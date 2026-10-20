Українці можуть значно збільшити розмір пенсії завдяки одній хитрощі: коли треба звертатись в ПФУ

Українці, які народились в жовтні, листопаді та грудні, можуть збільшити розмір майбутньої пенсії. Для цього звернутись за оформленням виплати треба з 1 січня наступного року, а не одразу після досягнення пенсійного віку.

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Таким чином розмір пенсії буде вищим, адже в розрахунках будуть враховувати більше стажу, а також вищий показник середньої зарплати. При тому пенсію оформлять з моменту досягнення пенсійного віку (тобто заднім числом). Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачає базове правило: подати заяву про призначення пенсії за віком можна не раніше ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку і не пізніше трьох місяців після цієї дати.

Якщо вкластися у визначений тримісячний віконний інтервал, пенсію призначать із наступного дня після досягнення пенсійного віку. Якщо ж пропустити цей термін, виплати нарахують лише з дати подання заяви, а гроші за попередні місяці буде втрачено.

Найбільш вигідний нюанс стосується громадян, які досягають пенсійного віку в четвертому кварталі року (жовтень, листопад, грудень).

Якщо день народження припадає на листопад, тримісячний термін для звернення триває до лютого наступного року. І якщо подати заяву в грудні того ж року, пенсію розрахують із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за три попередні роки (наприклад, за 2023–2025 роки). Якщо ж зачекати до січня або лютого наступного року, для розрахунку буде використано новий, зазвичай вищий показник за наступну трирічку (2024–2026 роки).

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Оскільки середня зарплата в країні з роками зростає, оновлений показник дозволяє отримати вищий базовий розмір пенсії на весь період її виплати. Головне – пересвідчитися, що заява буде подана суворо в межах 3 місяців від дня народження.

Для громадян, які продовжують працювати до останнього дня перед виходом на пенсію, має значення конкретна дата подання документів. Подання заяви заздалегідь (за місяць до дня народження): дозволяє прискорити процес перевірки документів і отримати першу виплату без затримок. Проте страховий стаж та заробіток будуть зафіксовані на момент подання.

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Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.