Українці, які живуть у квартирах, можуть придбати заміну генератора: інструкція з розрахунку потужності "екофлоу"

В Україні вже кілька тижнів регулярно застосовують відключення електроенергії. Причому в окремих регіонах вони досить жорсткі – людям доводиться обходитися без електроенергії по 7-9 годин поспіль. Як наслідок, питання купівлі зарядних станцій (які в народі називають "екофлоу" – за назвою одного з виробників) знову стало актуальним. Особливо для тих, хто живе в багатоквартирних будинках і не може встановити собі генератор. Однак для багатьох проблемою стає вибір такого пристрою – адже від його потужності залежить і ціна.

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Річ у тім, що можна витратити десятки тисяч і при цьому не використовувати свою станцію на повну потужність, а можна придбати дешевший прилад і все одно залишитися без енергії. Тим не менш, рішення є – у соцмережах поширюється калькулятор для зарядних станцій.

Щоб ним скористатися, потрібно вибрати пристрої, які планується живити від зарядної станції. Після чого:

у наведеній таблиці вибрати їхню потужність і необхідний час роботи;

отримати пропозиції щодо зарядних станцій, що відповідають зазначеним потребам.

Наприклад, ви плануєте заряджати від своєї станції кілька приладів. Обираєте їх на відповідній панелі калькулятора, а також вказуєте кількість (у даному випадку – 1) та планований час роботи від станції. Зокрема:

Wi-Fi роутер потужністю 10 Вт, 5 годин;

лампа LED на 10 Вт, 3 години;

ноутбук на 60 Вт, 3 години;

холодильник на 100 Вт, 24 години.

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На підставі цього калькулятор видає необхідні параметри для вашої станції. У цьому випадку це:

мінімальна ємність станції – 2 660 Вт*год;

робоча потужність – близько 180 Вт.

Водночас слід пам'ятати: калькулятор призначений тільки для приблизних розрахунків. А для більш коректного обчислення необхідної потужності приладу слід враховувати параметри конкретних пристроїв, які будуть підключатися до зарядної станції.

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Як повідомляв OBOZ.UA, загалом графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.