Українці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума зміниться

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Який тариф на світло встановлять з 1 грудня 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 грудня 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*годКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаІлюстрація - відключення світла в Україні"Укренерго" затвердило новий графік відключень світла: оголошено режим на 10 листопадаУкраїнці, які мають Дію, можуть оформити базову виплатуУкраїнці, які мають Дію, можуть оформити базову виплату: які правилаФрідріх МерцМерц пригрозив заблокувати семирічний бюджет ЄС без гарантій усіх країн фінансувати Україну – FTЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 рокуЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 року: OBOZ.UA дізнався, до чого готується валютний ринок і що визначатиме курс долараЯким банкам довіряють українціЯким банкам довіряють українці: де вважають за краще зберігати грошіВасиль Небензя"Москва не погодиться на заморожування конфлікту": Небензя зробив провокативну заяву щодо мирних переговорівВагова цибуля та цибуля у сітці на столі поряд із кухонними вагамиЦибуля на зиму: скільки коштує кілограм і чи вигідно купувати сіткуПрипинення вогню не розглядатимуть: стало відомо, на чому зосередяться переговорники в Абу-ДабіПрипинення вогню не розглядатимуть: стало відомо, на чому зосередяться переговорники в Абу-Дабі
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума зміниться

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
111
Калькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинки
Місцева рада визначає ставку залежно від розташування та типу нерухомості. Джерело: Згенеровано ШІ

У 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026-й. За мінімальної зарплати 8647 грн максимальний платіж становитиме 129,71 грн за квадратний метр понад пільгову площу (було 120 грн). Конкретну ставку для кожної громади встановлює місцева рада.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області пояснює, що гранична ставка податку становить 1,5% мінімальної зарплати на 1 січня звітного року за квадратний метр. Для фізичних осіб суму нараховує податкова за місцем реєстрації власника.

Як розрахують податок у 2027 році

Для платежів у 2027-му базою буде мінімальна зарплата, встановлена на 1 січня 2026 року, – 8647 грн. Розрахунок максимальної ставки: 8647 × 1,5% = 129,705 грн, або 129,71 грн за квадратний метр після округлення. Місцева рада визначає ставку залежно від розташування та типу нерухомості, тому фактичний платіж може бути нижчим за граничний.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
13,9 т.
У країні ЄС хочуть масово судити пенсіонерів з України: чому вимагають повернути тисячі євро
13,9 т.
У країні ЄС хочуть масово судити пенсіонерів з України: чому вимагають повернути тисячі євро
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
3,6 т.
Гривневий депозит проти доларового: за якого курсу валютний вклад виграє
3,6 т.
Гривневий депозит проти доларового: за якого курсу валютний вклад виграє
Дарина ГерцеваДарина Герцева
651
Оренда житла в Україні здивувала новими цінами: де доведеться платити понад 34 тис.грн
651
Оренда житла в Україні здивувала новими цінами: де доведеться платити понад 34 тис.грн

Наприклад, для квартири площею 80 кв. м із пільговою нормою 60 кв. м оподатковувана площа становитиме 20 кв. м. За максимальної ставки податок дорівнюватиме 8647 × 1,5% × 20 = 2594,10 грн. У цьому розрахунку округлено кінцеву суму, а не ставку за метр.

Для порівняння: у 2026 році власники сплачують за 2025-й, коли мінімальна зарплата становила 8000 грн, а максимальна ставка – 120 грн за квадратний метр. Отже, за однакової оподатковуваної площі та незмінної ставки місцевої ради у 1,5% платіж за наведену квартиру зросте з 2400 грн на 194,10 грн.

Скільки українців є платниками податку

Станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 2 710,2 тис. фізичних осіб – платників податку на нерухомість. Кількість платників щорічно зростала: на 1 січня 2023 року їх було 867,7 тис., на 1 січня 2024-го – 1369 тис. Зростання автори пов’язують із наповненням і звіркою державних реєстрів та вдосконаленням адміністрування податку. Близько половини платників-фізосіб мешкають у Києві, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях.

Умовна карта України з групами силуетів людей і житловими будинками

На початок 2025 року в Україні обліковували понад 2,7 млн фізичних осіб – платників податку на нерухомість. Джерело: Згенеровано ШІ

Умови сплати: пільгова площа, повідомлення та винятки

Фізичні особи сплачують податок за площу житла понад установлені норми: 60 кв. м для квартири або квартир, 120 кв. м для будинку або будинків, 180 кв. м – за одночасного володіння квартирами й будинками, зокрема їхніми частками. Якщо власник має кілька об’єктів одного типу, їхню загальну площу підсумовують: пільгу застосовують до сумарної площі.

Податкові повідомлення-рішення за 2026 рік мають надіслати до 1 липня 2027 року поштою або через Електронний кабінет. Разом із повідомленням власник отримує детальний розрахунок та реквізити. Платіж зараховується до місцевого бюджету за місцем розташування нерухомості; прострочення загрожує податковим боргом, штрафними санкціями та пенею.

Платник має право звернутися до податкової для звірки об’єктів, часток у праві власності, площі, ставки та нарахованої суми. Для цього подають заяву в довільній формі й підтвердні документи. Сформовані повідомлення та нарахування також доступні в Електронному кабінеті.

Під час воєнного стану діють спеціальні правила для нерухомості на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях, включених до затвердженого переліку: за такі об’єкти податок не нараховують і не сплачують. Житло на цих територіях, зокрема в тимчасово окупованому Криму, також не враховують під час визначення бази оподаткування фізичних осіб.

Схожі теми
Податки в Україніподаткинерухомістьринок нерухомостіУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!