Українці, які живуть у квартирах, можуть придбати заміну генератора: інструкція з розрахунку потужності "екофлоу"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - гроші, виплатаВ Україні за кілька місяців ускладнять вихід на пенсію: значна частина не зможе отримати виплати у 60 роківЯк правильно встановлювати сонячні панелі в квартиріЯк зробити, щоб у квартирі було більше світла: українцям назвали головне правило встановлення сонячних панелей"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з Україною"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з УкраїноюВорог користується суцільною хмарністю: українців попередили про запуски десятків бензинових "Шахедів"Ворог користується суцільною хмарністю: українців попередили про запуски десятків бензинових "Шахедів"Ціна на Tesla Model YУкраїнці масово купують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделіПеребував у розшуку: у Львові затримали та доправили до ТЦК активіста СтахіваПеребував у розшуку: у Львові затримали та доправили до ТЦК активіста СтахіваЛідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацієюЛідер партії, яка пройшла до парламенту Ізраїлю, відмовився називати ХАМАС терористичною організацією"Ми вдячні американській стороні за посередництво": Зеленський назвав можливі дати тристоронньої зустрічі України, США та РФ"Ми вдячні американській стороні за посередництво": Зеленський назвав можливі дати тристоронньої зустрічі України, США та РФМають підтримку в Росії: Туск прокоментував конфлікт навколо Конституційного трибуналуМають підтримку в Росії: Туск прокоментував конфлікт навколо Конституційного трибуналуВ Україні перейменували Правекс БанкВ Україні перейменували банк: що буде з грошима клієнтів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українці, які живуть у квартирах, можуть придбати заміну генератора: інструкція з розрахунку потужності "екофлоу"

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
234
Українці, які живуть у квартирах, можуть придбати заміну генератора
Українці, які живуть у квартирах, можуть придбати заміну генератора. Джерело: ZelenStore

В Україні вже кілька тижнів регулярно застосовують відключення електроенергії. Причому в окремих регіонах вони досить жорсткі – людям доводиться обходитися без електроенергії по 7-9 годин поспіль. Як наслідок, питання купівлі зарядних станцій (які в народі називають "екофлоу" – за назвою одного з виробників) знову стало актуальним. Особливо для тих, хто живе в багатоквартирних будинках і не може встановити собі генератор. Однак для багатьох проблемою стає вибір такого пристрою – адже від його потужності залежить і ціна.

Річ у тім, що можна витратити десятки тисяч і при цьому не використовувати свою станцію на повну потужність, а можна придбати дешевший прилад і все одно залишитися без енергії. Тим не менш, рішення є – у соцмережах поширюється калькулятор для зарядних станцій.

Щоб ним скористатися, потрібно вибрати пристрої, які планується живити від зарядної станції. Після чого:

  • у наведеній таблиці вибрати їхню потужність і необхідний час роботи;
  • отримати пропозиції щодо зарядних станцій, що відповідають зазначеним потребам.
Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
10,4 т.
У ПФУ пояснили, коли треба звертатись за оформленням пенсії: який термін передбачено і коли можна втратити гроші
10,4 т.
У ПФУ пояснили, коли треба звертатись за оформленням пенсії: який термін передбачено і коли можна втратити гроші
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
3,8 т.
Німеччина продовжила особливі правила перебування для українських біженців: для чоловіків зробили виключення
3,8 т.
Німеччина продовжила особливі правила перебування для українських біженців: для чоловіків зробили виключення
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
7,6 т.
Пенсії в Україні з 1 листопада: кому та як можуть підвищити
7,6 т.
Пенсії в Україні з 1 листопада: кому та як можуть підвищити

Наприклад, ви плануєте заряджати від своєї станції кілька приладів. Обираєте їх на відповідній панелі калькулятора, а також вказуєте кількість (у даному випадку – 1) та планований час роботи від станції. Зокрема:

  • Wi-Fi роутер потужністю 10 Вт, 5 годин;
  • лампа LED на 10 Вт, 3 години;
  • ноутбук на 60 Вт, 3 години;
  • холодильник на 100 Вт, 24 години.
Як вибрати EcoFlow

Як вибрати EcoFlow. Джерело: rewlogan.com

На підставі цього калькулятор видає необхідні параметри для вашої станції. У цьому випадку це:

  • мінімальна ємність станції – 2 660 Вт*год;
  • робоча потужність – близько 180 Вт.
Що потрібно знати під час використання зарядної станції

Що потрібно знати під час використання зарядної станції. Джерело: rewlogan.com

Водночас слід пам'ятати: калькулятор призначений тільки для приблизних розрахунків. А для більш коректного обчислення необхідної потужності приладу слід враховувати параметри конкретних пристроїв, які будуть підключатися до зарядної станції.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.

Схожі теми
Відключення електрики в УкраїніУкраїнаелектроенергіяЕнергетика
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!