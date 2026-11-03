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Українці можуть втратити захист в країні ЄС через цю дрібницю: кого з біженців зачепить

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
270
Ілюстрація - українець з прапором
Ілюстративне фото українця, загорнутого у синьо-жовтий прапор. Джерело: Unsplash/Katja Anokhina

В Чехії триває реєстрація на отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування (ZDP). Але біженцям з України, які лишаються зареєстрованим за адресою відділення Міністерства внутрішніх справ, загрожує не лише анулювання реєстрації, але й втрата тимчасового захисту для всієї сім’ї.

Про це повідомляє Czechia Online. Там нагадали, що зареєструватися на отримання ZDP можна до 31 грудня 2026 року.

Чому адреса реєстрації така важлива

Забезпечення житлом є однією з умов для надання ZDP. Тому, якщо на дату бронювання візиту до МВС хоча б у одного з членів домогосподарства зареєстроване місце проживання збігається з адресою відділення міністерства, реєстрацію скасують для всіх членів домогосподарства, навіть якщо вони відповідають решті критеріїв.

Крім того, відомі випадки, коли тривала реєстрація за адресою МВС спричиняла припинення статусу тимчасового захисту. Також слід зважати на, що повторне отримання тимчасового захисту не відновлює право на ZDP, оскільки порушується вимога щодо безперервності перебування в країні.

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Як перевірити актуальну адресу

Перед бронюванням візиту в МВС усім членам родини необхідно перевірити свої дані одним із двох способів.

  • Portál občana (онлайн)

Для цього треба авторизуватися за допомогою електронної ідентифікації або скриньки даних (datová schránka) та відкрити розділ Registr obyvatel ("Реєстр населення").

  • Через МВС (телефоном)

Зателефонувати на спеціальну інфолінію з питань тимчасового захисту за номером +420 974 801 802.

Як змінити адресу реєстрації

  • Особисто у центрі KACPU або відділенні OAMP.
  • Поштою на адресу МВС.
  • Через електронну скриньку datová schránka.
  • Електронною поштою з кваліфікованим електронним підписом.
  • Через офіційного уповноваженого представника.

Необхідно надати актуальні відомості і відповідний пакет документів:

  • заповнену форма повідомлення про зміну адреси;
  • копію першої сторінки закордонного паспорта;
  • документ про забезпечення житлом (завірену копію договору оренди або підтвердження від власника із засвідченим підписом).

Що робити тим, кому скасували тимчасовий захист

З 5 серпня 2026 року в Чехії діють оновлені правила для військовозобов'язаних чоловіків (18-60 років). Під час первинного або повторного звернення по тимчасовий захист вони зобов'язані підтвердити виконання вимог щодо військового обліку.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, від початку 2026 року понад 50 тис. біженців з України подали заявки на отримання спеціального статусу довгострокового проживання (ZVP) в Чехії. Але критеріям фінансової незалежності відповідали менше половини заявників

Але якщо тимчасовий захист було припинено через технічну або адміністративну помилку самого міністерства (за умови, що особа вчасно повідомила про нову адресу), чеські суди ухвалюють рішення на користь українців та поновлюють їхній статус.

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