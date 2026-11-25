У 2027 році в Україні зросте максимальний розмір податку на нерухомість. Наприклад, власникам квартир площею 100 кв. м доведеться заплатити до 5188 грн, а за приватний будинок площею 200 кв. м – до 10 376 грн. Для власників особливо великого житла суми можуть сягати десятків тисяч гривень. При цьому частина українців взагалі звільнена від сплати податку. А ті, кому податківці помилково нарахували зайві гроші, можуть оскаржити такі рішення, зокрема через суд.

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OBOZ.UA розібрався, як зміниться податок на нерухомість у 2027 році, скільки доведеться платити за квартири та будинки різної площі, хто має право на пільги. Детальніше – читайте в матеріалі.

Хто та скільки платитиме за нерухомість

Особливість цього податку полягає в тому, що українці платять за попередній рік. Тобто у 2026-му українці отримують нарахування за 2025-й, а у 2027-му сплачуватимуть за нерухомість, якою володіли у 2026 році. Для розрахунку використовують розмір мінімалки за відповідний рік.

Саме тому наступного року максимальна сума податку зросте. Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу, ставка не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року, за кожен квадратний метр оподатковуваної площі.

На початку 2025 року мінімальна зарплата становила 8000 грн. Відповідно, максимальна ставка податку, який українці сплачують у 2026 році, становить 120 грн за квадратний метр.

Натомість із 1 січня 2026-го мінімальна зарплата зросла до 8647 грн. Отже, максимальна ставка податку, який доведеться сплачувати у 2027 році, становитиме 129,705 грн за квадратний метр, або приблизно 129,71 грн.

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Таким чином, максимальна ставка податку зросте приблизно на 8,1%. Для власників великої нерухомості це може означати додаткові сотні або навіть тисячі гривень витрат.

Однак тут є важливий нюанс. Податок на нерухомість належить до місцевих податків. Тому конкретні ставки встановлюють міські, селищні та сільські ради. Вони можуть бути значно нижчими за максимально допустимі.

Наприклад, якщо місцева рада встановила ставку на рівні 1% мінімальної зарплати, у 2027 році за кожен оподатковуваний квадратний метр потрібно буде заплатити 86,47 грн. Якщо ставка становить 0,5%, платіж дорівнюватиме приблизно 43,24 грн.

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Отже, наведені нижче розрахунки показують максимально можливі суми за ставки 1,5%. Реальний платіж залежатиме від рішень місцевої ради, які діяли для відповідної нерухомості у 2026 році.

Скільки доведеться заплатити за квартиру у 2027 році

Головне, що варто знати власникам житла: податок у більшості випадків нараховується не на всю площу квартири чи будинку. Закон передбачає неоподатковувану площу. Для квартир вона становить 60 кв. м, для приватних житлових будинків – 120 кв. м. Якщо людина одночасно володіє квартирою та будинком, загальну площу зменшують на 180 кв. м.

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Ці пільги застосовуються за умови, що нерухомість відповідає встановленим законом вимогам.

Наприклад, якщо людина володіє квартирою площею 50 кв. м, платити податок за загальним правилом не потрібно. Адже площа не перевищує встановлений законом поріг.

Якщо квартира має площу 70 кв. м , оподатковуватимуть лише 10 кв. м . За максимальною ставкою у 2027 році це становитиме 1297,05 грн.

, оподатковуватимуть лише 10 кв. м За максимальною ставкою у 2027 році це становитиме Власнику квартири площею 80 кв. м доведеться заплатити 2594,10 грн .

доведеться заплатити . Для квартири на 100 кв. м сума становитиме вже 5188,20 грн.

сума становитиме вже А за квартиру площею 150 кв. м потрібно буде віддати 11 673,45 грн.

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Для порівняння: власник квартири площею 100 кв. м за максимальної ставки сплачує у 2026 році 4800 грн. Наступного року ця сума зросте на 388,20 грн.

Важливо, що пільгові 60 кв. м надаються не на кожну квартиру окремо, а на сукупну площу квартир, що належать одній людині.

Наприклад, якщо українець володіє двома квартирами по 50 кв. м, їхня загальна площа становить 100 кв. м. Отже, після застосування пільги оподатковуватимуть 40 кв. м. За максимальної ставки це 5188,20 грн.

Тобто наявність кількох невеликих квартир не означає автоматичного звільнення від податку.

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Скільки доведеться платити власникам приватних будинків

Для власників приватних житлових будинків передбачений більший неоподатковуваний мінімум – 120 кв. м. Це означає, що за будинок площею 100 кв. м податок, як правило, не нараховуватимуть.

Якщо площа будинку становить 150 кв. м, платити доведеться за 30 кв. м. Максимальна сума у 2027 році становитиме 3891,15 грн.

Для будинку площею 200 кв. м оподатковуватимуть 80 кв. м, а платіж становитиме 10 376,40 грн. За будинок площею 300 кв. м доведеться заплатити вже 23 346,90 грн.

Якщо людина одночасно володіє квартирою та приватним будинком, застосовується інший неоподатковуваний поріг – 180 кв. м.

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Наприклад, у власності українця перебуває квартира площею 80 кв. м та будинок площею 150 кв. м. Їхня загальна площа – 230 кв. м. Після зменшення на 180 кв. м оподатковуватимуть 50 кв. м. За однакової максимальної ставки це 6485,25 грн.

При цьому якщо нерухомість розташована в різних громадах, для обчислення податку враховуватимуть ставки, встановлені за місцем розташування відповідних об'єктів.

Хто додатково заплатить 25 тисяч гривень

Окремі правила діють для власників особливо великого житла. Податковий кодекс передбачає додаткове збільшення податкового зобов'язання на 25 тис. грн на рік за кожну квартиру площею понад 300 кв. м або житловий будинок площею понад 500 кв. м.

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Наприклад, власник однієї квартири площею 320 кв. м за максимальної ставки повинен буде заплатити 41 505,60 грн основного податку. Стандартні пільгові 60 кв. м в цьому випадку не віднімаються, оскільки площа квартири перевищує п'ятикратний неоподатковуваний поріг.

Додатково нарахують 25 тис. грн. Отже, загальний платіж становитиме 66 505,60 грн.

За будинок площею 550 кв. м максимальний платіж становитиме 80 773,15 грн разом із додатковими 25 тис. грн. У цьому випадку стандартне зменшення площі на 120 кв. м зберігається, адже п'ятикратний поріг для будинку становить 600 кв. м.

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Тобто важливо не плутати два правила: додаткові 25 тис. грн нараховують за будинки площею понад 500 кв. м, а право на стандартне зменшення площі за відповідної конфігурації власності втрачається після перевищення іншого порога.

Українці скасовують податок на нерухомість через суди: реальні приклади

Судова практика свідчить, що податкова служба не завжди правильно визначає розмір зобов'язань. Іноді фіскали не враховують рішення місцевої влади про пільги, а в інших випадках власники нерухомості самі не можуть довести своє право на звільнення від оподаткування.

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OBOZ.UA проаналізував кілька рішень Верховного Суду, які показують, коли податкові нарахування можна скасувати, а коли платити все ж доведеться

Справа № 280/2977/25: податкова вимагала гроші за квартиру, хоча місцева влада встановила нульову ставку

Один із найпоказовіших випадків – постанова Верховного Суду від 2 квітня 2026 року.

Мешканці Запоріжжя нарахували податок за квартиру площею 66,66 кв. м. Однак власниця нерухомості вважала таке нарахування незаконним.

Річ у тім, що місцева влада раніше встановила нульову ставку податку для квартир фізичних осіб, загальна площа яких не перевищує 120 кв. м. Попри це, податківці визначили власниці податкові зобов'язання за 2023 та 2024 роки.

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Жінка звернулася до суду. Перша інстанція підтримала її позицію, однак апеляційний суд ухвалив рішення на користь податкової.

Крапку в суперечці поставив Верховний Суд. Він визнав, що місцева влада має право встановлювати податкові пільги, зокрема шляхом застосування нульової ставки. У підсумку касаційну скаргу власниці задовольнили, а рішення першої інстанції на її користь залишили чинним.

Крім того, Верховний Суд постановив компенсувати їй 2000 грн витрат на правничу допомогу.

Це рішення важливе для всіх власників нерухомості: навіть якщо Податковий кодекс передбачає оподаткування певної площі, місцева рада може встановити додаткові пільги. А податкова зобов'язана їх враховувати.

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Справа № 160/13334/20: квартири непридатні для проживання, але податок усе одно довелося платити

Протилежне рішення Верховний Суд ухвалив 16 липня 2025 року. Власник значної кількості квартир у Дніпропетровській області намагався скасувати податкові повідомлення-рішення за 2019 рік.

Серед його аргументів було те, що відповідні приміщення фактично непридатні для проживання. Однак проблема полягала в документальному підтвердженні такого стану нерухомості.

Суди встановили, що власник не надав належного рішення органу місцевого самоврядування про визнання квартир непридатними для проживання.

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Верховний Суд погодився з попередніми інстанціями та залишив податкові нарахування чинними.

Цей випадок демонструє важливий принцип: самого твердження про аварійність чи непридатність житла недостатньо. Для звільнення від податку на відповідній підставі необхідно мати документи, передбачені законодавством.Отже, у 2027 році податкове навантаження на власників нерухомості за незмінних місцевих ставок у відсотках зросте приблизно на 8,1%. При цьому найбільші платежі традиційно припадатимуть на власників просторих квартир, приватних будинків і кількох об'єктів житла.

Водночас сам факт отримання податкового повідомлення ще не гарантує правильності нарахованої суми. Як свідчить практика Верховного Суду, помилки податківців можна оскаржити. Тому перед сплатою значної суми варто перевірити площу, ставку, наявність місцевих пільг і правильність визначення періоду володіння нерухомістю.