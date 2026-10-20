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Українці можуть значно збільшити розмір пенсії завдяки одній хитрощі: коли треба звертатись в ПФУ

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
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Ілюстрація - гроші в гаманці
Ілюстрація до виплат в Україні. Джерело: Getty Images

Українці, які народились в жовтні, листопаді та грудні, можуть збільшити розмір майбутньої пенсії. Для цього звернутись за оформленням виплати треба з 1 січня наступного року, а не одразу після досягнення пенсійного віку. 

Таким чином розмір пенсії буде вищим, адже в розрахунках будуть враховувати більше стажу, а також вищий показник середньої зарплати. При тому пенсію оформлять з моменту досягнення пенсійного віку (тобто заднім числом). Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачає базове правило: подати заяву про призначення пенсії за віком можна не раніше ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку і не пізніше трьох місяців після цієї дати.

Якщо вкластися у визначений тримісячний віконний інтервал, пенсію призначать із наступного дня після досягнення пенсійного віку. Якщо ж пропустити цей термін, виплати нарахують лише з дати подання заяви, а гроші за попередні місяці буде втрачено.

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Найбільш вигідний нюанс стосується громадян, які досягають пенсійного віку в четвертому кварталі року (жовтень, листопад, грудень).

Якщо день народження припадає на листопад, тримісячний термін для звернення триває до лютого наступного року. І якщо подати заяву в грудні того ж року, пенсію розрахують із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за три попередні роки (наприклад, за 2023–2025 роки). Якщо ж зачекати до січня або лютого наступного року, для розрахунку буде використано новий, зазвичай вищий показник за наступну трирічку (2024–2026 роки).

Оскільки середня зарплата в країні з роками зростає, оновлений показник дозволяє отримати вищий базовий розмір пенсії на весь період її виплати. Головне – пересвідчитися, що заява буде подана суворо в межах 3 місяців від дня народження.

Для громадян, які продовжують працювати до останнього дня перед виходом на пенсію, має значення конкретна дата подання документів. Подання заяви заздалегідь (за місяць до дня народження): дозволяє прискорити процес перевірки документів і отримати першу виплату без затримок. Проте страховий стаж та заробіток будуть зафіксовані на момент подання.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

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