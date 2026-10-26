Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора: що таке EcoFlow і скільки коштує

В Україні вже кілька тижнів регулярно застосовують відключення електроенергії, що змушує людей знову вивчати питання придбання зарядних станцій. Особливо тих, хто живе в багатоквартирних будинках і не може поставити собі генератор. При цьому великий попит серед українців мають пристрої виробника EcoFlow – адже вони менші за, наприклад, генератори, а тому їх легше перенести з кімнати в кімнату і з будівлі в будівлю.

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Водночас через розміри зарядні станції часто порівнюють і з павербанками. Однак потужність EcoFlow більша. А завдяки виходу 220 В вони можуть працювати багато годин поспіль і навіть днів (залежно від того, якої потужності ваша модель).

Ба більше, EcoFlow безпечніший, екологічніший та економніший. Якщо генератори шкодять довкіллю і їх не можна встановлювати в приміщеннях, то з EcoFlow таких заборон немає. Крім того, пристрій не видає такого шуму, як генератор.

Скільки коштує EcoFlow

Вартість зарядних станцій EcoFlow варіюється залежно від їхньої потужності. Зокрема, в авторизованому магазині такі пристрої коштують від 27 999 до 192 999 грн.

Під час купівлі особливу увагу слід звертати на наявність товару на складі. Якщо ж його немає – доведеться почекати. Або купити іншу модель зі схожими параметрами.

Як вибрати EcoFlow

Для визначення, яка станція вам потрібна, можна скористатися поширюваним у соцмережах калькулятором для зарядних станцій. Для цього потрібно:

вибрати пристрої, які планується живити від зарядної станції;

у таблиці, що додається, вибрати їхню потужність і необхідний час роботи;

отримати пропозиції щодо зарядних станцій, які відповідають зазначеним потребам.

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Сам калькулятор знаходиться за посиланням. При цьому його автор наголосив: інструмент призначений тільки для приблизних розрахунків.

Наприклад, ви плануєте заряджати від своєї станції кілька приладів. Обираєте їх на відповідній панелі калькулятора, а також вказуєте кількість (у даному випадку – 1) та планований час роботи від станції. Зокрема:

Wi-Fi роутер потужністю 10 Вт, 5 годин;

лампа LED на 10 Вт, 3 години;

ноутбук на 60 Вт, 3 години;

холодильник на 100 Вт, 24 години.

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На підставі цього калькулятор видає необхідні параметри для вашої станції. У цьому випадку це:

мінімальна ємність станції – 2 660 Вт*год;

робоча потужність – близько 180 Вт.

Втім, не варто забувати, що інструмент призначений тільки для приблизних розрахунків. А для коректнішого обчислення необхідної потужності приладу слід враховувати параметри конкретних пристроїв, які підключатимуться до зарядної станції.

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Що потрібно знати під час використання зарядної станції

Слід зазначити, що спосіб підключення EcoFlow до мережі за допомогою кабелю з двома "вилками" неприпустимий. Крім того, слід правильно підключати всі прилади безпосередньо до портативної станції. У разі недостатньої кількості виходів 220 В краще використовувати подовжувач.

Також EcoFlow можна використовувати як безперебійне джерело живлення, під'єднавши станцію до мережі, а всі необхідні прилади – до станції. Про це розповів керівник сервісної служби Drone.ua Кирило Шатов, відео доступне на YouTube-каналі.

Як повідомляв OBOZ.UA, самі ж графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі.