Українцям можуть спростити отримання паспорту країни Європи: що хочуть змінити

У Швейцарії пропонують суттєву лібералізацію умов для натуралізації іноземців, зокрема і громадян України. На початку 2027 року у країни пройде рефередум, за результатами отримати громадянство країни можна буде вже через 5 років законного проживання.

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Загальнонаціональне голосування призначили на 28 лютого 2027 року, повідомляє Le News. Пропозицію ініціювала організація Aktion Vierviertel, а 28 жовтня Федеральна рада Швейцарії дозволила винести це питання на референдум.

Що пропонують

Скорочення терміну проживання

Наразі іноземні громадяни можуть претендувати на звичайну натуралізацію у Швейцарії після 10 років проживання. Цей термін хочуть зменшити до 5 років.

Скасування вимоги щодо посвідки C

Відмова від обов'язкової наявності постійної посвідки на проживання категорії C. Це дозволить претендувати на громадянство власникам тимчасових статусів – зокрема і статусу захисту S, який на липень 2026 року мав 76 851 українець.

Уніфікація правил

Наразі кантони та муніципалітети можливості встановлювати власні додаткові вимоги для натуралізації (наприклад, деякі регіони вимагають до 5 років проживання у конкретній громаді). Але право на громадянство можуть закріпити на рівні федерального закону.

Базові критерії

Відсутність судимостей до тривалого позбавлення волі, відсутність загрози безпеці країни та володіння однією з національних мов на базовому рівні (німецькою, французькою, італійською або ретороманською).

Які реальні шанси на ухвалення

Уряд рекомендував відхилити реформу. У Федеральній раді вважають, що скасування вимоги щодо посвідки C та скорочення термінів знизять рівень вимог до інтеграції іноземців. Крім того, влада наполягає на збереженні повноважень кантонів і муніципалітетів, які краще оцінюють ступінь інтеграції.

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Попри підтримку з боку Соціал-демократичної партії та "Зелених", обидві палати швейцарського парламенту – і Національна рада, і Рада кантонів – виступили проти змін. Тому навіть у разі позитивного результату референдуму для прийняття реформи знадобиться підтримка більшості кантонів.

Крім того, слід зважати, що схвалення реформи, хоч і спростить шлях до громадянства для українських біженців, це не означатиме автоматичного надання паспортів. Надалі знадобиться розробка імплементаційного законодавства, ухвалення правил врахування тимчасового захисту S до загального стажу та підтвердження мовних критеріїв.

Головні історії дня

Також OBOZ.UA повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі розробило поправки до Закону про громадянство, які ускладнять процедуру натуралізації громадян з України. Зокрема їм треба буде безперервно проживати у цій країні 8 років, володіти польською мовою на рівні В2 і підписати декларацію на вірність Польщі.