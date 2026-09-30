З 30 вересня 2026 року в Україні діють оновлені переліки програми "Доступні ліки", до них увійшли 663 лікарські засоби, 63 препарати інсуліну, 42 комбіновані препарати та 37 медвиробів. Один і той самий препарат за діючою речовиною може мати різну доплату залежно від торговельної марки, тому перед погашенням е-рецепта варто попросити фармацевта показати всі доступні варіанти, зокрема безкоштовні.

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Нові переліки затвердила Національна служба здоров'я України (НСЗУ) наказом №491 від 9 вересня 2026 року. При цьому потрапляння препарату до програми не завжди означає, що пацієнт отримає його повністю безкоштовно.

Що змінилося з 30 вересня

Відповідний документ набрав чинності 30 вересня. В ньому окремо затверджено списки:

лікарських засобів, крім інсулінів та комбінованих препаратів;

препаратів інсуліну;

комбінованих лікарських засобів;

медичних виробів, вартість яких підлягає відшкодуванню.

Загалом оновлена програма охоплює сотні найменувань. Зокрема, до списків включено 663 лікарські засоби, 63 препарати інсуліну та 42 комбіновані препарати. Окремо передбачено 37 позицій медичних виробів – тест-смужок, які використовуються для вимірювання рівня глюкози в крові.

Для кожної конкретної позиції у переліках зазначена роздрібна ціна упаковки, розмір відшкодування державою та сума, яку за необхідності має доплатити пацієнт. Саме тому перед погашенням електронного рецепта важливо перевірити не лише діючу речовину, а й конкретну торговельну назву препарату.

Одна діюча речовина – різна доплата

Одна з особливостей програми полягає в тому, що препарати з однаковою діючою речовиною, дозуванням і навіть однаковою кількістю таблеток в упаковці можуть мати різну суму доплати. Наприклад, в оновленому переліку є декілька варіантів бісопрололу у дозуванні 5 мг та упаковках по 30 таблеток.

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За "Бісопролол-Здоров'я" пацієнту доплачувати не потрібно – держава відшкодовує його вартість у межах програми. Водночас за "Бісопролол-КВ" передбачена доплата 6,51 грн, а за "Бісопролол-Тева" – вже 37,19 грн.

Тобто навіть за однакової діючої речовини різниця для самого пацієнта може бути помітною. Тому в аптеці варто запитати фармацевта про всі препарати, доступні за конкретним е-рецептом, і окремо уточнити, чи є серед них варіант із нульовою доплатою.

Водночас це не означає, що пацієнту варто самостійно змінювати схему лікування, дозування або діючу речовину, яку призначив лікар. Йдеться саме про можливість вибору торговельної назви серед препаратів, які відповідають виписаному рецепту.

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Як дізнатися, скільки доведеться заплатити

Для більшості препаратів у межах програми лікар виписує електронний рецепт на діючу речовину, а не на конкретну торговельну марку. Вже в аптеці пацієнт може обрати препарат із тих, які є в наявності та відповідають рецепту.

Тому перед остаточним погашенням рецепта варто попросити фармацевта показати всі доступні варіанти. Передусім потрібно перевірити:

торговельну назву;

дозування;

кількість таблеток або іншої форми препарату в упаковці;</span>

суму, яку відшкодовує держава;

розмір доплати пацієнта;

чи є в аптеці препарат із нульовою доплатою.

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Код підтвердження е-рецепта доцільно повідомляти фармацевту вже після того, як пацієнт визначився з конкретним препаратом. За допомогою цього коду рецепт погашається.

Не всі ліки у програмі повністю безкоштовні

Назва "Доступні ліки" інколи може створювати враження, що всі включені до програми препарати мають видавати безкоштовно. Насправді механізм передбачає як повне, так і часткове відшкодування вартості.

Якщо ціна конкретного препарату вкладається у встановлений державою розмір реімбурсації, пацієнт може отримати його без доплати. Якщо препарат дорожчий, різницю доведеться сплатити самостійно. Саме тому два препарати з тією самою діючою речовиною можуть мати принципово різну кінцеву ціну для пацієнта.

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Перевірити це можна ще до отримання ліків – відповідні суми містяться в офіційних переліках НСЗУ.

Що буде з інсуліном

Окремий перелік продовжує діяти для препаратів інсуліну. До оновленої редакції програми включили 63 такі препарати. При цьому оновлення з 30 вересня не означає автоматичного скасування всіх доплат за інсулін. Порядок його призначення та отримання залишається чинним.

Схему лікування визначає ендокринолог. Після цього пацієнт отримує інсулін за електронним рецептом – безкоштовно або з доплатою залежно від категорії пацієнта та умов відшкодування конкретного препарату.

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Якщо вже сформовано план лікування, повторний електронний рецепт може виписувати не лише ендокринолог, це також може зробити сімейний лікар, терапевт або педіатр. Тому пацієнтам, які постійно користуються інсуліном, після оновлення переліків варто уточнювати умови отримання саме свого препарату, а не виходити з того, що всі позиції в новому списку стали безкоштовними.

За тест-смужки також може платити держава

Програма реімбурсації поширюється не тільки на лікарські засоби. До оновленого переліку включено 37 медичних виробів – тест-смужок для визначення рівня глюкози в крові. Для окремих позицій передбачена нульова доплата. Наприклад, для упаковки із 50 тест-смужок "УЛЬТРА, 2В" у переліку зазначена доплата 0 грн.

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Однак у випадку з тест-смужками є важливий нюанс, що їх необхідно підбирати відповідно до конкретної моделі глюкометра. Те, що певні смужки можна отримати без доплати, не означає, що вони підійдуть до будь-якого пристрою. Тому просто замінювати одні тест-смужки іншими через нижчу ціну не можна – спочатку потрібно перевірити їхню сумісність із глюкометром.

Де можна отримати "Доступні ліки"

Скористатися програмою можна не в будь-якій аптеці. Заклад має працювати за відповідним договором із НСЗУ та відпускати препарати в межах програми реімбурсації.

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Знайти потрібну аптеку можна за допомогою електронної карти НСЗУ. Також інформацію про найближчий заклад, який працює з програмою, можна отримати через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. У самій аптеці варто одразу повідомити, що йдеться про електронний рецепт за програмою "Доступні ліки", та попросити фармацевта перевірити доступні препарати.

Якщо один із запропонованих варіантів передбачає доплату, пацієнт може уточнити, чи є інша торгова назва з тією самою виписаною діючою речовиною, яку можна отримати дешевше або безкоштовно.

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