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Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора: що таке EcoFlow і скільки коштує

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
105
Як вибрати "екофлоу"
Як вибрати "екофлоу". Джерело: EcoFlow Авторизований Дистриб'ютор

В Україні вже кілька тижнів регулярно застосовують відключення електроенергії, що змушує людей знову вивчати питання придбання зарядних станцій. Особливо тих, хто живе в багатоквартирних будинках і не може поставити собі генератор. При цьому великий попит серед українців мають пристрої виробника EcoFlow – адже вони менші за, наприклад, генератори, а тому їх легше перенести з кімнати в кімнату і з будівлі в будівлю.

Водночас через розміри зарядні станції часто порівнюють і з павербанками. Однак потужність EcoFlow більша. А завдяки виходу 220 В вони можуть працювати багато годин поспіль і навіть днів (залежно від того, якої потужності ваша модель).

Ба більше, EcoFlow безпечніший, екологічніший та економніший. Якщо генератори шкодять довкіллю і їх не можна встановлювати в приміщеннях, то з EcoFlow таких заборон немає. Крім того, пристрій не видає такого шуму, як генератор.

Скільки коштує EcoFlow

Вартість зарядних станцій EcoFlow варіюється залежно від їхньої потужності. Зокрема, в авторизованому магазині такі пристрої коштують від 27 999 до 192 999 грн.

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Під час купівлі особливу увагу слід звертати на наявність товару на складі. Якщо ж його немає – доведеться почекати. Або купити іншу модель зі схожими параметрами.

Як вибрати EcoFlow

Для визначення, яка станція вам потрібна, можна скористатися поширюваним у соцмережах калькулятором для зарядних станцій. Для цього потрібно:

  • вибрати пристрої, які планується живити від зарядної станції;
  • у таблиці, що додається, вибрати їхню потужність і необхідний час роботи;
  • отримати пропозиції щодо зарядних станцій, які відповідають зазначеним потребам.

Сам калькулятор знаходиться за посиланням. При цьому його автор наголосив: інструмент призначений тільки для приблизних розрахунків.

Наприклад, ви плануєте заряджати від своєї станції кілька приладів. Обираєте їх на відповідній панелі калькулятора, а також вказуєте кількість (у даному випадку – 1) та планований час роботи від станції. Зокрема:

  • Wi-Fi роутер потужністю 10 Вт, 5 годин;
  • лампа LED на 10 Вт, 3 години;
  • ноутбук на 60 Вт, 3 години;
  • холодильник на 100 Вт, 24 години.
Як вибрати EcoFlow

Як вибрати EcoFlow. Джерело: rewlogan.com

На підставі цього калькулятор видає необхідні параметри для вашої станції. У цьому випадку це:

  • мінімальна ємність станції – 2 660 Вт*год;
  • робоча потужність – близько 180 Вт.
Що потрібно знати під час використання зарядної станції

Що потрібно знати під час використання зарядної станції. Джерело: rewlogan.com

Втім, не варто забувати, що інструмент призначений тільки для приблизних розрахунків. А для коректнішого обчислення необхідної потужності приладу слід враховувати параметри конкретних пристроїв, які підключатимуться до зарядної станції.

Що потрібно знати під час використання зарядної станції

Слід зазначити, що спосіб підключення EcoFlow до мережі за допомогою кабелю з двома "вилками" неприпустимий. Крім того, слід правильно підключати всі прилади безпосередньо до портативної станції. У разі недостатньої кількості виходів 220 В краще використовувати подовжувач.

Також EcoFlow можна використовувати як безперебійне джерело живлення, під'єднавши станцію до мережі, а всі необхідні прилади – до станції. Про це розповів керівник сервісної служби Drone.ua Кирило Шатов, відео доступне на YouTube-каналі.

Як повідомляв OBOZ.UA, самі ж графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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