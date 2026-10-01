Українцям із застосунком Дія на телефоні стала доступна нова функція: що змінилося

Українці тепер можуть отримати кредитну історію безпосередньо в застосунку Дія. Для цього достатньо звернутися до ШІ-помічника Дія.АІ. Він перевірить, чи доступний користувачеві безкоштовний звіт від Українського бюро кредитних історій (УБКІ), і сформує PDF-файл просто в чаті.

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Переходити на сторонні сайти, проходити додаткову авторизацію чи повторно вводити персональні дані не потрібно. Про це повідомили в пресслужбі Дії.

У звіті міститься інформація про поточні та закриті кредити, їхнє погашення, а також запити кредиторів щодо кредитної історії. Це допоможе перевірити, чи відповідають записи реальним фінансовим зобов’язанням людини.

Функція стане в пригоді й для виявлення шахрайства. Наприклад, у звіті може виявитися позика, якої людина ніколи не оформлювала, або запит кредитної організації, до якої вона не зверталася.

Як отримати кредитний звіт у Дії: інструкція

Відкрийте застосунок Дія ;

; перейдіть до Дія.АІ ;

; напишіть у чаті один із запитів: "Отримати мою кредитну історію" або "Потрібен кредитний звіт".

Дія.АІ перевірить, чи доступний безкоштовний звіт, і сформує PDF-файл, який можна завантажити. Послуга працює цілодобово.

Безкоштовний звіт можна отримати раз на рік. Якщо людина вже скористалася цим правом, Дія.АІ повідомить, коли звіт знову можна буде отримати безкоштовно. Через рік застосунок також має надіслати push-сповіщення про доступність послуги.

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Право раз на рік безкоштовно отримувати кредитну історію належить споживачеві й не залежить від використання Дії. УБКІ також надає такий звіт через власні онлайн-сервіси, мобільний застосунок і деякі банківські сервіси.

У Дії заявляють, що персональні дані користувача не передають безпосередньо мовній моделі. Дія.АІ отримує потрібну інформацію через захищені внутрішні канали сервісу. Для отримання кредитного звіту користувачеві також не потрібно надсилати в чат номери банківських карток або паролі.

Що робити, якщо у кредитній історії є чужа позика

Якщо у звіті виявився кредит, якого людина не оформлювала, ігнорувати це не варто. УБКІ рекомендує спочатку отримати детальну інформацію про позику, потім оскаржити запис у бюро та звернутися до кредитора із заявою про те, що договір укладали не ви.

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Якщо кредитор не визнає факт шахрайства, УБКІ радить звернутися до правоохоронних органів. За потреби спір щодо недійсності кредитного договору може вирішити суд.

Також рядять перевірити, хто саме запитував кредитну історію. В УБКІ можна переглянути реєстр таких запитів. У ньому зазначені організація, дата та мета звернення до кредитної історії.

У Дії є ще один корисний інструмент – сповіщення про запити кредиторів і появу нових кредитів. Якщо повідомлення надійшло після звернення до конкретного банку чи фінансової компанії, це може бути звичайним етапом оформлення позики. Якщо ж людина нікуди не зверталася, їй варто одразу зв’язатися з організацією, яка зробила запит, і з’ясувати причину.

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Як повідомляв OBOZ.UA, українці, які мають Дію, також можуть оформити базову виплату. Розмір такої допомоги не є фіксованим.

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