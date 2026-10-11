Українців попередили про новий стрибок цін на продукти: що подорожчає на 30% і чому

В Україні до весни 2027 року окремі овочі та фрукти можуть подорожчати на 15-20%, а деякі культури – до 30% через скорочення запасів, витрати на зберігання, російські обстріли, проблеми з електроенергією та подорожчання виробництва. Водночас, прогнозується зростання цін на м'ясо, молочні продукти та яйця приблизно на 10-12%, хоча фактична вартість залежатиме від ситуації на ринку та подальших умов роботи виробників.

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Про це розповів почесний президент "Укрсадвинпрому" Володимир Печко в коментарі медіа. За його словами, попри відносно стабільну ситуацію на продовольчому ринку влітку та на початку осені, взимку виробники та продавці зіткнуться з додатковими витратами.

Чому українцям варто готуватися до подорожчання

За словами Печка, у 2026 році ситуація на ринку овочів та фруктів була неоднозначною. Для окремих культур сезон виявився досить успішним, що дозволило стримувати ціни, тоді як інші постраждали від несприятливих погодних умов.

Зокрема, високий урожай помідорів призвів до суттєвого зниження їхньої вартості. Водночас більшість інших продуктів протягом сезону зберігали відносно стабільний ціновий рівень. Однак із настанням холодів ситуація поступово змінюватиметься.

До витрат на вирощування овочів додадуться витрати на їхнє зберігання, підтримання необхідної температури у сховищах та транспортування. Особливо це стосується продукції, яка має тривалий термін зберігання, картоплі, цибулі, моркви, буряка та капусти.

"Навесні ціни на продукти можуть ще піднятися, бо до витрат додасться нестача продукції на ринку. Запаси українських овочесховищ розпродадуть, і з'явиться імпортна продукція за дещо вищими цінами", – пояснив експерт.

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Таким чином, навіть за достатнього врожаю восени ціни можуть підвищуватися протягом зими та на початку весни. Чим довше продукція зберігається, тим більші витрати несуть її виробники та постачальники. За оцінкою Печка, сукупний вплив цих чинників може призвести до подорожчання окремих культур на 15-20%, а деяких – до 30%.

Що буде з цінами на борщовий набір

Найближчими місяцями українцям варто звернути увагу на вартість традиційних овочів борщового набору. Йдеться насамперед про картоплю, цибулю, капусту, моркву та буряк. Саме ці продукти споживають протягом усього року, тому їхня вартість значною мірою залежить від того, скільки врожаю вдалося закласти на зберігання та як довго він залишатиметься доступним.

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За словами експерта, восени ціни на борщовий набір поступово починають зростати, оскільки виробники змушені оплачувати роботу овочесховищ. Якщо в період масового збирання врожаю продукція надходить на ринок безпосередньо з полів, то взимку її потрібно зберігати у відповідних умовах.

Окремо Печко звернув увагу на ситуацію з картоплею. За його словами, на момент розмови середня ринкова ціна становила приблизно 14-16 грн за кілограм.

Експерт очікує, що найближчим часом її вартість залишатиметься відносно помірною, хоча поступове подорожчання можливе вже протягом зими. При цьому цьогорічний урожай картоплі був не таким успішним, як урожай помідорів. На обсяги виробництва вплинули посуха та несприятливі погодні умови.

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Суттєвіші зміни цін можуть відбутися навесні, коли запаси української картоплі почнуть скорочуватися. У такому разі частину внутрішньої пропозиції може замінити імпортна продукція, яка матиме іншу собівартість. Водночас, експерт не прогнозує конкретної ціни картоплі на весну, оскільки вона залежатиме від фактичних запасів, обсягів імпорту та ситуації на ринку.

Російські удари по складах впливають на вартість їжі

Однією з основних причин можливого подорожчання продуктів залишаються наслідки російських атак на українську інфраструктуру. За словами Печка, обстріли складських приміщень, логістичних об'єктів, овочесховищ та супермаркетів створюють додаткові фінансові втрати для учасників продовольчого ринку.

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Пошкодження складів може призводити не лише до руйнування будівель, а й до втрати товарних запасів, які вже були вирощені, закуплені та підготовлені до продажу. Експерт стверджує, що в окремих випадках торговельні мережі перекладають частину втрат від знищеної продукції на постачальників і виробників.

За такої ситуації аграрні підприємства можуть стикатися з додатковими витратами, які впливають на собівартість виробництва та подальшу ціну реалізації товарів. Ще одним чинником залишаються перебої з електропостачанням.

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Для зберігання багатьох овочів і фруктів необхідно підтримувати певний температурний режим. Якщо електроенергія зникає, підприємства можуть бути змушені використовувати резервні джерела живлення. Робота генераторів потребує пального, технічного обслуговування та додаткових витрат. Усе це збільшує вартість зберігання продукції. Особливо чутливими до порушення температурного режиму є ягоди, фрукти, молочна продукція, м'ясо та інші швидкопсувні товари.

М'ясо, молоко та яйця також можуть подорожчати

Подорожчання може торкнутися не лише овочів і фруктів, а й інших продуктів повсякденного споживання. Зокрема, Печко прогнозує поступове зростання цін на м'ясо, молочну продукцію та яйця. За його оцінкою, ці товари можуть подорожчати приблизно на 10-12% від поточних цін.

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Одним із головних чинників залишаються витрати на енергоресурси. Тваринницькі та птахівничі підприємства потребують стабільного електропостачання для вентиляції, обігріву, освітлення, роботи обладнання та зберігання готової продукції.

Особливо важливим є температурний режим під час вирощування птиці та утримання молодняку тварин. У разі перебоїв з електропостачанням виробники можуть нести додаткові витрати на резервне живлення, що впливає на собівартість продукції. Водночас, експерт звернув увагу, що ситуація на зерновому ринку може частково стримувати подорожчання.

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За його словами, через проблеми з експортом та російські атаки на портову інфраструктуру внутрішні ціни на окремі зернові культури перебувають під тиском. Оскільки зерно є важливою складовою кормової бази для тваринництва та птахівництва, його відносно низька вартість може частково компенсувати інші виробничі витрати.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. Через зростання пропозиції продукції на ринку на тлі невисокої торговельної активності вартість овоча у супермаркетах вже починається від 14 грн за кілограм.