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Українці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплату: які правила

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
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Українці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплату
Українці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплату. Джерело: Getty Images

Сім’ї з низькими доходами можуть оформити базову соціальну допомогучерез "Дію". Вона дозволяє об’єднати кілька окремих видів державної підтримки в одну виплату. При цьому розмір такої виплати не є фіксованим: суму розраховують індивідуально залежно від складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу. У 2026 році базова величина для розрахунку складає 4 500 грн.

Про основні правила виплати йдеться на порталі Дія. За оприлюдненою інформацією, програма передбачає заміну кількох видів соціальної допомоги однією виплатою. Йдеться про:

  • допомогу малозабезпеченим сім’ям;
  • виплату на дітей одиноких матерів або батьків;
  • допомогу багатодітним сім’ям;
  • тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або не можуть їх утримувати.

Кому можуть відмовити у виплаті

Водночас слід пам’ятати: наявність низького доходу сама по собі не гарантує отримання базової соціальної допомоги. Під час призначення виплати також перевіряють майновий стан сім’ї та зайнятість її працездатних членів. Тому допомогу можуть не призначити, якщо:

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  • члени сім’ї протягом 12 місяців до звернення здійснили операцію на суму понад 100 тис. грн або придбали на таку суму певне майно чи транспортний засіб, або купили іноземну валюту чи дорогоцінні метали;
  • на депозитних рахунках членів сім’ї на початок відповідного місяця знаходиться понад 100 тис. грн або вони володіють облігаціями внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн.

Також враховується наявність додаткового житла та іншого майна, хоча для окремих категорій передбачені винятки.

Окремі вимоги діють для працездатних членів сім’ї віком від 18 до 60 років. Вони повинні:

  • працювати;
  • навчатися;
  • займатися підприємницькою або незалежною професійною діяльністю;
  • проходити військову службу;
  • бути зареєстрованими як безробітні або як особи, що шукають роботу.

При цьому правила передбачають винятки. Зокрема, для людей, які доглядають за малолітніми дітьми або особами, які потребують догляду.

Як оформити виплату

Ті ж, хто відповідає всім необхідним вимогам, можуть звернутисяонлайн через застосунок Дія або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Для подання заяви в електронній формі уповноважений представник сім’ї має:

  • бути повнолітнім;
  • мати РНОКПП та документ, що посвідчує особу, оформлений за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру.

Процедура передбачає два етапи. Спочатку сім’я подає заяву про намір отримати базову соціальну допомогу. Після цього система визначає орієнтовний розмір виплати. Якщо запропонована сума влаштовує сім’ю, подається заява про призначення виплати.

При цьому перехід на новий вид допомоги не відбувається автоматично після першого звернення. Якщо сім’я не погоджується з розрахованою сумою і не подає заяву про призначення, раніше призначені види допомоги не припиняються.

Базову соціальну допомогу призначають на 6 місяців. Надалі її можуть автоматично продовжувати на час дії експериментального проєкту за умови відповідності встановленим критеріям.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці можуть отримати житлову субсидію на придбання дров

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