Українці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума зміниться

У 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026-й. За мінімальної зарплати 8647 грн максимальний платіж становитиме 129,71 грн за квадратний метр понад пільгову площу (було 120 грн). Конкретну ставку для кожної громади встановлює місцева рада.

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Головне управління ДПС у Дніпропетровській області пояснює, що гранична ставка податку становить 1,5% мінімальної зарплати на 1 січня звітного року за квадратний метр. Для фізичних осіб суму нараховує податкова за місцем реєстрації власника.

Як розрахують податок у 2027 році

Для платежів у 2027-му базою буде мінімальна зарплата, встановлена на 1 січня 2026 року, – 8647 грн. Розрахунок максимальної ставки: 8647 × 1,5% = 129,705 грн, або 129,71 грн за квадратний метр після округлення. Місцева рада визначає ставку залежно від розташування та типу нерухомості, тому фактичний платіж може бути нижчим за граничний.

Наприклад, для квартири площею 80 кв. м із пільговою нормою 60 кв. м оподатковувана площа становитиме 20 кв. м. За максимальної ставки податок дорівнюватиме 8647 × 1,5% × 20 = 2594,10 грн. У цьому розрахунку округлено кінцеву суму, а не ставку за метр.

Для порівняння: у 2026 році власники сплачують за 2025-й, коли мінімальна зарплата становила 8000 грн, а максимальна ставка – 120 грн за квадратний метр. Отже, за однакової оподатковуваної площі та незмінної ставки місцевої ради у 1,5% платіж за наведену квартиру зросте з 2400 грн на 194,10 грн.

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Скільки українців є платниками податку

Станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 2 710,2 тис. фізичних осіб – платників податку на нерухомість. Кількість платників щорічно зростала: на 1 січня 2023 року їх було 867,7 тис., на 1 січня 2024-го – 1369 тис. Зростання автори пов’язують із наповненням і звіркою державних реєстрів та вдосконаленням адміністрування податку. Близько половини платників-фізосіб мешкають у Києві, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях.

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Умови сплати: пільгова площа, повідомлення та винятки

Фізичні особи сплачують податок за площу житла понад установлені норми: 60 кв. м для квартири або квартир, 120 кв. м для будинку або будинків, 180 кв. м – за одночасного володіння квартирами й будинками, зокрема їхніми частками. Якщо власник має кілька об’єктів одного типу, їхню загальну площу підсумовують: пільгу застосовують до сумарної площі.

Податкові повідомлення-рішення за 2026 рік мають надіслати до 1 липня 2027 року поштою або через Електронний кабінет. Разом із повідомленням власник отримує детальний розрахунок та реквізити. Платіж зараховується до місцевого бюджету за місцем розташування нерухомості; прострочення загрожує податковим боргом, штрафними санкціями та пенею.

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Платник має право звернутися до податкової для звірки об’єктів, часток у праві власності, площі, ставки та нарахованої суми. Для цього подають заяву в довільній формі й підтвердні документи. Сформовані повідомлення та нарахування також доступні в Електронному кабінеті.

Під час воєнного стану діють спеціальні правила для нерухомості на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях, включених до затвердженого переліку: за такі об’єкти податок не нараховують і не сплачують. Житло на цих територіях, зокрема в тимчасово окупованому Криму, також не враховують під час визначення бази оподаткування фізичних осіб.