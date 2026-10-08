Українці масово зацікавилися цими професіями: на які вакансії відгукуються у 5 разів частіше

Українці стали значно активніше відгукуватися на вакансії робітничих професій, за рік кількість відгуків на посади комплектувальників зросла у п'ять разів, механіків – на 97%, складальників – на 66%, а вантажників – на 42%. При цьому роботодавці пропонують будівельникам медіанну зарплату 55 тис. грн, машиністам екскаватора – 50 тис. грн, монтажникам – 47,5 тис. грн, однак кадровий дефіцит у виробництві та будівництві зберігається.

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Про це свідчать результати дослідження OLX Робота, у межах якого аналітики порівняли активність кандидатів у серпні 2026 року з аналогічним періодом 2025-го. Найпомітніше зростання зафіксували серед професій, пов'язаних із фізичною працею, виробництвом, будівництвом та логістикою.

Українці дедалі частіше обирають робітничі професії

Найбільш показова зміна відбулася у сфері виробництва та робітничих спеціальностей. Саме тут зафіксували рекордне зростання кількості відгуків на вакансію комплектувальника. У серпні 2026 року кандидати відгукувалися на такі оголошення у п'ять разів частіше, ніж у серпні минулого року. Медіанна заробітна плата для цієї професії становила 31,5 тис. грн.

Комплектувальники зазвичай займаються підготовкою та збиранням замовлень, перевіркою товарів і формуванням партій продукції для подальшого відправлення. Такі працівники потрібні на складах, у логістичних центрах, на виробничих підприємствах та в компаніях, які займаються торгівлею.

Помітно зріс інтерес і до інших робітничих спеціальностей. Зокрема, кількість відгуків на вакансії механіків збільшилася на 97%. Тобто активність кандидатів на ці посади за рік майже подвоїлася. При цьому механікам роботодавці пропонували медіанну зарплату на рівні 37,5 тис. грн.

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Ще одна професія, яка почала активніше привертати увагу пошукачів, – складальник. Кількість відгуків на такі вакансії зросла на 66%, а медіанна заробітна плата становила 30 тис. грн.

На 36% збільшилася активність кандидатів, які розглядають роботу підсобниками. Для цієї категорії медіанна зарплата також становила 30 тис. грн.

За роботу руками пропонують до 50 тис. грн і більше

Окремо аналітики OLX Робота зафіксували підвищення активності кандидатів на технічні професії, які потребують спеціалізованих навичок та досвіду. Зокрема, кількість відгуків на вакансії машиністів екскаватора за рік збільшилася на 32%. Медіанна зарплата для таких фахівців становила 50 тис. грн.

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Зазначається, що це один із найвищих показників оплати серед проаналізованих вакансій виробничого та робітничого напряму. Водночас на 27% зросла кількість відгуків на посади операторів верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК). Медіанна заробітна плата для таких спеціалістів становила 35 тис. грн.

Оператори ЧПК працюють із промисловим обладнанням, яке використовується для обробки деталей та виготовлення продукції. Такі посади потребують технічних знань, уважності та вміння працювати з відповідними виробничими процесами.

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Показово, що зростання кількості відгуків спостерігається одразу в кількох сегментах виробництва. Українці активніше реагують як на вакансії з відносно невисоким порогом входу, так і на пропозиції для кваліфікованих спеціалістів.

Будівельники, монтажники та різноробочі: хто отримує найбільше

Ще одним напрямом, де українці почали активніше шукати роботу, стало будівництво. За даними, у серпні 2026 року кількість відгуків на вакансії різноробочих збільшилася на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Медіанна зарплата для цієї професії становила 30 тис. грн.

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На 31% зросла активність кандидатів на посади монтажників. При цьому роботодавці пропонували таким фахівцям медіанну зарплату 47,5 тис. грн. Ще на 22% збільшилася кількість відгуків на вакансії будівельників. Саме ця професія виявилася однією з найбільш оплачуваних серед представлених у дослідженні робітничих спеціальностей: медіанна зарплата становила 55 тис. грн.

Отже, різниця між медіанними зарплатами різноробочого та будівельника сягає 25 тис. грн. Загалом результати дослідження демонструють, що будівельні вакансії залишаються привабливими для частини пошукачів, особливо з огляду на запропонований рівень оплати.

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Водночас збільшення кількості відгуків не означає, що кадровий дефіцит у будівництві вже подолано. Роботодавці продовжують конкурувати за працівників, а кількість кандидатів на одне оголошення у робітничих професіях залишається відносно невеликою.

Які зарплати пропонують українцям на робітничих посадах

Професія Медіанна зарплата Зміна відгуків за рік Будівельник 55 000 грн +22% Машиніст екскаватора 50 000 грн +32% Монтажник 47 500 грн +31% Механік 37 500 грн +97% Оператор ЧПК 35 000 грн +27% Комплектувальник 31 500 грн У 5 разів Складальник 30 000 грн +66% Підсобник 30 000 грн +36% Різноробочий 30 000 грн +35%

Найвищу медіанну оплату серед цих посад пропонували будівельникам, машиністам екскаватора та монтажникам. Водночас найбільше зростання кількості відгуків зафіксували на вакансії комплектувальників та механіків. Наприклад, комплектувальники отримують менші зарплатні пропозиції, ніж будівельники чи машиністи екскаватора, однак саме на їхні вакансії кількість відгуків зросла найсильніше.

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Українці активніше шукають роботу в логістиці та торгівлі

Зростання інтересу до фізичної праці не обмежується виробництвом і будівництвом. У сфері логістики та доставки кількість відгуків на вакансії вантажників збільшилася на 42%. Це ще одна категорія робіт, яка передбачає переважно фізичну активність та безпосередню участь у складських або транспортних процесах.

Водночас українці активніше реагували і на вакансії у сфері торгівлі. Зокрема, кількість відгуків на посади менеджерів із продажу в категорії роздрібної торгівлі зросла на 38%, а товарознавців – на 28%.

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Ще більш помітну динаміку зафіксували для вакансій адміністраторів у роздрібній торгівлі. Кількість відгуків на такі оголошення збільшилася утричі, а медіанна зарплата становила 25,7 тис. грн.

Де ще кількість відгуків зросла утричі

Попри помітне зростання інтересу до робітничих професій, дослідження показало, що українці активніше відгукуються і на вакансії в інших сферах. Зокрема, утричі збільшилася кількість відгуків на посади копірайтерів. Медіанна зарплата для цієї професії становила 20,3 тис. грн.

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Аналогічне трикратне зростання зафіксували серед кандидатів на посади системних адміністраторів у сфері IT та комп'ютерів. Медіанна зарплата для таких фахівців становила 32,5 тис. грн. Крім того, на 65% зросла кількість відгуків на вакансії ріелторів.

У сфері освіти активність кандидатів на посади репетиторів збільшилася на 29%. Зростання також спостерігалося в медицині та фармацевтиці. Зокрема, кількість відгуків на вакансії фармацевтів збільшилася на 21%, а стоматологів – на 19%.

Чому українці почали частіше відгукуватися на робітничі вакансії

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Аналітики пов'язують зростання кількості відгуків на робітничі професії, зокрема, із ситуацією на ринку праці та кадровим дефіцитом. У виробництві, будівництві та інших сферах, де необхідна безпосередня присутність працівників, нестача персоналу залишається відчутною.

Щоб залучати нових співробітників, роботодавці підвищують запропоновані зарплати. Саме у робітничих спеціальностях аналітики фіксують високі показники оплати праці протягом останнього року.

Водночас експерти звертають увагу на важливий нюанс, що навіть попри зростання кількості відгуків, конкуренція серед кандидатів у цих сферах залишається нижчою, ніж на вакансіях із можливістю дистанційної роботи або гнучким графіком.

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Інакше кажучи, збільшення активності пошукачів ще не означає, що роботодавці можуть легко закрити всі відкриті вакансії. Причина полягає в тому, що під час вибору місця роботи українці оцінюють не лише заробітну плату. Значення мають також умови праці, можливості професійного розвитку, графік, формат зайнятості та додаткові гарантії.

Для вакансій, які передбачають переїзд до іншого міста або тимчасову зміну місця проживання, важливим фактором може бути забезпечення житлом. Відтак висока зарплата залишається суттєвою перевагою, однак сама по собі не гарантує роботодавцю достатньої кількості кандидатів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні пропонують дозволити 16-18-річним працювати до 38 годин на тиждень замість нинішніх 36, прибрати пряму заборону на роботу неповнолітніх у вихідні, дозволити випробувальний термін та спростити електронне оформлення трудових відносин. Однак, поки що правила не змінилися, законопроєкт лише зареєстрований у Верховній Раді.