеску та можливість отримати додаткові пільги після народження дітей, нова модель не обов'язково буде дешевшою для кожного позичальника. Річ у тім, що стандартні умови єОселі передбачають ставку 7% на перші 10 років кредитування та 10% у подальший період для відповідних категорій позичальників.

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Натомість у новій молодіжній моделі ставка збільшується до 10% уже з четвертого року, а з одинадцятого становитиме 12%. Тому для молодої людини, яка не планує дітей, така іпотека за відсотками може виявитися дорожчою за стандартний варіант. Основна перевага нових умов для цієї категорії – можливість придбати житло з меншим початковим внеском.

Для порівняння OBOZ.UA розрахував орієнтовні платежі за кредитом на 1,5 млн грн строком на 20 років за ануїтетною схемою, без урахування першого внеску. За стандартною єОселею щомісячний платіж у перші 10 років становив би близько 11,6 тис. грн.

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За новою молодіжною моделлю без дітей він спочатку також становив би приблизно 11,6 тис. грн, але після третього року зріс би до 14,1 тис. грн. Якщо після цього в сім'ї народиться одна дитина, орієнтовний платіж становитиме 12,4 тис. грн, а за наявності двох дітей – близько 10,8 тис. грн.

За програмою дозволять купувати більше житло

Окрім змін у початковому внеску та відсоткових ставках, уряд планує збільшити допустимі параметри нерухомості, яку можна придбати за програмою єОселя. Зокрема, граничні показники площі та вартості житла планують збільшити на 40%. Зазначається, що це має розширити вибір квартир і будинків для учасників програми, особливо для тих, хто купує нерухомість не лише для себе, а й для родини з дітьми.

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Борзова пояснила, що попередні обмеження за площею були занадто жорсткими для деяких категорій покупців. Наприклад, для молодої сім'ї допустима площа могла становити не більше ніж 46 кв. м. Для родини, яка планує народження дітей або вже виховує кількох, такого метражу часто недостатньо.

"Були певні метражі, тобто, наприклад, для молодої родини не більше ніж 46 квадратних метрів. Це дуже мало, тому на 40% збільшили", – зазначила депутатка. При цьому конкретна допустима площа залежатиме від кількості членів сім'ї та її складу.

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Збільшення граничної вартості нерухомості також важливе на тлі зростання цін на житло. Адже попередні ліміти могли звужувати вибір покупців у містах, де вартість квадратного метра вища, особливо якщо йдеться про квартири більшої площі.

За озвученою інформацією, нові умови програми мають запрацювати від 15 січня 2027 року. Зміни передбачені урядовим рішенням, ухваленим 15 жовтня 2026 року.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026-й. За мінімальної зарплати 8647 грн максимальний платіж становитиме 129,71 грн за квадратний метр понад пільгову площу (було 120 грн). Конкретну ставку для кожної громади встановлює місцева рада.