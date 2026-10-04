Українців у цій країні ЄС стає менше: де зафіксували найбільше скорочення біженців

У Польщі станом на кінець червня 2026 року тимчасовий захист мали 961 170 українців – на 6335 менше, ніж місяцем раніше, і це найбільше скорочення серед країн Європейського Союзу (ЄС). Водночас падіння показника не означає, що всі ці люди виїхали з Польщі, частина могла перейти на інші правові статуси, тоді як найбільше українців із тимчасовим захистом зараз перебуває в Німеччині – 1 286 230 осіб.

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Про це пише inPoland. Водночас, у більшості інших країн Євросоюзу ситуація була протилежною – кількість українців із тимчасовим захистом продовжувала збільшуватися.

У Польщі зафіксували найбільше скорочення

Польща від початку повномасштабної війни стала одним із головних напрямків для українців, які залишали країну. Цьому сприяли географічна близькість, спільний кордон, транспортне сполучення, можливості працевлаштування та велика українська громада, яка існувала там ще до 2022 року.

Однак остання статистика демонструє поступову зміну ситуації. За даними Євростату, наприкінці червня 2026 року у Польщі було зареєстровано 961 170 українців із тимчасовим захистом. За місяць показник скоротився на 6335 осіб, або приблизно на 0,7%.

Саме Польща показала найбільше абсолютне скорочення серед країн Євросоюзу. Тенденція помітна і на довшому проміжку часу. За перші сім місяців 2026 року кількість українців із тимчасовим захистом у країні скоротилася приблизно на 15 тис. осіб.

При цьому говорити про масовий відтік усіх українців із Польщі було б некоректно. Статистика тимчасового захисту показує передусім кількість людей із відповідним правовим статусом, а не загальну кількість українських громадян, які фактично перебувають у країні.

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В інших країнах ЄС українців, навпаки, побільшало

Ситуація в Польщі помітно відрізняється від загальної картини в Європейському Союзі. У червні кількість людей, які користувалися тимчасовим захистом, збільшилася у 24 із 27 держав ЄС. Серед найбільших приростів:

Італія – плюс 4115 осіб;

Чехія – плюс 3835 осіб;

Німеччина – плюс 2960 осіб.

Таким чином, поки Польща зафіксувала найбільше скорочення, низка інших популярних серед українців держав продовжила приймати нових отримувачів тимчасового захисту. Особливо показовою є ситуація з Німеччиною. Саме вона наразі випереджає Польщу за абсолютною кількістю українців із тимчасовим захистом.

Головні історії дня

У Німеччині відповідний статус мають близько 1 286 230 громадян України. Польща із 961 170 отримувачами залишається одним із головних центрів перебування українців у ЄС, але вже не посідає перше місце.

Чи справді українці масово залишають Польщу

Сам факт зменшення кількості отримувачів тимчасового захисту ще не дозволяє зробити висновок, що понад 6 тис. українців за місяць фізично виїхали з Польщі. Причини зміни статистики можуть бути різними.

Частина громадян справді повертається в Україну. Інші переїжджають далі на захід Європи та оформлюють захист уже в іншій країні. Але є й українці, які продовжують жити та працювати у Польщі, змінивши підставу свого перебування.

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Наприклад, людина може перейти на посвідку на проживання чи інший легальний статус і після цього вже не враховуватися у статистиці отримувачів тимчасового захисту. Тому падіння показника варто розглядати передусім як скорочення кількості українців саме зі статусом тимчасового захисту, а не як точну статистику виїзду громадян України з Польщі.

Польща все одно залишається одним із головних напрямків для українців

Попри скорочення, майже мільйон українців продовжують користуватися тимчасовим захистом у Польщі. Це робить країну одним із двох найбільших центрів перебування українських громадян у Євросоюзі. Більше отримувачів такого статусу наразі лише в Німеччині.

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Польща відіграє особливу роль ще й тому, що саме через її територію після початку повномасштабного вторгнення пройшла величезна кількість українців. Для частини людей країна стала постійним місцем проживання, для інших – лише першим пунктом після перетину українського кордону.

Німеччина випередила Польщу

Зараз найбільше українців із тимчасовим захистом серед країн ЄС перебуває у Німеччині – 1,286 млн осіб. Для порівняння, у Польщі їх трохи більше 961 тис. Різниця між двома країнами таким чином перевищує 300 тис. осіб.

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Крім того, у червні ці показники рухалися у протилежних напрямках, у Польщі кількість отримувачів захисту скоротилася на 6335 осіб, тоді як у Німеччині збільшилася на 2960.

Зростання зафіксували також у Чехії та Італії. Причому саме Італія продемонструвала найбільший приріст за місяць серед наведених країн – понад 4,1 тис. нових отримувачів тимчасового захисту.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Фінляндії готують масштабне скорочення мережі центрів прийому українських біженців – до початку 2027 року їх кількість планують зменшити орієнтовно удвічі. Через скорочення потоку 9 з 45 установ, що функціонували на початку року, вже припинили діяльність і на черзі – ще 7.