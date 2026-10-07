Українців лякають втратою пенсій і виплат: ПФУ попередив про нову шахрайську схему

Українців попереджають про фейкові повідомлення в Telegram, у яких людей лякають втратою виплат і знижок та пропонують "обрати свій трудовий стаж" або перейти на нібито офіційний канал ПФУ. Такі посилання можуть вести на підозрілі та фішингові ресурси, тому ПФУ закликає не переходити за ними, а всю інформацію про пенсії, субсидії, пільги та інші виплати перевіряти лише через офіційні канали.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). За даними установи, дезінформація з'являється у деяких Telegram-пабліках і поширюється від імені ПФУ.

Схема побудована на тому, щоб насамперед налякати людину можливою втратою грошей. У повідомленнях стверджується, що через їх ігнорування користувач нібито може втратити певні виплати або знижки. Після цього людині пропонують виконати певну дію – зокрема "обрати свій трудовий стаж" або перейти до каналу, який видають за офіційний ресурс Пенсійного фонду.

Для цього в повідомленні залишають посилання. Саме перехід за ним і становить потенційну небезпеку. "Будьте уважні, це маніпуляція! Вона спонукає довірливих користувачів перейти за посиланням, яке переводить на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси", – попередили у ПФУ.

ПФУ не просить "обирати трудовий стаж"

Особливу увагу варто звертати на повідомлення, в яких людині пропонують "обрати свій трудовий стаж" через Telegram або сторонній сайт. Пенсійний фонд прямо назвав такі повідомлення фейковими. Тому отримане в месенджері повідомлення про необхідність терміново підтвердити чи "обрати" стаж, аби не втратити виплати, не слід сприймати як офіційне повідомлення ПФУ.

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Так само приводом для настороженості має бути вимога перейти за невідомим посиланням для збереження виплат, пільг чи знижок. У ПФУ наголосили, що в жодному разі не потрібно переходити за подібними посиланнями. Навіть якщо в повідомленні використано назву Пенсійного фонду, його символіку або воно оформлене так, щоб бути схожим на офіційне, це не підтверджує його справжність.

Чим небезпечні фішингові посилання

Головна небезпека таких повідомлень полягає саме у посиланнях, на які шахраї намагаються перевести користувачів. За інформацією Пенсійного фонду, вони можуть вести на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси.

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Фішингові сайти зазвичай створюють так, щоб вони були схожими на сторінки державних органів, банків, соціальних сервісів або інших відомих установ. Їхнє завдання – переконати користувача, що він перебуває на справжньому ресурсі, та спонукати його до подальших дій.

Тому найбезпечніший алгоритм у випадку повідомлення про нібито зміни у пенсії, субсидії чи пільгах – не користуватися запропонованим у ньому посиланням, а самостійно відкрити офіційний сайт ПФУ або перевірені сторінки установи. Особливо обережними варто бути з повідомленнями, які вимагають термінової реакції та погрожують втратою грошей у разі бездіяльності.

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Де насправді перевіряти інформацію про пенсії та субсидії

Пенсійний фонд наголошує, що достовірну інформацію про пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати й соціальні допомоги потрібно отримувати через його офіційні інформаційні ресурси.

Головним джерелом залишається офіційний сайт Пенсійного фонду України. Також ПФУ має офіційні сторінки та канали у Telegram, Facebook, X, WhatsApp та YouTube. Саме через ці джерела варто перевіряти повідомлення про зміни у виплатах або правилах їх отримання, особливо якщо інформація надійшла через сторонній Telegram-канал чи була переслана іншою людиною.

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Що робити, якщо повідомлення вже надійшло

Якщо користувач отримав повідомлення про необхідність перейти за посиланням, "обрати трудовий стаж" або виконати іншу дію, щоб нібито не втратити пенсію, виплату чи знижку, у ПФУ рекомендують насамперед не відкривати запропоноване посилання.

Інформацію слід окремо перевірити через офіційні канали Пенсійного фонду. Не варто поспішати виконувати вимоги, зазначені в повідомленні, лише через те, що автори встановлюють певний "термін" або попереджають про втрату грошей. Саме створення відчуття терміновості може використовуватися для того, щоб людина не встигла перевірити отриману інформацію.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, шахрайські схеми в Україні "еволюціонують", аби їхні організатори могли видурити якомога більше коштів у якнайбільшої кількості жертв. Для цього зловмисники протягом останніх місяців почали використовувати сучасні технології, зокрема шкідливе програмне забезпечення та штучний інтелект.