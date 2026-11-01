Українців попередили про подорожчання продуктів: що злетить у ціні найбільше до кінця 2026 року

До кінця 2026 року в Україні очікується подорожчання низки продуктів, картопля може коштувати 19-23 грн за кілограм, хліб – зрости в ціні ще до 10%, а окремі інші товари – на 15-20%. Водночас експерти не прогнозують дефіциту продовольства, адже пропозиція на ринку залишається достатньою, а купівельна спроможність населення стримує різке підвищення цін.

Відео дня

Як змінюватиметься вартість основних продуктів до кінця року, медіа розпитало представників аграрного сектору та економічних експертів. За їх словами, до кінця 2026 року в Україні очікується подальше подорожчання продуктів харчування.

Скільки коштуватиме картопля до кінця 2026 року

Після сезонного здешевлення під час масового збирання врожаю картопля в Україні знову почала дорожчати. За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у вересні середня роздрібна ціна становила 15,17 грн за кілограм, а в жовтні зросла до 17,23 грн. Таким чином, лише за місяць продукт подорожчав на 13,6%. Якщо порівнювати з жовтнем минулого року, зростання становить близько 11%.

Керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка пояснює, що така динаміка є типовою для цього періоду. Під час активного збирання врожаю на ринок надходять великі обсяги свіжої продукції, тому ціни зазвичай нижчі. Після завершення основних польових робіт частину картоплі закладають у сховища, а кількість товару для негайного продажу поступово скорочується.

За базовим прогнозом УКАБ, до кінця 2026 року середня роздрібна ціна картоплі може становити приблизно 19-23 грн за кілограм. Такий сценарій можливий за умови, що під час зберігання не буде значних втрат продукції. Отже, подорожчання картоплі не обов'язково свідчить про неврожай або нестачу товару. На ціну впливає і те, як саме розподіляються запаси протягом сезону та скільки коштує зберігати продукцію до весни.

РЕКЛАМА

Що відбувається з цінами на овочі борщового набору

На ринку традиційних овочів для борщу ситуація неоднорідна. У жовтні порівняно з вереснем капуста подорожчала на 10,6%, а буряк – на 14,4%. Водночас морква, навпаки, подешевшала на 10,3%, а вартість цибулі практично не змінилася.

Така різниця пояснюється особливостями врожаю та умовами реалізації окремих культур. Навіть овочі одного сезону можуть демонструвати протилежну цінову динаміку залежно від обсягів пропозиції, якості продукції та попиту.

Однак із настанням холодів ситуація може змінюватися. Частина овочів надходитиме до магазинів уже зі сховищ, а це означає додаткові витрати на підтримання необхідної температури, електроенергію та сортування продукції.

Головні історії дня

Особливим ризиком залишається нестабільне енергопостачання. Якщо підприємствам доведеться частіше використовувати генератори та інші резервні джерела живлення, це збільшуватиме собівартість зберігання. Частину таких витрат виробники та постачальники можуть закладати у відпускні й роздрібні ціни.

Хліб може подорожчати ще на 10%

Одним із продуктів, на який до кінця року очікується подальший ціновий тиск, залишається хліб. Попри те, що пшениця всередині країни дешевшала, це не означає автоматичного зниження вартості готової продукції в магазинах.

РЕКЛАМА

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснює, що ціна зерна займає відносно невелику частку в собівартості хліба. Саме зерно формує не більше 12% витрат, а разом із борошном цей показник становить до 30%. Решта припадає на інші складові виробництва, зокрема логістику, оплату праці та енергоносії.

Особливо важливим чинником стає електроенергія. Через пошкодження енергетичної інфраструктури підприємства змушені подбати про резервне живлення, а його використання може бути дорожчим за звичайне постачання електрики. Для хлібопекарень це суттєво, адже виробничий процес потребує стабільної роботи обладнання.

РЕКЛАМА

За оцінкою Марчука, до кінця 2026 року хліб може подорожчати ще до 10%. Для окремих інших категорій продуктів підвищення цін може становити 15-20%. Водночас, ці прогнози не означають, що всі товари в магазинах обов'язково зростуть у ціні саме на такий відсоток: динаміка залежатиме від конкретної продукції та витрат виробників.

Чи подорожчають м'ясо, яйця та молочна продукція

У м'ясному сегменті ситуація, за оцінками експертів, має залишатися відносно стабільною. Наявність достатньої кількості кормового зерна на внутрішньому ринку стримує зростання витрат у птахівництві та свинарстві. Зазначається, що це допомагає виробникам контролювати собівартість і не створює передумов для різкого подорожчання лише через вартість кормів.

РЕКЛАМА

Проте повністю виключати зростання цін не можна. На кінцеву вартість м'яса впливають також електроенергія, ветеринарне обслуговування, транспортування та інші виробничі витрати. Тому навіть за відносно сприятливої ситуації з кормами ці чинники можуть стримувати здешевлення продукції.

Серед категорій, які залишаються під ризиком подорожчання, експерти також називають курячі яйця. Водночас, окремого точного прогнозу щодо того, наскільки вони можуть зрости в ціні до кінця року, не наведено.

Молочна продукція залежатиме передусім від закупівельної вартості сировини та енерговитрат переробних підприємств. Виробництво, охолодження, переробка та доставка молока потребують стабільного енергопостачання, тому перебої з електрикою можуть позначатися на собівартості готових товарів.

РЕКЛАМА

Однак, різке підвищення цін у цій категорії стримуватимуть інші обставини. Зокрема, українські покупці мають обмежені можливості для збільшення витрат на продукти, а виробники конкурують між собою за споживача. Через це на окремі молочні товари можуть зберігатися стабільні ціни або з'являтися акційні пропозиції.

Чи буде дефіцит продуктів в Україні

Попри очікуване подорожчання, експерти не бачать підстав говорити про загрозу масштабного дефіциту продовольства. За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, на внутрішньому ринку зберігається надлишок пропозиції, а ціноутворення значною мірою залежить від співвідношення товарів і платоспроможного попиту.

РЕКЛАМА

На ситуацію впливають і обмежені можливості експорту через морські порти. Через це значні обсяги продовольства залишаються всередині країни, що збільшує пропозицію на внутрішньому ринку. За таких умов виробникам складніше безперешкодно підвищувати ціни, якщо покупці не готові платити більше, дорожчий товар може втрачати попит.

Пендзин наголошує, що за відсутності непередбачуваних обставин саме баланс попиту та пропозиції залишатиметься одним із головних чинників, які стримуватимуть різкі цінові стрибки. Водночас є ризики, які можуть змінити прогноз. Передусім ідеться про нові масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру, пошкодження логістичних центрів або перебої в роботі підприємств і складських приміщень.

РЕКЛАМА

Такі події здатні збільшити витрати виробників, ускладнити постачання та прискорити подорожчання окремих категорій товарів. За базовим сценарієм, до кінця року ціни на більшість продуктів можуть поступово зростати, хоча темпи будуть різними. Сезонний чинник також нікуди не зникає: навесні, коли на ринок почне надходити новий урожай окремих овочів, їхня вартість може знову піти вниз.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні вперше з середини літа відновилося зростання цін на ріпчасту цибулю. Виробники пов’язують це з погодними умовами та погіршенням якості овочів. Тим часом 30 жовтня кілограм цибулі в супермаркетах можна купити за 14,9-21,4 гривні.