Українці можуть отримати від держави вже "виплачені" гроші: кому нарахують до 3100 грн

Українці, які до 24 серпня 2026 року набули статусу, що надає право на разову грошову допомогу до Дня Незалежності України, але з певних причин не отримали виплату, мають право її отримати. Цем можна зробити, навіть попри те, що свято, до якого приурочили допомогу, минуло два місяця тому.

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Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ). Про це повідомили у самій установі. Кінцевий термін спливає 1 листопада.

Як подати заяву до Пенсійного фонду

Громадяни, які претендують на допомогу, можуть обрати один із трьох доступних каналів звернення до ПФУ:

особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання (перебування);

у найближчому сервісному центрі ПФУ або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання (перебування); поштою, надіславши офіційну заяву та пакет підтвердних документів на адресу відповідного територіального органу ПФУ;

надіславши офіційну заяву та пакет підтвердних документів на адресу відповідного територіального органу ПФУ; онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Розміри разової грошової допомоги

Сума виплати диференціюється залежно від пільгової категорії отримувача та встановленої групи інвалідності:

3100 гривень – особи з особливими заслугами перед Батьківщиною та особи з інвалідністю внаслідок війни I групи;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною та особи з інвалідністю внаслідок війни I групи; 2900 гривень – особи з інвалідністю внаслідок війни II групи;

– особи з інвалідністю внаслідок війни II групи; 2700 гривень – особи з інвалідністю внаслідок війни III групи;

особи з інвалідністю внаслідок війни III групи; 1000 гривень – учасники бойових дій (УБД), постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в'язні концтаборів;

учасники бойових дій (УБД), постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в'язні концтаборів; 650 гривень – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України; 450 гривень – учасники війни та інші окремі категорії громадян.

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Слід зазначити, що для більшості пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат допомогу до Дня Незалежності було нараховано автоматично.

Також OBOZ.UA повідомляв, що українці, які отримують пенсію та перебувають за кордоном або живуть на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Якщо вони цього не зроблять, з 1 січня 2027 року виплату можуть призупинити.

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