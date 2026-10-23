Українці можуть отримати від держави вже "виплачені" гроші: кому нарахують до 3100 грн

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: до чого "готуються" АЗСПутін"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережіДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Не нова Ялта": у Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном та згадали Україну"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAMВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуТри доби без світла та води: скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаутЗеленський підписав деякі гучні законопроєкти писав законопроєкт про домашніх працівниківЗакони про податки "на OLX" і посилки з Temu підписав Зеленський: про які зміни важливо знатиІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариУкраїнців "готують" до нового курсу долара: чого очікувати від банківНепоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір СтригунНепоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір Стригун

Українці можуть отримати від держави вже "виплачені" гроші: кому нарахують до 3100 грн

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
2,8 т.
Ілюстрація - 1000 гривень
Як отримати виплату на День Незалежності, якщо свято минуло 2 місяця тому. Джерело: НБУ

Українці, які до 24 серпня 2026 року набули статусу, що надає право на разову грошову допомогу до Дня Незалежності України, але з певних причин не отримали виплату, мають право її отримати. Цем можна зробити, навіть попри те, що свято, до якого приурочили допомогу, минуло два місяця тому.

Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ). Про це повідомили у самій установі. Кінцевий термін спливає 1 листопада.

Як подати заяву до Пенсійного фонду

Громадяни, які претендують на допомогу, можуть обрати один із трьох доступних каналів звернення до ПФУ:

  • особисто у найближчому сервісному центрі ПФУ або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання (перебування);
  • поштою, надіславши офіційну заяву та пакет підтвердних документів на адресу відповідного територіального органу ПФУ;
  • онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
5,9 т.
Гроші з банківського рахунку можуть несподівано "зникнути": що змінилося для українців із 23 жовтня
5,9 т.
Гроші з банківського рахунку можуть несподівано "зникнути": що змінилося для українців із 23 жовтня
Роман КостюченкоРоман Костюченко
5,0 т.
Стару гривню можна продати майже за 40 тисяч: який вигляд має дорога українська монета
5,0 т.
Стару гривню можна продати майже за 40 тисяч: який вигляд має дорога українська монета
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
1,7 т.
Банки в Україні блокують клієнтів за перекази з картки на картку: які операції можуть викликати проблеми
1,7 т.
Банки в Україні блокують клієнтів за перекази з картки на картку: які операції можуть викликати проблеми

Розміри разової грошової допомоги

Сума виплати диференціюється залежно від пільгової категорії отримувача та встановленої групи інвалідності:

  • 3100 гривень – особи з особливими заслугами перед Батьківщиною та особи з інвалідністю внаслідок війни I групи;
  • 2900 гривень – особи з інвалідністю внаслідок війни II групи;
  • 2700 гривень – особи з інвалідністю внаслідок війни III групи;
  • 1000 гривень – учасники бойових дій (УБД), постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в'язні концтаборів;
  • 650 гривень – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;
  • 450 гривень – учасники війни та інші окремі категорії громадян.

Слід зазначити, що для більшості пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат допомогу до Дня Незалежності було нараховано автоматично.

Також OBOZ.UA повідомляв, що українці, які отримують пенсію та перебувають за кордоном або живуть на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Якщо вони цього не зроблять, з 1 січня 2027 року виплату можуть призупинити.

Схожі теми
День НезалежностіСоцвиплати в Українівиплатифінансова допомога
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!