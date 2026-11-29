Лідерка ультраправої партії АдН Аліса Вайдель заявила, що після завершення війни 1,1 млн українців, які перебувають у Німеччині, мають повернутися додому, фактично виступивши за припинення їхнього перебування в країні після досягнення миру. Водночас, у Німеччині наразі не ухвалювали рішення про масове виселення біженців, адже їхній тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2028 року.

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Про необхідність повернення українських громадян після завершення війни Аліса Вайдель заявила в подкасті для німецького телеканалу WELT. За її словами, після досягнення мирної угоди та припинення бойових дій українці, які нині проживають у Німеччині, повинні повернутися на батьківщину.

"Коли бойові дії в Україні припиняться, сподіваюся, що незабаром, коли ми зможемо досягти там мирної угоди, українці, 1,1 мільйона, мають повернутися на Батьківщину", – заявила політикиня.

Таким чином, Вайдель фактично висловилася за повернення всіх українців, які перебувають у Німеччині, після завершення війни, не уточнюючи, чи йдеться про добровільне повернення, чи про запровадження механізмів, які змушуватимуть людей залишити країну. Водночас її заява не означає, що Німеччина вже ухвалила рішення про масове виселення українців.

В АдН раніше також закликали до депортації іноземців

Заява Вайдель не є першою подібною позицією представників "Альтернативи для Німеччини". Раніше співголова партії Тіно Хрупалла виступав за депортацію 2,6 млн іноземців, які проживають у Німеччині, якщо ситуація з безпекою в їхніх країнах походження покращиться.

Його пропозиція стосувалася не лише нелегальних мігрантів, а й людей, які отримали захист у Німеччині. Серед них, зокрема, були біженці із Сирії, Афганістану та України. Однак, такі політичні заяви не означають, що людей можна автоматично виселити з країни після завершення війни або стабілізації ситуації на їхній батьківщині. Питання припинення захисту, депортації чи повернення має розглядатися з урахуванням правового статусу конкретної людини та чинних норм законодавства.

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Експерт з питань міграції Даніель Тім, коментуючи подібні пропозиції, наголошував на неможливості масової депортації мільйонів людей без індивідуального розгляду їхніх обставин. Зокрема, рішення щодо припинення захисту має враховувати ситуацію кожного біженця, а відповідні процедури можуть передбачати судову перевірку.

Який статус мають українці в Німеччині

Наразі українці в Німеччині користуються механізмом тимчасового захисту, який дозволяє їм легально перебувати в країні, працювати та отримувати визначену соціальну підтримку відповідно до чинних правил. Тимчасовий захист для українців у Німеччині продовжено до 4 березня 2028 року.

Головні історії дня

Подальша доля українців у Німеччині залежатиме від розвитку ситуації в Україні, рішень Європейського Союзу та німецького уряду щодо механізмів захисту після завершення його чинного терміну. Окремі правила можуть стосуватися чоловіків мобілізаційного віку, які прибувають до Німеччини. У деяких випадках їм можуть відмовити в наданні статусу захисту, якщо вони не підтвердять документами законність виїзду з України та наявність відповідних підстав для перебування.

Вайдель також озвучила проросійські тези про війну в Україні

Окрім заяв про повернення українських біженців, Аліса Вайдель висловилася щодо причин війни та подій, які передували повномасштабному вторгненню Росії. У своїх коментарях вона використовувала тези, які відповідають російським пропагандистським наративам, зокрема щодо Донбасу, російськомовного населення та подій 2014 року.

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Вайдель заявляла, що Росія нібито не відмовиться від "російськомовних територій", а також звинувачувала Україну в обстрілах населення Донбасу. Крім того, вона називала події в Києві, які призвели до усунення від влади проросійського президента Віктора Януковича, "державним переворотом", стверджуючи, що вони були профінансовані західними неурядовими організаціями.

Також політикиня згадувала Мінські домовленості, звинувачуючи Україну в їх невиконанні, та говорила про нібито переслідування російськомовного населення. Подібні заяви представників АдН регулярно викликають дискусії щодо позиції партії стосовно Росії, України, санкцій, військової допомоги Києву та майбутньої європейської політики безпеки.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Чехії пропонують припиняти тимчасовий захист, якщо людина понад 30 днів перебувала за межами Шенгенської зони. Водночас для отримання гуманітарної допомоги потрібно буде провести в самій Чехії щонайменше 16 днів за календарний місяць. Законопроєкт також передбачає штраф до 30 тис. чеських крон за керування авто на українських номерах для водіїв, на яких поширюватиметься заборона.